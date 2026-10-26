Спортинг - Академику (25.10.2026) | Чемпионат Португалии 2026/27 Дата публикации: 26-10-2026

Предлагаем вашему вниманию запись матча Спортинг - Академику, который состоялся 25 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Португалии 2026/27. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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