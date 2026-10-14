ЛАСК - Ливерпуль (14.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 14 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ЛАСК и Футбольный клуб «Ливерпуль». Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Тобиас Штилер. Игра прошла на стадионе «Райффайзен Арена» в городе Линц.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ЛАСК (схема 5-4-1): Лукас Юнгвирт, Каспер Йоргенсен, Ксавье Мбуямба, Алемао, Андрес Андраде, Жуниор Иван Ньябейе Дибанго, Криштоф Данек, Мелайро Богард, Алессандро Шёпф, Кристоф Ланг, Сэмюэл Адемиран.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Футбольный клуб «Ливерпуль» на сегодняшнюю встречу: Алиссон, Джереми Фримпонг, Рональд Араухо, Жереми Жаке, Костас Цимикас, Райан Гравенберх, Трей Ньони, Рио Нгумоха, Флориан Вирц, Брэдли Баркола, Льюис Кумас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 22-й минуте матча команда Футбольный клуб «Ливерпуль» открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Рональд Араухо. Счет стал 0:1.

На 24-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Брэдли Баркола. Счет стал 0:2.

На 37-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Брэдли Баркола. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Каспер Йоргенсен, а вместо него вышел Флориан Флеккер.

На 51-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Джереми Фримпонг. Счет стал 0:4.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жереми Жаке на поле появился Вирджил ван Дейк (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

На 62-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Рональд Араухо, а вместо него вышел Джо Гомес.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мелайро Богард на поле появился Роберт Любичич (ЛАСК).

На 63-й минуте поединка команда ЛАСК сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Роберт Любичич. Счет стал 1:4.

На 66-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Брэдли Баркола. Счет стал 1:5.

На 71-й минуте в составе ЛАСК поле покинул Сэмюэл Адемиран, а вместо него вышел Саша Калайджич.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алессандро Шёпф на поле появился Даниэль Эль-Фадли (ЛАСК).

На 72-й минуте поединка команда Футбольный клуб «Ливерпуль» сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Льюис Кумас. Счет стал 1:6.

На 73-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Брэдли Баркола, а вместо него вышел Виктор Муньос.

На 74-й минуте поединка команда ЛАСК сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Флориан Флеккер. Счет стал 2:6.

На 77-й минуте поединка команда ЛАСК сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Флориан Флеккер. Счет стал 3:6.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 80-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Даниэль Эль-Фадли (ЛАСК).

На 82-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристоф Ланг на поле появился Наэль Кейн (ЛАСК).

На 85-й минуте в составе Футбольный клуб «Ливерпуль» поле покинул Трей Ньони, а вместо него вышел Алексис Мак Аллистер.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рио Нгумоха на поле появился Люк Чемберс (Футбольный клуб «Ливерпуль»).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ЛАСК и Футбольный клуб «Ливерпуль» завершился с итоговым счетом 3:6 в пользу команды Футбольный клуб «Ливерпуль».

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