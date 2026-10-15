Лех - Байер (15.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 15 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лех Познань и Байер 04. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Милош Миланович. Игра прошла на стадионе «Энеа Стадион» в городе Познань.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лех Познань (схема 4-4-2): Матеуш Лис, Жоэл Перейра, Матеуш Скшипчак, Войцех Монка, Михал Гургуль, Патрик Волемарк, Густав Берггрен, Антоний Козубал, Лео Бенгтссон, Микаэль Исхак, Луис Пальма.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Байер 04 на сегодняшнюю встречу: Марк Флеккен, Лукас Васкес, Лоик Баде, Эдмон Тапсоба, Мигель Гутьеррес, Эсекьель Фернандес, Алеиш Гарсия, Нейтан Телла, Малик Тиллман, Ибрагим Маза, Мартен Терье.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 15-й минуте в составе Лех Познань последовала вынужденная замена: Войцех Монка уступил место Терри Егбе.

На 18-й минуте в составе Байер 04 последовала вынужденная замена: Мартен Терье уступил место Патрик Шик.

На 29-й минуте матча команда Байер 04 открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Патрик Шик с пенальти. Счет стал 0:1.

На 32-й минуте поединка команда Байер 04 сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Малик Тиллман. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 40-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Матеуш Скшипчак (Лех Познань).

На 41-й минуте поединка команда Байер 04 сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Патрик Шик. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Микаэль Исхак, а вместо него вышел Янник Аньеро.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лео Бенгтссон на поле появился Филип Ягелло (Лех Познань).

На 60-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Патрик Волемарк, а вместо него вышел Даниель Хоканс.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нейтан Телла на поле появился Мусса Диаби (Байер 04).

На 62-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Алеиш Гарсия, а вместо него вышел Роберт Андрих.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мигель Гутьеррес на поле появился Факундо Медина (Байер 04).

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Роберт Андрих (Байер 04).

На 74-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Густав Берггрен, а вместо него вышел Пабло Родригес.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Шик на поле появился Афонсу Морейра (Байер 04).

На 80-й минуте предупреждение получил Мусса Диаби (Байер 04).

На 88-й минуте поединка команда Байер 04 сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Ибрагим Маза. Счет стал 0:4.

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лех Познань и Байер 04 завершился с итоговым счетом 0:4 в пользу команды Байер 04.

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