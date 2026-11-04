Фейеноорд - Интер (03.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 3 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фейеноорд и Интер. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гленн Нюберг. Игра прошла на стадионе «Де Кёйп» в городе Роттердам.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фейеноорд (схема 4-3-3): Тьярк Эрнст, Живайро Рид, Тейс Крайевелд, Мика Мармоль, Хави Лопес, Дживай Зехиел, Шарль Ванхутте, Уссама Таргаллин, Анис Хадж Мусса, Начо Ферри, Лучано Валенте.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Интер на сегодняшнюю встречу: Хосеп Мартинес, Янн Биссек, Мануэль Аканджи, Карлос Аугусто, Джед Спенс, Николо Барелла, Хакан Чалханоглу, Петр Зелиньский, Федерико Димарко, Франческо Пио Эспозито, Маркус Тюрам.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 3-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хакан Чалханоглу (Интер).

На 8-й минуте матча команда Интер открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Янн Биссек. Счет стал 0:1.

На 34-й минуте поединка команда Интер сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Франческо Пио Эспозито. Счет стал 0:2.

На 39-й минуте в карточку арбитра попал Мануэль Аканджи (Интер).

На 39-й минуте предупреждение получил Дживай Зехиел (Фейеноорд).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Шарль Ванхутте, а вместо него вышел Тобиас ван ден Элсхаут.

На 54-й минуте поединка команда Интер сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Петр Зелиньский. Счет стал 0:3.

На 57-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маркус Тюрам на поле появился Анж-Йоан Бонни (Интер).

На 57-й минуте в составе Интер поле покинул Хакан Чалханоглу, а вместо него вышел Генрих Мхитарян.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Начо Ферри на поле появился Сем Стейн (Фейеноорд).

На 62-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Хави Лопес, а вместо него вышел Цуёси Ватанабэ.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Живайро Рид на поле появился Джерайно Схакен (Фейеноорд).

На 78-й минуте в составе Интер поле покинул Николо Барелла, а вместо него вышел Петар Сучич.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Петр Зелиньский на поле появился Александр Станкович (Интер).

На 78-й минуте в составе Фейеноорд поле покинул Тейс Крайевелд, а вместо него вышел Матс Дейл.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мануэль Аканджи на поле появился Бенжамен Павар (Интер).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фейеноорд и Интер завершился с итоговым счетом 0:3 в пользу команды Интер.

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