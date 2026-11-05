Ланс - Комо (04.11.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

В среду, 4 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами РК Ланс и Комо. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Рохит Сагги. Игра прошла на стадионе «Стад Боллар-Делелис» в городе Ланс.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав РК Ланс (схема 3-4-2-1): Робин Риссер, Рубен Агилар, Самсон Байду, Киллиан Антонио, Михал Скураш, Микаэль Кюизанс, Амаду Айдара, Матье Удоль, Флориан Товен, Торган Азар, Франьо Иванович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Комо на сегодняшнюю встречу: Жан Бюте, Ян Коуто, Хакобо Рамон, Марк Кемпф, Алекс Валье, Максимо Перроне, Луис Милья, Лукас Да Кунья, Нико Пас, Максанс Какере, Анастасиос Дувикас.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 7-й минуте матча команда Комо открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Анастасиос Дувикас. Счет стал 0:1.

На 32-й минуте поединка команда Комо сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Анастасиос Дувикас. Счет стал 0:2.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 34-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Самсон Байду (РК Ланс).

На 40-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Нико Пас. Счет стал 0:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Михал Скураш, а вместо него вышел Сауд Абдулхамид.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франьо Иванович на поле появился Мезиан Меслуб (РК Ланс).

На 47-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 4 мяча. Точным ударом отметился Лукас Да Кунья. Счет стал 0:4.

На 53-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 5 мячей. Точным ударом отметился Марк Кемпф. Счет стал 0:5.

На 57-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 6 мячей. Точным ударом отметился Анастасиос Дувикас. Счет стал 0:6.

На 58-й минуте в составе Комо поле покинул Луис Милья, а вместо него вышел Самуэле Риччи.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Нико Пас на поле появился Мартин Батурина (Комо).

На 58-й минуте в составе Комо поле покинул Лукас Да Кунья, а вместо него вышел Маттиа Либерали.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анастасиос Дувикас на поле появился Маттео Папаччоли (Комо).

На 62-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 7 мячей. Точным ударом отметился Маттиа Либерали. Счет стал 0:7.

На 65-й минуте поединка команда РК Ланс сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Рубен Агилар. Счет стал 1:7.

На 69-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 7 мячей. Точным ударом отметился Мартин Батурина. Счет стал 1:8.

На 70-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Флориан Товен, а вместо него вышел Жуниор Кадиль.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амаду Айдара на поле появился Андрия Булатович (РК Ланс).

На 72-й минуте в составе Комо поле покинул Марк Кемпф, а вместо него вышел Иван Смольчич.

На 75-й минуте в карточку арбитра попал Микаэль Кюизанс (РК Ланс).

На 90+1-й минуте поединка команда Комо сумела увеличить преимущество до 8 мячей. Точным ударом отметился Маттео Папаччоли. Счет стал 1:9.

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами РК Ланс и Комо завершился с итоговым счетом 1:9 в пользу команды Комо.

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