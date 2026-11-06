Хапоэль Б-Ш - ОФИ (05.11.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 5 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Хапоэль Беэр-Шева и ОФИ Крит. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Эдгарс Мальцевс. Игра прошла на стадионе «Rapid-Giulești Stadium» в городе Бухарест.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Хапоэль Беэр-Шева (схема 4-3-3): Офир Марциано, Гай Мизрахи, Джибриль Диоп, Идан Нахмиас, Матан Балтакса, Форсон Аманква, Нив Иехошуа, Захи Ахмед, Мохамад Абу Руми, Адриан Угарриса, Йонас Маледе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав ОФИ Крит на сегодняшнюю встречу: Клидман Лило, Ахиллеас Пунгурас, Димитриос Николау, Крешимир Кризманич, Лоренцо Дикманн, Андреас Бухалакис, Атанасиос Андруцос, Николаос Атанасиу, Таксиархис Фунтас, Кенан Кодро, Тьяго Нусс.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Николаос Атанасиу (ОФИ Крит).

На 45+2-й минуте матча команда ОФИ Крит открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ахиллеас Пунгурас. Счет стал 0:1.

На 56-й минуте поединка команда ОФИ Крит сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Таксиархис Фунтас. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Адриан Угарриса, а вместо него вышел Игорь Златанович.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мохамад Абу Руми на поле появился Амир Ганах (Хапоэль Беэр-Шева).

На 64-й минуте в составе ОФИ Крит поле покинул Таксиархис Фунтас, а вместо него вышел Айтор Канталапьедра.

На 69-й минуте в карточку арбитра попал Форсон Аманква (Хапоэль Беэр-Шева).

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Форсон Аманква на поле появился Хамоде Канаан (Хапоэль Беэр-Шева).

На 75-й минуте в составе Хапоэль Беэр-Шева поле покинул Йонас Маледе, а вместо него вышел Джавон Ист.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матан Балтакса на поле появился Педро Амадор (Хапоэль Беэр-Шева).

На 80-й минуте в составе ОФИ Крит поле покинул Кенан Кодро, а вместо него вышел Зисис Карахалиос.

На 83-й минуте предупреждение получил Хамоде Канаан (Хапоэль Беэр-Шева).

На 90+1-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андреас Бухалакис на поле появился Георгиос Канеллопулос (ОФИ Крит).

На 90+1-й минуте в составе ОФИ Крит поле покинул Тьяго Нусс, а вместо него вышел Яннис Феодосулакис.

На 90+2-й минуте произошла еще одна замена: вместо Атанасиос Андруцос на поле появился Борха Гонсалес (ОФИ Крит).

На 90+3-й минуте в карточку арбитра попал Джибриль Диоп (Хапоэль Беэр-Шева).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Хапоэль Беэр-Шева и ОФИ Крит завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды ОФИ Крит.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!