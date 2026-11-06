Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Сельта 1 : 2 Юнион События матча Сельта - Юнион Сен-Жилуаз 11' ⚽ Пабло Дуран (1 - 0) 35' ⚽ Бесфорт Зенели (1 - 1) 49' ⚽ Бесфорт Зенели (1 - 2) 60' ⇄ Яго Аспас / Алейкс Фебас 60' ⇄ Илайш Мориба / Уго Альварес 66' ⇄ Дилан Акино / Адем Зорган 66' ⇄ Дензел Де Рове / Кевин Родригес 71' Гильерме Смит 71' ⇄ Кухайб Дриуш / Виллиот Сведберг 80' ✕ Бесфорт Зенели Пенальти не забит 81' ⇄ Ферран Жутгла / Хавьер Руэда 81' ⇄ Андрес Антаньон / Уго Бурсио 81' ⇄ Илан Юртёван / Гильерме Смит 81' ⇄ Росс Сайкс / Никки Хавенар 86' ⇄ Дариус Олару / Релебохиле Мофкенг 90+5' Пабло Дуран Составы команд Сельта Виго, Испания Юнион Брюссель, Бельгия 13 вр Йонуц Раду 20 зщ Хави Родригес 18 зщ Йоэль Лаго 3 зщ Маркос Алонсо 17 пз Хави Руэда 81' 14 пз Алейс Фебас 60' 5 пз Серхио Каррейра 30 пз Уго Бурсио 81' 23 нп Уго Альварес 60' 11 нп Пабло Дуран 19 нп Уиллот Сведберг 71' 6 пз Илаш Мориба 60' 10 нп Яго Аспас 60' 24 нп Коухаиб Дриош 71' 28 пз Андрес Антаньон 81' 9 нп Ферран Жутгла 81' 12 вр Эрве Коффи 27 зщ Луи Патрис 29 зщ Massire Sylla 55 зщ Никки Хавенаар 81' 4 зщ Nohim Chibani 8 пз Адем Зоргане 66' 6 пз Камил ван де Перре 23 пз Бесфорт Зенели 38 нп Релебохиле Мофокенг 86' 13 нп Kевин Родригес 66' 11 нп Гильерме Смит 81' 21 зщ Дензел Де Руве 66' 20 нп Дилан Акино 66' 26 зщ Росс Сайкс 81' 25 Ilan Hurtevent 81' 28 пз Дариус Олару 86' Запасные 1 вр Алтай Байындыр 4 зщ Абдулайе Фай 21 зщ Себастьян Касерес 22 зщ Хави Галан 16 пз Уго Гонсалес 31 пз Анхель Аркос 35 пз Germain Milla 1 вр Вик Шамбаре 43 зщ Даниэль Чиланда 17 пз Роб Схофс 30 нп Рауль Флоруч 32 нп Секу Кейта 39 Youssef Hamoutahar Главные тренеры Клаудио Хиральдес Давид Юбер Голы Пабло Дуран Серхио Каррейра 1:0 12' Бесфорт Зенели Адем Зоргане 1:1 35' Бесфорт Зенели Kевин Родригес 1:2 49' Наказания Гильерме Смит 71' Пабло Дуран 90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Юнион, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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