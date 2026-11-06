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Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Сельта
Сельта
1 : 2
Юнион
Юнион
События матча Сельта - Юнион Сен-Жилуаз
11'
Пабло Дуран (1 - 0)
35'
Бесфорт Зенели (1 - 1)
49'
Бесфорт Зенели (1 - 2)
60'
Яго Аспас / Алейкс Фебас
60'
Илайш Мориба / Уго Альварес
66'
Дилан Акино / Адем Зорган
66'
Дензел Де Рове / Кевин Родригес
71'
Гильерме Смит
71'
Кухайб Дриуш / Виллиот Сведберг
80'
Бесфорт ЗенелиПенальти не забит
81'
Ферран Жутгла / Хавьер Руэда
81'
Андрес Антаньон / Уго Бурсио
81'
Илан Юртёван / Гильерме Смит
81'
Росс Сайкс / Никки Хавенар
86'
Дариус Олару / Релебохиле Мофкенг
90+5'
Пабло Дуран
Составы команд
Сельта
Виго, Испания
Юнион
Брюссель, Бельгия
13РумынияврЙонуц Раду
20ИспаниязщХави Родригес
18ИспаниязщЙоэль Лаго
3ИспаниязщМаркос Алонсо
17ИспанияпзХави Руэда
81'
14ИспанияпзАлейс Фебас
60'
5ИспанияпзСерхио Каррейра
30ИспанияпзУго Бурсио
81'
23ИспаниянпУго Альварес
60'
11ИспаниянпПабло Дуран
19ШвециянпУиллот Сведберг
71'
6ГвинеяпзИлаш Мориба
60'
10ИспаниянпЯго Аспас
60'
24НидерландынпКоухаиб Дриош
71'
28ИспанияпзАндрес Антаньон
81'
9ИспаниянпФерран Жутгла
81'
12Буркина-ФасоврЭрве Коффи
27БельгиязщЛуи Патрис
29СенегалзщMassire Sylla
55ЯпониязщНикки Хавенаар
81'
4ФранциязщNohim Chibani
8АлжирпзАдем Зоргане
66'
6БельгияпзКамил ван де Перре
23ШвецияпзБесфорт Зенели
38ЮАРнпРелебохиле Мофокенг
86'
13ЭквадорнпKевин Родригес
66'
11БразилиянпГильерме Смит
81'
21БельгиязщДензел Де Руве
66'
20АргентинанпДилан Акино
66'
26АнглиязщРосс Сайкс
81'
25БельгияIlan Hurtevent
81'
28РумынияпзДариус Олару
86'
Запасные
1ТурцияврАлтай Байындыр
4СенегалзщАбдулайе Фай
21УругвайзщСебастьян Касерес
22ИспаниязщХави Галан
16ИспанияпзУго Гонсалес
31ИспанияпзАнхель Аркос
35КамерунпзGermain Milla
1БельгияврВик Шамбаре
43БельгиязщДаниэль Чиланда
17БельгияпзРоб Схофс
30АвстриянпРауль Флоруч
32БельгиянпСеку Кейта
39БельгияYoussef Hamoutahar
Главные тренеры
ИспанияКлаудио Хиральдес
БельгияДавид Юбер
Голы
Пабло Дуран
Серхио Каррейра
1:0
12'
Бесфорт Зенели
Адем Зоргане
1:1
35'
Бесфорт Зенели
Kевин Родригес
1:2
49'
Наказания
Гильерме Смит
71'
Пабло Дуран
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Юнион, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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