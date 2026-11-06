Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Сельта
1 : 2
Юнион
События матча Сельта - Юнион Сен-Жилуаз
11'
⚽
Пабло Дуран (1 - 0)
35'
⚽
Бесфорт Зенели (1 - 1)
49'
⚽
Бесфорт Зенели (1 - 2)
60'
⇄
Яго Аспас / Алейкс Фебас
60'
⇄
Илайш Мориба / Уго Альварес
66'
⇄
Дилан Акино / Адем Зорган
66'
⇄
Дензел Де Рове / Кевин Родригес
71'
Гильерме Смит
71'
⇄
Кухайб Дриуш / Виллиот Сведберг
80'
✕
Бесфорт ЗенелиПенальти не забит
81'
⇄
Ферран Жутгла / Хавьер Руэда
81'
⇄
Андрес Антаньон / Уго Бурсио
81'
⇄
Илан Юртёван / Гильерме Смит
81'
⇄
Росс Сайкс / Никки Хавенар
86'
⇄
Дариус Олару / Релебохиле Мофкенг
90+5'
Пабло Дуран
Составы команд
Сельта
Виго, Испания
Юнион
Брюссель, Бельгия
|13
|вр
|Йонуц Раду
|20
|зщ
|Хави Родригес
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|17
|пз
|Хави Руэда
81'
|14
|пз
|Алейс Фебас
60'
|5
|пз
|Серхио Каррейра
|30
|пз
|Уго Бурсио
81'
|23
|нп
|Уго Альварес
60'
|11
|нп
|Пабло Дуран
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
71'
|6
|пз
|Илаш Мориба
60'
|10
|нп
|Яго Аспас
60'
|24
|нп
|Коухаиб Дриош
71'
|28
|пз
|Андрес Антаньон
81'
|9
|нп
|Ферран Жутгла
81'
|12
|вр
|Эрве Коффи
|27
|зщ
|Луи Патрис
|29
|зщ
|Massire Sylla
|55
|зщ
|Никки Хавенаар
81'
|4
|зщ
|Nohim Chibani
|8
|пз
|Адем Зоргане
66'
|6
|пз
|Камил ван де Перре
|23
|пз
|Бесфорт Зенели
|38
|нп
|Релебохиле Мофокенг
86'
|13
|нп
|Kевин Родригес
66'
|11
|нп
|Гильерме Смит
81'
|21
|зщ
|Дензел Де Руве
66'
|20
|нп
|Дилан Акино
66'
|26
|зщ
|Росс Сайкс
81'
|25
|Ilan Hurtevent
81'
|28
|пз
|Дариус Олару
86'
Запасные
|1
|вр
|Алтай Байындыр
|4
|зщ
|Абдулайе Фай
|21
|зщ
|Себастьян Касерес
|22
|зщ
|Хави Галан
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|31
|пз
|Анхель Аркос
|35
|пз
|Germain Milla
|1
|вр
|Вик Шамбаре
|43
|зщ
|Даниэль Чиланда
|17
|пз
|Роб Схофс
|30
|нп
|Рауль Флоруч
|32
|нп
|Секу Кейта
|39
|Youssef Hamoutahar
Главные тренеры
|Клаудио Хиральдес
|Давид Юбер
Голы
Пабло Дуран
Серхио Каррейра
1:0
12'
Бесфорт Зенели
Адем Зоргане
1:1
35'
Бесфорт Зенели
Kевин Родригес
1:2
49'
Наказания
Гильерме Смит
71'
Пабло Дуран
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сельта - Юнион, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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