Будущее Кэррика в «Манчестер Юнайтед» может решиться после матча с «Астон Виллой» 

«Манчестер Юнайтед» не планирует назначать временного главного тренера, если руководство решит расстаться с Майклом Кэрриком. По информации Sky Sports, в клубе не уверены, что очередная смена наставника сама по себе поможет исправить ситуацию. Поэтому в случае кадровых перемен манкунианцы намерены сразу рассматривать кандидатов на постоянную должность, а не прибегать к промежуточному варианту.

Победа над «Ромой» со счётом 3:2 в матче Лиги чемпионов 3 ноября несколько ослабила давление на Кэррика. Успех после отставания в два мяча положительно повлиял на атмосферу в раздевалке и укрепил уверенность руководства в том, что команда ещё способна исправить положение. Однако в клубе понимают: одного удачного вечера недостаточно, чтобы говорить о переломе в сезоне. Эта победа стала для «Юнайтед» первой за десять матчей во всех турнирах.

В чемпионате Англии манкунианцы по-прежнему находятся в опасной зоне. После девяти туров команда занимает 17-е место, опережая соперников из зоны вылета только по разнице забитых и пропущенных мячей. Руководство продолжает сомневаться в выбранном направлении развития команды и недовольно нестабильностью результатов. При этом Кэррик пока сохраняет поддержку части руководителей клуба.

Ближайшая игра с «Астон Виллой», которая состоится 8 ноября на «Олд Траффорд», приобретает особое значение. Сразу после этого тура начнётся международная пауза, и у руководства появится возможность спокойно оценить ситуацию и принять решение о будущем тренера. По данным Sky Sports, именно предстоящий матч может стать определяющим для Кэррика.

Параллельно спортивный блок «Манчестер Юнайтед» продолжает изучать возможные варианты на случай необходимости перемен. Среди специалистов, которые находятся в поле зрения клуба, называются Юлиан Нагельсман, Фабиан Хюрцелер и Эдди Хау. Однако, как утверждает источник, прямых переговоров с этими тренерами пока не проводилось: действующий наставник остаётся на своём посту, а руководство предпочитает дождаться дальнейших результатов команды.

Наиболее предпочтительным исходом для всех сторон остаётся улучшение игры и результатов «Манчестер Юнайтед» при Кэррике. В таком случае клубу не придётся начинать очередной поиск главного тренера и пересматривать долгосрочные планы.