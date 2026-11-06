Торринсе - Арарат-Армения 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Торринсе
3 : 2
Арарат-Армения
События матча Торреэнсе - ФК Арарат-Армения
13'
⚽
Хорхе Агирре (1 - 0)
25'
Хорхе АгирреПрямое удаление
36'
⇄
Муса Драмме / Карем Зоаби
41'
⚽
Карен Мурадян (1 - 1)
43'
Бруно Уилсон
45+2'
Карен Мурадян
45+2'
Волней Волней
48'
Бенни
58'
⚽
Бруно Уилсон (1 - 2)
66'
⇄
Луис Кинтеро / Мануэль Посо
66'
⇄
Давид Бруну / Жонатан Мутомбо
68'
⇄
Зидан Банжаки / Бенни
68'
⇄
Карлос Франса / Жирайр Шагоян
76'
⇄
Амин Удрири / Жоау Маркеш
76'
⇄
Хуан Мария Альседо / Данни Жан
76'
Жуан БравимПрямое удаление
79'
⇄
Арман Нерсесян / Артур Серобян
79'
Арман Нерсесян
80'
⇄
Камо Оганесян / Хуан Баланта
84'
Карлос Франса
85'
⇄
Максенс Карлье / Уго Оливейра
88'
Муса Драмме
90+3'
⚽
Хави Васкес (2 - 2)
90+5'
⚽
Муса Драмме (3 - 2)
Составы команд
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
Арарат-Армения
Ереван, Армения
|1
|вр
|Лукас Паэс
|45
|зщ
|Жонатан Мутомбо
66'
|5
|зщ
|Мохаммед Али Диадье
|4
|зщ
|Volnei
|23
|зщ
|Хави Васкес
|33
|пз
|Жоау Маркеш
76'
|8
|пз
|Алехандро Альфаро
|11
|пз
|Мануэль Посо
66'
|7
|пз
|Дани Жан
76'
|19
|нп
|Карем Зоаби
36'
|14
|нп
|Хорхе Агирре
|17
|нп
|Муса Драмме
36'
|22
|зщ
|Давид Бруну
66'
|29
|пз
|Luis Quintero
66'
|3
|зщ
|Хуан Мария Альседо
76'
|6
|пз
|Амин Удрири
76'
|98
|вр
|Жоао Бравин
|47
|зщ
|Александрос Малис
|43
|зщ
|Бруну Вилсон
|16
|зщ
|Эдгар Григорян
|2
|пз
|Угу Оливейра
85'
|70
|пз
|Бенни
68'
|8
|пз
|Juan Balanta
80'
|19
|пз
|Карен Мурадян
|77
|нп
|Артур Серобян
79'
|91
|нп
|Сандро Лима
|7
|нп
|Жираир Шагоян
68'
|11
|нп
|Зидан Банжаки
68'
|95
|нп
|Карлос Франса
68'
|1
|вр
|Арман Нерсесян
79'
|13
|зщ
|Камо Оганесян
80'
|17
|пз
|Максанс Карлье
85'
Запасные
|31
|вр
|Adriel Vasconcelos Ramos
|2
|зщ
|Стопира
|21
|пз
|Нуха Джатта
|26
|пз
|Andre Simoes
|44
|Silas Bjerre
|63
|Daniel Noro
|86
|Gustavo Rijo
|5
|зщ
|Луис Фелипе
|14
|зщ
|Бруну Перейра
|10
|пз
|Армен Амбарцумян
|20
|пз
|Алвин Тера
|9
|нп
|Араик Элоян
|25
|нп
|Алиун Ндур
Главные тренеры
|Тулипа
Голы
Хорхе Агирре
Хави Васкес
1:0
13'
Карен Мурадян
Жираир Шагоян
1:1
41'
Бруну Вилсон
Артур Серобян
1:2
58'
Хави Васкес
Давид Бруну
2:2
90+3'
Муса Драмме
3:2
90+5'
Наказания
Хорхе Агирре
25'
Бруну Вилсон
44'
Карен Мурадян
45+3'
Volnei
45+3'
Бенни
48'
Жоао Бравин
76'
Арман Нерсесян
79'
Карлос Франса
84'
Муса Драмме
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торринсе - Арарат-Армения, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...