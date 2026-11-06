04:41 ()
Свернуть список

Торринсе - Арарат-Армения 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Торринсе
Торринсе
3 : 2
Арарат-Армения
Арарат-Армения
События матча Торреэнсе - ФК Арарат-Армения
13'
Хорхе Агирре (1 - 0)
25'
Хорхе АгирреПрямое удаление
36'
Муса Драмме / Карем Зоаби
41'
Карен Мурадян (1 - 1)
43'
Бруно Уилсон
45+2'
Карен Мурадян
45+2'
Волней Волней
48'
Бенни
58'
Бруно Уилсон (1 - 2)
66'
Луис Кинтеро / Мануэль Посо
66'
Давид Бруну / Жонатан Мутомбо
68'
Зидан Банжаки / Бенни
68'
Карлос Франса / Жирайр Шагоян
76'
Амин Удрири / Жоау Маркеш
76'
Хуан Мария Альседо / Данни Жан
76'
Жуан БравимПрямое удаление
79'
Арман Нерсесян / Артур Серобян
79'
Арман Нерсесян
80'
Камо Оганесян / Хуан Баланта
84'
Карлос Франса
85'
Максенс Карлье / Уго Оливейра
88'
Муса Драмме
90+3'
Хави Васкес (2 - 2)
90+5'
Муса Драмме (3 - 2)
Составы команд
Торринсе
Торриш-Ведраш, Португалия
Арарат-Армения
Ереван, Армения
1БразилияврЛукас Паэс
45ФранциязщЖонатан Мутомбо
66'
5МавританиязщМохаммед Али Диадье
4Бразилиязщ Volnei
23ИспаниязщХави Васкес
33ПортугалияпзЖоау Маркеш
76'
8ИспанияпзАлехандро Альфаро
11ИспанияпзМануэль Посо
66'
7ГаитипзДани Жан
76'
19ИзраильнпКарем Зоаби
36'
14КубанпХорхе Агирре
17ГамбиянпМуса Драмме
36'
22ПортугалиязщДавид Бруну
66'
29КолумбияпзLuis Quintero
66'
3ИспаниязщХуан Мария Альседо
76'
6МароккопзАмин Удрири
76'
98БразилияврЖоао Бравин
47ГрециязщАлександрос Малис
43ПортугалиязщБруну Вилсон
16АрмениязщЭдгар Григорян
2ПортугалияпзУгу Оливейра
85'
70Португалияпз Бенни
68'
8КолумбияпзJuan Balanta
80'
19АрменияпзКарен Мурадян
77АрмениянпАртур Серобян
79'
91БразилиянпСандро Лима
7АрмениянпЖираир Шагоян
68'
11Гвинея-БисаунпЗидан Банжаки
68'
95БразилиянпКарлос Франса
68'
1АрменияврАрман Нерсесян
79'
13АрмениязщКамо Оганесян
80'
17ФранцияпзМаксанс Карлье
85'
Запасные
31БразилияврAdriel Vasconcelos Ramos
2Кабо-Вердезщ Стопира
21ГерманияпзНуха Джатта
26ПортугалияпзAndre Simoes
44ДанияSilas Bjerre
63ПортугалияDaniel Noro
86ПортугалияGustavo Rijo
5БразилиязщЛуис Фелипе
14ПортугалиязщБруну Перейра
10АрменияпзАрмен Амбарцумян
20КенияпзАлвин Тера
9АрмениянпАраик Элоян
25СенегалнпАлиун Ндур
Главные тренеры
ПортугалияТулипа
Голы
Хорхе Агирре
Хави Васкес
1:0
13'
Карен Мурадян
Жираир Шагоян
1:1
41'
Бруну Вилсон
Артур Серобян
1:2
58'
Хави Васкес
Давид Бруну
2:2
90+3'
Муса Драмме
3:2
90+5'
Наказания
Хорхе Агирре
25'
Бруну Вилсон
44'
Карен Мурадян
45+3'
Volnei
45+3'
Бенни
48'
Жоао Бравин
76'
Арман Нерсесян
79'
Карлос Франса
84'
Муса Драмме
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Торринсе - Арарат-Армения, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча
    Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча
    Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
    Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
    Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча
    Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close