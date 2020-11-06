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Севилья - Алавес 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
06 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Севилья
Алавес

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
1 Греция вр Одиссеас Влаходимос
2 Испания зщ Хуан Иглесиас
5 Испания зщ Андрес Кастрин
4 Испания зщ Кике Салас
17 Чили зщ Габриэль Суасо
6 Франция пз Люсьен Агуме
20 Португалия пз Фелиш Коррея
24 Франция пз Юссуф Фофана
19 Бельгия нп Лукас Стассин
21 Нигерия нп Чидера Эджуке
9 Шотландия нп Робби Юр
1 Испания вр Антонио Сивера
14 Аргентина зщ Науэль Теналья
16 Финляндия зщ Вилле Коски
7 Испания зщ Анхель Перес
2 Аргентина зщ Николас Валентини
4 Испания пз Денис Суарес
19 Испания пз Пабло Ибаньес
8 Испания пз Антонио Бланко
21 Алжир нп Абде Реббаш
15 Аргентина нп Лукас Бойе
11 Испания нп Тони Мартинес
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Кике Санчес Флорес
История личных встреч
14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур Севилья1 : 1Алавес
17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала Алавес1 : 0Севилья
20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур Алавес1 : 2Севилья
20.04.2025 Испания — Примера 32-й тур Севилья1 : 1Алавес
20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур Алавес2 : 1Севилья
12.01.2024 Испания - Примера 20-й тур Севилья2 : 3Алавес
21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур Алавес4 : 3Севилья
17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала Алавес0 : 1Севилья
04.03.2022 Испания - Примера 27-й тур Алавес0 : 0Севилья
20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур Севилья2 : 2Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона1130
2
Лига чемпионов
Атлетико М1128
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид1127
4
Лига чемпионов
Бетис1123
5
Лига Европы
Реал Сосьедад1119
6
Лига конференций
Севилья1117
7 Атлетик Б1015
8 Депортиво1114
9 Алавес1112
10 Райо Вальекано1012
11 Сельта1112
12 Хетафе1112
13 Вильярреал1112
14 Эспаньол1111
15 Осасуна1111
16 Расинг1111
17 Эльче1110
18
Зона вылета
Леванте1110
19
Зона вылета
Валенсия119
20
Зона вылета
Малага115
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Севилья
0%
Ничья
0%
Алавес
0%

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