Севилья - Алавес 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649 06 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига , 12-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Севилья Севилья Алавес Витория 1 вр Одиссеас Влаходимос 2 зщ Хуан Иглесиас 5 зщ Андрес Кастрин 4 зщ Кике Салас 17 зщ Габриэль Суасо 6 пз Люсьен Агуме 20 пз Фелиш Коррея 24 пз Юссуф Фофана 19 нп Лукас Стассин 21 нп Чидера Эджуке 9 нп Робби Юр 1 вр Антонио Сивера 14 зщ Науэль Теналья 16 зщ Вилле Коски 7 зщ Анхель Перес 2 зщ Николас Валентини 4 пз Денис Суарес 19 пз Пабло Ибаньес 8 пз Антонио Бланко 21 нп Абде Реббаш 15 нп Лукас Бойе 11 нп Тони Мартинес Главные тренеры Луис Гарсия Пласа Кике Санчес Флорес История личных встреч 14.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 1 : 1 17.12.2025 Кубок Испании 1/16 финала 1 : 0 20.09.2025 Испания — Примера 5-й тур 1 : 2 20.04.2025 Испания — Примера 32-й тур 1 : 1 20.09.2024 Испания — Примера 6-й тур 2 : 1 12.01.2024 Испания - Примера 20-й тур 2 : 3 21.08.2023 Испания - Примера 2-й тур 4 : 3 17.01.2023 Кубок Испании 1/8 финала 0 : 1 04.03.2022 Испания - Примера 27-й тур 0 : 0 20.11.2021 Испания - Примера 14-й тур 2 : 2 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Барселона 11 30 2 Лига чемпионов Атлетико М 11 28 3 Лига чемпионов Реал Мадрид 11 27 4 Лига чемпионов Бетис 11 23 5 Лига Европы Реал Сосьедад 11 19 6 Лига конференций Севилья 11 17 7 Атлетик Б 10 15 8 Депортиво 11 14 9 Алавес 11 12 10 Райо Вальекано 10 12 11 Сельта 11 12 12 Хетафе 11 12 13 Вильярреал 11 12 14 Эспаньол 11 11 15 Осасуна 11 11 16 Расинг 11 11 17 Эльче 11 10 18 Зона вылета Леванте 11 10 19 Зона вылета Валенсия 11 9 20 Зона вылета Малага 11 5