Севилья - Алавес 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 48649
06 Ноября 2026 года в 23:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 12-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Севилья
Севилья
Алавес
Витория
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|20
|пз
|Фелиш Коррея
|24
|пз
|Юссуф Фофана
|19
|нп
|Лукас Стассин
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|9
|нп
|Робби Юр
|1
|вр
|Антонио Сивера
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|7
|зщ
|Анхель Перес
|2
|зщ
|Николас Валентини
|4
|пз
|Денис Суарес
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|21
|нп
|Абде Реббаш
|15
|нп
|Лукас Бойе
|11
|нп
|Тони Мартинес
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Кике Санчес Флорес
История личных встреч
|14.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|1 : 1
|17.12.2025
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 0
|20.09.2025
|Испания — Примера
|5-й тур
|1 : 2
|20.04.2025
|Испания — Примера
|32-й тур
|1 : 1
|20.09.2024
|Испания — Примера
|6-й тур
|2 : 1
|12.01.2024
|Испания - Примера
|20-й тур
|2 : 3
|21.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|4 : 3
|17.01.2023
|Кубок Испании
|1/8 финала
|0 : 1
|04.03.2022
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 0
|20.11.2021
|Испания - Примера
|14-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|30
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|28
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|27
| 4
Лига чемпионов
|Бетис
|11
|23
| 5
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|11
|19
| 6
Лига конференций
|Севилья
|11
|17
|7
|Атлетик Б
|10
|15
|8
|Депортиво
|11
|14
|9
|Алавес
|11
|12
|10
|Райо Вальекано
|10
|12
|11
|Сельта
|11
|12
|12
|Хетафе
|11
|12
|13
|Вильярреал
|11
|12
|14
|Эспаньол
|11
|11
|15
|Осасуна
|11
|11
|16
|Расинг
|11
|11
|17
|Эльче
|11
|10
| 18
Зона вылета
|Леванте
|11
|10
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|11
|9
| 20
Зона вылета
|Малага
|11
|5
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