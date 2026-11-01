00:15 ()
Расписание матчей
Четверг 05 ноября
Пятница 06 ноября
Свернуть список

Висла Кр - Краковия 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
06 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Висла Кр
Краковия

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Висла Кр
Краков
Краковия
Краков
История личных встреч
01.05.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Краковия0 : 0Висла Кр
07.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Висла Кр1 : 0Краковия
24.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 27-й тур Висла Кр0 : 0Краковия
04.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 12-й тур Краковия1 : 1Висла Кр
03.03.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 25-й тур Краковия0 : 2Висла Кр
29.09.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 10-й тур Висла Кр0 : 1Краковия
17.03.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 26-й тур Висла Кр3 : 2Краковия
07.10.2018 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Краковия0 : 2Висла Кр
13.12.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 20-й тур Краковия1 : 4Висла Кр
12.08.2017 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Висла Кр2 : 1Краковия
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Заглембе Л1322
6 Пяст1321
7 Висла Кр1321
8 ГКС Катовице1321
9 Ягеллония1218
10 Корона1318
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Радомяк1311
16
Зона вылета
Шлёнск139
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Висла Кр
0%
Ничья
0%
Краковия
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close