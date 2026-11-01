Висла Кр - Краковия 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
06 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Висла Кр
Краков
Краковия
Краков
История личных встреч
|01.05.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|0 : 0
|07.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|1 : 0
|24.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 27-й тур
|0 : 0
|04.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 12-й тур
|1 : 1
|03.03.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 25-й тур
|0 : 2
|29.09.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 10-й тур
|0 : 1
|17.03.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 26-й тур
|3 : 2
|07.10.2018
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|0 : 2
|13.12.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 20-й тур
|1 : 4
|12.08.2017
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|12
|31
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|13
|28
| 3
Лига Европы
|Легия
|13
|24
| 4
Лига конференций
|Погонь
|12
|24
|5
|Заглембе Л
|13
|22
|6
|Пяст
|13
|21
|7
|Висла Кр
|13
|21
|8
|ГКС Катовице
|13
|21
|9
|Ягеллония
|12
|18
|10
|Корона
|13
|18
|11
|Мотор
|13
|16
|12
|Висла Плоцк
|12
|15
|13
|Краковия
|13
|12
|14
|Видзев
|13
|11
|15
|Радомяк
|13
|11
| 16
Зона вылета
|Шлёнск
|13
|9
| 17
Зона вылета
|Ракув
|13
|9
| 18
Зона вылета
|Вечиста Краков
|13
|8
Кто победит?
0 голосов болельщиков