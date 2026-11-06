АЗ Алкмар - Ювентус 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
АЗ Алкмар
1 : 2
Ювентус
События матча АЗ - Ювентус
19'
⚽
Тён Копмейнерс (0 - 1)
23'
⇄
Уэсли Хут / Льюис Схаутен
28'
Уэсли Хут
37'
⚽
Рандаль Коло-Муани (0 - 2)
48'
Андреа Камбьязо
60'
⇄
Жереми Бога / Керим Алайбегович
60'
⇄
Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо
63'
⇄
Кис Смит / Вальдемар Бисков
63'
⇄
Элайджа Дейкстра / Денсо Касиус
63'
⇄
Йорди Класи / Ваутер Гос
73'
⇄
Аюб Уфкир / Калвин Стенгс
78'
⇄
Джефф Эхатор / Ник Вольтемаде
79'
⇄
Глейсон Бремер / Федерико Гатти
85'
Джефф Эхатор
85'
⇄
Дуглас Луис / Рандаль Коло-Муани
88'
⚽
Мекс Меердинк (1 - 2)
90+4'
Хуан Кабаль
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Ювентус
Турин, Италия
|28
|вр
|Яри Де Бюссер
|30
|зщ
|Денсо Касиус
63'
|3
|зщ
|Ваутер Гус
63'
|4
|зщ
|Льюис Схаутен
23'
|34
|зщ
|Мес де Вит
|21
|пз
|Дэйв Квакман
|17
|пз
|Вальдемар Андреасен
63'
|6
|пз
|Пер Копмейнерс
|14
|пз
|Калвин Стенгс
73'
|11
|пз
|Ро-Зангело Дал
|9
|нп
|Мекс Мердинк
|29
|зщ
|Уэсли Худт
23'
|22
|зщ
|Элайджа Дейкстра
63'
|10
|пз
|Кес Смит
63'
|8
|пз
|Йорди Класи
63'
|24
|пз
|Аюб Ауфкир
73'
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|4
|зщ
|Федерико Гатти
78'
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|6
|зщ
|Ллойд Келли
|8
|пз
|Тён Копмейнерс
|20
|пз
|Андреа Камбьязо
60'
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|27
|нп
|Ник Вольтемаде
78'
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
85'
|17
|нп
|Керим-Сэм Алайбегович
60'
|32
|зщ
|Хуан Давид Кабаль Мурильо
60'
|13
|пз
|Жереми Бога
60'
|3
|зщ
|Бремер
78'
|18
|нп
|Джефф Эхатор
78'
|12
|пз
|Дуглас Луис
85'
Запасные
|1
|вр
|Роум Джейден Овусу-Одуро
|12
|вр
|Хоби Верхюлст
|2
|зщ
|Сеия Маикума
|5
|зщ
|Матео Чавес
|31
|зщ
|Rion Ichihara
|18
|нп
|Бендегуз Ковач
|27
|нп
|Вассим Бузиан
|23
|вр
|Карло Пинсольо
|33
|вр
|Нето
|41
|пз
|Аугусто Овусу
|43
|пз
|Филиппо Паньюкко
|48
|нп
|Дестини Элимогале
|51
|Antonio Stefano Merola
Главные тренеры
|Лучано Спаллетти
Голы
Тён Копмейнерс
Рандаль Коло Муани
0:1
19'
Рандаль Коло Муани
Ник Вольтемаде
0:2
37'
Мекс Мердинк
Элайджа Дейкстра
1:2
88'
Наказания
Уэсли Худт
28'
Андреа Камбьязо
48'
Джефф Эхатор
85'
Хуан Давид Кабаль Мурильо
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн АЗ Алкмар - Ювентус, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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