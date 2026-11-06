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АЗ Алкмар - Ювентус 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
АЗ Алкмар
АЗ Алкмар
1 : 2
Ювентус
Ювентус
События матча АЗ - Ювентус
19'
Тён Копмейнерс (0 - 1)
23'
Уэсли Хут / Льюис Схаутен
28'
Уэсли Хут
37'
Рандаль Коло-Муани (0 - 2)
48'
Андреа Камбьязо
60'
Жереми Бога / Керим Алайбегович
60'
Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо
63'
Кис Смит / Вальдемар Бисков
63'
Элайджа Дейкстра / Денсо Касиус
63'
Йорди Класи / Ваутер Гос
73'
Аюб Уфкир / Калвин Стенгс
78'
Джефф Эхатор / Ник Вольтемаде
79'
Глейсон Бремер / Федерико Гатти
85'
Джефф Эхатор
85'
Дуглас Луис / Рандаль Коло-Муани
88'
Мекс Меердинк (1 - 2)
90+4'
Хуан Кабаль
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар, Нидерланды
Ювентус
Турин, Италия
28БельгияврЯри Де Бюссер
30НидерландызщДенсо Касиус
63'
3НидерландызщВаутер Гус
63'
4НидерландызщЛьюис Схаутен
23'
34НидерландызщМес де Вит
21НидерландыпзДэйв Квакман
17ДанияпзВальдемар Андреасен
63'
6НидерландыпзПер Копмейнерс
14НидерландыпзКалвин Стенгс
73'
11НидерландыпзРо-Зангело Дал
9НидерландынпМекс Мердинк
29НидерландызщУэсли Худт
23'
22НидерландызщЭлайджа Дейкстра
63'
10НидерландыпзКес Смит
63'
8НидерландыпзЙорди Класи
63'
24НидерландыпзАюб Ауфкир
73'
25ИталияврГульельмо Викарио
15ФранциязщПьер Калюлю
4ИталиязщФедерико Гатти
78'
26КолумбиязщДжон Лукуми
6АнглиязщЛлойд Келли
8НидерландыпзТён Копмейнерс
20ИталияпзАндреа Камбьязо
60'
29СенегалпзПапе Матар Сарр
27ГерманиянпНик Вольтемаде
78'
9ФранциянпРандаль Коло Муани
85'
17Босния и ГерцеговинанпКерим-Сэм Алайбегович
60'
32КолумбиязщХуан Давид Кабаль Мурильо
60'
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
60'
3Бразилиязщ Бремер
78'
18ИталиянпДжефф Эхатор
78'
12БразилияпзДуглас Луис
85'
Запасные
1НидерландыврРоум Джейден Овусу-Одуро
12НидерландыврХоби Верхюлст
2ЯпониязщСеия Маикума
5МексиказщМатео Чавес
31ЯпониязщRion Ichihara
18ВенгриянпБендегуз Ковач
27НидерландынпВассим Бузиан
23ИталияврКарло Пинсольо
33Бразилиявр Нето
41ИталияпзАугусто Овусу
43ИталияпзФилиппо Паньюкко
48ИталиянпДестини Элимогале
51ИталияAntonio Stefano Merola
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
Голы
Тён Копмейнерс
Рандаль Коло Муани
0:1
19'
Рандаль Коло Муани
Ник Вольтемаде
0:2
37'
Мекс Мердинк
Элайджа Дейкстра
1:2
88'
Наказания
Уэсли Худт
28'
Андреа Камбьязо
48'
Джефф Эхатор
85'
Хуан Давид Кабаль Мурильо
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн АЗ Алкмар - Ювентус, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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