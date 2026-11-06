АЗ Алкмар - Ювентус 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 АЗ Алкмар 1 : 2 Ювентус События матча АЗ - Ювентус 19' ⚽ Тён Копмейнерс (0 - 1) 23' ⇄ Уэсли Хут / Льюис Схаутен 28' Уэсли Хут 37' ⚽ Рандаль Коло-Муани (0 - 2) 48' Андреа Камбьязо 60' ⇄ Жереми Бога / Керим Алайбегович 60' ⇄ Хуан Кабаль / Андреа Камбьязо 63' ⇄ Кис Смит / Вальдемар Бисков 63' ⇄ Элайджа Дейкстра / Денсо Касиус 63' ⇄ Йорди Класи / Ваутер Гос 73' ⇄ Аюб Уфкир / Калвин Стенгс 78' ⇄ Джефф Эхатор / Ник Вольтемаде 79' ⇄ Глейсон Бремер / Федерико Гатти 85' Джефф Эхатор 85' ⇄ Дуглас Луис / Рандаль Коло-Муани 88' ⚽ Мекс Меердинк (1 - 2) 90+4' Хуан Кабаль Составы команд АЗ Алкмар Алкмар, Нидерланды Ювентус Турин, Италия 28 вр Яри Де Бюссер 30 зщ Денсо Касиус 63' 3 зщ Ваутер Гус 63' 4 зщ Льюис Схаутен 23' 34 зщ Мес де Вит 21 пз Дэйв Квакман 17 пз Вальдемар Андреасен 63' 6 пз Пер Копмейнерс 14 пз Калвин Стенгс 73' 11 пз Ро-Зангело Дал 9 нп Мекс Мердинк 29 зщ Уэсли Худт 23' 22 зщ Элайджа Дейкстра 63' 10 пз Кес Смит 63' 8 пз Йорди Класи 63' 24 пз Аюб Ауфкир 73' 25 вр Гульельмо Викарио 15 зщ Пьер Калюлю 4 зщ Федерико Гатти 78' 26 зщ Джон Лукуми 6 зщ Ллойд Келли 8 пз Тён Копмейнерс 20 пз Андреа Камбьязо 60' 29 пз Папе Матар Сарр 27 нп Ник Вольтемаде 78' 9 нп Рандаль Коло Муани 85' 17 нп Керим-Сэм Алайбегович 60' 32 зщ Хуан Давид Кабаль Мурильо 60' 13 пз Жереми Бога 60' 3 зщ Бремер 78' 18 нп Джефф Эхатор 78' 12 пз Дуглас Луис 85' Запасные 1 вр Роум Джейден Овусу-Одуро 12 вр Хоби Верхюлст 2 зщ Сеия Маикума 5 зщ Матео Чавес 31 зщ Rion Ichihara 18 нп Бендегуз Ковач 27 нп Вассим Бузиан 23 вр Карло Пинсольо 33 вр Нето 41 пз Аугусто Овусу 43 пз Филиппо Паньюкко 48 нп Дестини Элимогале 51 Antonio Stefano Merola Главные тренеры Лучано Спаллетти Голы Тён Копмейнерс Рандаль Коло Муани 0:1 19' Рандаль Коло Муани Ник Вольтемаде 0:2 37' Мекс Мердинк Элайджа Дейкстра 1:2 88' Наказания Уэсли Худт 28' Андреа Камбьязо 48' Джефф Эхатор 85' Хуан Давид Кабаль Мурильо 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн АЗ Алкмар - Ювентус, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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