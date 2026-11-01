Фамаликан - Арока 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
06 Ноября 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Арока
Арока
|25
|вр
|Лазар Царевич
|2
|зщ
|Густаво Гарсия дос Сантос
|15
|зщ
|Виктор Рофино
|3
|зщ
|Леонардо Реальпе
|28
|зщ
|Педру Бонду
|6
|пз
|Томми ван Де Лои
|14
|пз
|Матиаш Де Аморим
|18
|пз
|Ромео Беней
|10
|пз
|Педру Сантуш
|7
|пз
|Соррисо
|70
|нп
|Георгиос Куциас
|12
|вр
|Игнасио Де Арруабаррена
|28
|зщ
|Тиагу Эшгаю
|15
|зщ
|Хави Санчес
|3
|зщ
|Хосе Фонтан
|18
|зщ
|Орест Лебеденко
|21
|зщ
|Матео Флорес
|6
|пз
|Espen van Ee
|19
|пз
|Alfonso Trezza
|8
|пз
|Таити Фукуи
|7
|пз
|Найс Джуара
|17
|нп
|Ivan Barbero
Главные тренеры
|Карлуш Карвальял
История личных встреч
|06.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|05.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|09.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|0 : 0
|23.02.2024
|Португалия — Примейра
|23-й тур
|3 : 2
|22.09.2023
|Португалия — Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|03.04.2023
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 1
|10.10.2022
|Португалия - Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|01.02.2022
|Португалия - Примейра
|20-й тур
|0 : 0
|20.08.2021
|Португалия - Примейра
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|10
|30
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|10
|21
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|10
|21
| 5
Лига конференций
|Арока
|10
|20
|6
|Академику
|10
|20
|7
|Жил Висенте
|10
|15
|8
|Брага
|10
|14
|9
|Морейренсе
|10
|14
|10
|Алверка
|10
|11
|11
|Фамаликан
|10
|10
|12
|Эштрела
|10
|10
|13
|Витория Гимарайнш
|10
|9
|14
|Маритиму
|10
|8
|15
|Риу Аве
|10
|7
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|10
|7
| 17
Зона вылета
|Насьонал
|10
|7
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|10
|2
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