00:13 ()
Расписание матчей
Четверг 05 ноября
Пятница 06 ноября
Свернуть список

Фамаликан - Арока 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
06 Ноября 2026 года в 23:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 11-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Фамаликан
Арока

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Арока
Арока
25 Черногория вр Лазар Царевич
2 Бразилия зщ Густаво Гарсия дос Сантос
15 Испания зщ Виктор Рофино
3 Эквадор зщ Леонардо Реальпе
28 Ангола зщ Педру Бонду
6 Нидерланды пз Томми ван Де Лои
14 Португалия пз Матиаш Де Аморим
18 Швейцария пз Ромео Беней
10 Португалия пз Педру Сантуш
7 Бразилия пз Соррисо
70 Греция нп Георгиос Куциас
12 Уругвай вр Игнасио Де Арруабаррена
28 Португалия зщ Тиагу Эшгаю
15 Испания зщ Хави Санчес
3 Испания зщ Хосе Фонтан
18 Украина зщ Орест Лебеденко
21 Испания зщ Матео Флорес
6 Нидерланды пз Espen van Ee
19 Уругвай пз Alfonso Trezza
8 Япония пз Таити Фукуи
7 Франция пз Найс Джуара
17 Испания нп Ivan Barbero
Главные тренеры
Португалия Карлуш Карвальял
История личных встреч
06.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Фамаликан1 : 0Арока
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Арока1 : 1Фамаликан
05.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Арока1 : 2Фамаликан
09.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Фамаликан0 : 0Арока
23.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Арока3 : 2Фамаликан
22.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Фамаликан1 : 0Арока
03.04.2023 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 1Арока
10.10.2022 Португалия - Примейра 9-й тур Арока4 : 1Фамаликан
01.02.2022 Португалия - Примейра 20-й тур Фамаликан0 : 0Арока
20.08.2021 Португалия - Примейра 3-й тур Арока2 : 1Фамаликан
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту1030
2
Лига чемпионов
Бенфика1025
3
Лига чемпионов
Спортинг1021
4
Лига Европы
Санта-Клара1021
5
Лига конференций
Арока1020
6 Академику1020
7 Жил Висенте1015
8 Брага1014
9 Морейренсе1014
10 Алверка1011
11 Фамаликан1010
12 Эштрела1010
13 Витория Гимарайнш109
14 Маритиму108
15 Риу Аве107
16
Стыковая зона
Каза Пия107
17
Зона вылета
Насьонал107
18
Зона вылета
Эшторил102
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Фамаликан
0%
Ничья
0%
Арока
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close