Венеция - Удинезе 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
06 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Венеция
Венеция
Удинезе
Удине
|1
|вр
|Филип Станкович
|2
|зщ
|Матиас Морено
|25
|зщ
|Редуан Халал
|15
|зщ
|Жуан Жесус
|5
|зщ
|Ридгесиано Хапс
|18
|пз
|Антуан Эно
|6
|пз
|Джанлука Бузио
|19
|пз
|Симон Зом
|71
|пз
|Кике Перес
|45
|нп
|Акор Адамс
|10
|нп
|Джон Йебоа
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|16
|зщ
|Маттео Пальма
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|11
|пз
|Хассан Камара
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|23
|пз
|Мергим Войвода
|38
|пз
|Леннон Миллер
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|10
|нп
|Николо Дзаньоло
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Коста Руньяич
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|02.09.2026
|Кубок Италии
|1/16 финала
|2 : 1
|01.02.2025
|Италия — Серия А
|23-й тур
|3 : 2
|30.10.2024
|Италия — Серия А
|10-й тур
|3 : 2
|10.04.2022
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 2
|27.08.2021
|Италия - Серия А
|2-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лацио
|10
|28
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|10
|25
| 3
Лига чемпионов
|Рома
|10
|24
| 4
Лига чемпионов
|Комо
|10
|23
| 5
Лига Европы
|Милан
|10
|21
| 6
Лига конференций
|Фрозиноне
|10
|20
|7
|Ювентус
|10
|17
|8
|Наполи
|10
|14
|9
|Болонья
|10
|14
|10
|Торино
|10
|13
|11
|Дженоа
|10
|13
|12
|Кальяри
|10
|13
|13
|Аталанта
|10
|11
|14
|Лечче
|10
|9
|15
|Фиорентина
|10
|8
|16
|Парма
|10
|8
|17
|Сассуоло
|10
|8
| 18
Зона вылета
|Монца
|10
|7
| 19
Зона вылета
|Удинезе
|10
|5
| 20
Зона вылета
|Венеция
|10
|3
Кто победит?
1 голосов болельщиков