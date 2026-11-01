Венеция - Удинезе 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150 06 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А , 11-й тур Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





Стартовый состав Статистика встреч Текстовая трансляция Таблица Получить прогноз

на матч

Составы команд Венеция Венеция Удинезе Удине 1 вр Филип Станкович 2 зщ Матиас Морено 25 зщ Редуан Халал 15 зщ Жуан Жесус 5 зщ Ридгесиано Хапс 18 пз Антуан Эно 6 пз Джанлука Бузио 19 пз Симон Зом 71 пз Кике Перес 45 нп Акор Адамс 10 нп Джон Йебоа 40 вр Мадука Окойе 14 зщ Джеймс Абанква 27 зщ Кристиан Кабазель 16 зщ Маттео Пальма 32 пз Юрген Эккеленкамп 11 пз Хассан Камара 8 пз Йеспер Карлстрём 23 пз Мергим Войвода 38 пз Леннон Миллер 9 нп Кинан Дэвис 10 нп Николо Дзаньоло Главные тренеры Давиде Никола Коста Руньяич Паоло Дзанетти История личных встреч 02.09.2026 Кубок Италии 1/16 финала 2 : 1 01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур 3 : 2 30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур 3 : 2 10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур 1 : 2 27.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур 3 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лацио 10 28 2 Лига чемпионов Интер М 10 25 3 Лига чемпионов Рома 10 24 4 Лига чемпионов Комо 10 23 5 Лига Европы Милан 10 21 6 Лига конференций Фрозиноне 10 20 7 Ювентус 10 17 8 Наполи 10 14 9 Болонья 10 14 10 Торино 10 13 11 Дженоа 10 13 12 Кальяри 10 13 13 Аталанта 10 11 14 Лечче 10 9 15 Фиорентина 10 8 16 Парма 10 8 17 Сассуоло 10 8 18 Зона вылета Монца 10 7 19 Зона вылета Удинезе 10 5 20 Зона вылета Венеция 10 3