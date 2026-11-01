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Венеция - Удинезе 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Пьерлуиджи Пенцо (Венеция, Италия), вместимость: 11150
06 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Италия — Серия А, 11-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Венеция
Удинезе

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Венеция
Венеция
Удинезе
Удине
1 Сербия вр Филип Станкович
2 Аргентина зщ Матиас Морено
25 Марокко зщ Редуан Халал
15 Бразилия зщ Жуан Жесус
5 Нидерланды зщ Ридгесиано Хапс
18 Франция пз Антуан Эно
6 США пз Джанлука Бузио
19 Швейцария пз Симон Зом
71 Испания пз Кике Перес
45 Нигерия нп Акор Адамс
10 Эквадор нп Джон Йебоа
40 Нигерия вр Мадука Окойе
14 Ирландия зщ Джеймс Абанква
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
16 Германия зщ Маттео Пальма
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
11 Кот-д&#039;Ивуар пз Хассан Камара
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
23 Косово пз Мергим Войвода
38 Шотландия пз Леннон Миллер
9 Англия нп Кинан Дэвис
10 Италия нп Николо Дзаньоло
Главные тренеры
Италия Давиде Никола
Германия Коста Руньяич
Италия Паоло Дзанетти
История личных встреч
02.09.2026 Кубок Италии 1/16 финала Удинезе2 : 1Венеция
01.02.2025 Италия — Серия А 23-й тур Удинезе3 : 2Венеция
30.10.2024 Италия — Серия А 10-й тур Венеция3 : 2Удинезе
10.04.2022 Италия - Серия А 32-й тур Венеция1 : 2Удинезе
27.08.2021 Италия - Серия А 2-й тур Удинезе3 : 0Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лацио1028
2
Лига чемпионов
Интер М1025
3
Лига чемпионов
Рома1024
4
Лига чемпионов
Комо1023
5
Лига Европы
Милан1021
6
Лига конференций
Фрозиноне1020
7 Ювентус1017
8 Наполи1014
9 Болонья1014
10 Торино1013
11 Дженоа1013
12 Кальяри1013
13 Аталанта1011
14 Лечче109
15 Фиорентина108
16 Парма108
17 Сассуоло108
18
Зона вылета
Монца107
19
Зона вылета
Удинезе105
20
Зона вылета
Венеция103
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Венеция
0%
Ничья
0%
Удинезе
100%

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