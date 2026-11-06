Клопп подтвердил статус тер Штегена как первого номера сборной Германии 

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп подтвердил, что Марк-Андре тер Штеген остаётся основным голкипером национальной команды. Специалист подчеркнул, что при выборе первого номера учитывает не только качество игры на линии ворот, но и способность вратаря помогать команде в других игровых ситуациях.

По словам Клоппа, 34-летний голкипер хорошо проявляет себя в амстердамском «Аяксе». Тренер также отметил прогресс двух конкурентов тер Штегена — Йонаса Урбига из «Баварии» и Александера Нюбеля. Однако на предстоящие матчи сборная будет готовиться с немецким голкипером в качестве безусловного первого номера.

«Марк проводит просто фантастический сезон в Амстердаме. К счастью, двое других наших вратарей — Йонас Урбиг и Александер Нюбель — также проводят очень сильные сезоны. Тем не менее мы подходим к предстоящим матчам именно с Марком в качестве нашего безоговорочного первого номера», — приводит слова Клоппа ресурс Bayern & Germany в социальной сети X.

Объясняя свой выбор, наставник обратил внимание на роль вратаря в построении игры. По его мнению, надёжность голкипера не ограничивается отражением ударов: он должен обеспечивать защитникам уверенность, грамотно распоряжаться мячом и помогать команде контролировать темп встреч. Особенно важны эти качества при использовании высокой линии обороны, когда вратарю приходится действовать за пределами штрафной площади.

Клопп отдельно отметил умение тер Штегена своевременно оценивать опасность и выходить из ворот для подстраховки защитников. В подобных эпизодах от голкипера требуется не эффектное индивидуальное действие, а правильное решение — вовремя покинуть штрафную и выбить мяч, не подвергая команду лишнему риску.

«У Марка больше всего опыта в этих компонентах, поэтому мы идём на эти матчи с ним в роли номера один», — объяснил тренер.

Ранее Клопп уже называл тер Штегена основным вратарём сборной на старте своей работы с национальной командой. Тогда специалист также подчёркивал значение опыта голкипера и его способности обеспечить стабильность в центральной зоне обороны.