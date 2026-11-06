Криштиану Роналду не хочет возвращаться в сборную даже ради прощальной игры 

Криштиану Роналду не планирует проводить прощальный матч за сборную Португалии, несмотря на желание национальной федерации организовать для него особое прощание. Как сообщает издание Observador, 41-летний нападающий не намерен возвращаться в расположение команды даже ради последнего выхода на поле в футболке национальной сборной.

Португальская футбольная федерация предложила устроить встречу, посвящённую завершению международной карьеры бывшего капитана. Однако сам футболист, по информации источника, не заинтересован в таком варианте. Его решение связано в том числе с напряжёнными отношениями с главным тренером сборной Жорже Жезушем. Роналду не хочет продолжать общение со специалистом, поэтому перспектива совместного появления на прощальном матче для него не рассматривается.

Попытка наладить контакт между игроком и наставником также не принесла результата. На 5 ноября была запланирована телефонная беседа Роналду и Жезуша. Посредником должен был выступить президент Португальской футбольной федерации Педру Проэнса, рассчитывавший помочь сторонам обсудить ситуацию. Однако разговор в итоге не состоялся: нападающий не захотел общаться с тренером.

Несмотря на отказ от прощальной игры, федерация намерена отдельно отметить заслуги футболиста. Формат возможной церемонии пока не определён, поскольку Роналду не хочет возвращаться на поле ради ещё одного матча за национальную команду.

Международная карьера Роналду продолжалась более 23 лет. Дебют за Португалию состоялся 20 августа 2003 года в товарищеской встрече с Казахстаном, когда 18-летний форвард появился на поле после перерыва. За сборную он провёл 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. В составе национальной команды нападающий стал чемпионом Европы в 2016 году, а также дважды выиграл Лигу наций УЕФА — в сезонах 2018/2019 и 2024/2025.