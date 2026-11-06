Рига - Яблонец 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Рига
1 : 1
Яблонец
События матча Рига ФК - ФК Яблонец
20'
Душан Павлович
34'
⚽
Реджинальдо Рамирес (1 - 0)Пенальти
46'
⇄
Гаранг Куол / Матей Полидар
49'
⚽
Себастьян Небыла (1 - 1)
55'
Максим Тонишев
56'
Иржи Слама
66'
⇄
Ламин Джаво / Антонин Русек
66'
⇄
Даниэль Соучек / Саиду Алиум Мубарак
70'
⇄
Кайо Феррейра / Мейсса Диоп
76'
⇄
Нельсон Океке / Доминик Холлы
78'
⇄
Мухаммед Бадамоси / Реджинальдо Рамирес
78'
⇄
Коли Сако / Раки Ауани
84'
⇄
Филип Новак / Иржи Слама
87'
⇄
Самюэль Педру / Салах Улад М'Ханд
Составы команд
Рига
Рига, Латвия
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
|12
|вр
|Кенан Пирич
|23
|зщ
|Максим Тонишев
|21
|зщ
|Баба Муса
|13
|зщ
|Райвис Юрковскис
|5
|пз
|Карл Гамени Вассом
|8
|пз
|Яго Сикейра
|40
|пз
|Ахмед Анкра
|18
|пз
|Салах Улад
87'
|22
|нп
|Меисса Диоп
70'
|10
|нп
|Режиналдо Рамирес
78'
|7
|нп
|Раки Ауани
78'
|11
|нп
|Кайо
70'
|6
|пз
|Коли Сако
78'
|19
|нп
|Мохамед Бадамоси
78'
|15
|нп
|Самуэл Педру
87'
|99
|вр
|Клемен Михелак
|15
|зщ
|Душан Павлович
|20
|зщ
|Иржи Слама
84'
|13
|зщ
|Рихард Седлачек
|18
|пз
|Мартин Цедидла
|7
|пз
|Вахтанг Чантуришвили
|24
|пз
|Доминик Голли
76'
|25
|пз
|Себастьян Небыла
|21
|пз
|Матей Полидар
46'
|17
|пз
|Саиду Алиум
66'
|9
|нп
|Антонин Русек
66'
|36
|нп
|Гаранг Куол
46'
|14
|зщ
|Даниэль Соучек
66'
|44
|нп
|Ламин Джаво
66'
|6
|зщ
|Nelson Okeke
76'
|57
|зщ
|Филип Новак
84'
Запасные
|44
|вр
|Марцис Казайнис
|91
|вр
|Френк Орол
|34
|зщ
|Антон Черномордый
|25
|нп
|Абдулрахман Тайво
|33
|вр
|Михал Кукучка
|8
|пз
|Филип Зорван
|10
|пз
|Ян Сухан
|12
|пз
|David Nykrín
|19
|нп
|Ян Храмоста
|40
|Vojtech Reiner
Главные тренеры
|Адриан Гуля
|Любош Козель
Голы
Режиналдо Рамирес
1:0
35'
Себастьян Небыла
Доминик Голли
1:1
49'
Наказания
Душан Павлович
20'
Иржи Слама
52'
Максим Тонишев
55'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рига - Яблонец, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
Копенгаген - Иберия 1999 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Сент-Трюйден - Бранн 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Университатя Кр - Эгнатия 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Панатинаикос - ЦСКА С 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...