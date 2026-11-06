04:43 ()
Свернуть список

Рига - Яблонец 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Рига
Рига
1 : 1
Яблонец
Яблонец
События матча Рига ФК - ФК Яблонец
20'
Душан Павлович
34'
Реджинальдо Рамирес (1 - 0)Пенальти
46'
Гаранг Куол / Матей Полидар
49'
Себастьян Небыла (1 - 1)
55'
Максим Тонишев
56'
Иржи Слама
66'
Ламин Джаво / Антонин Русек
66'
Даниэль Соучек / Саиду Алиум Мубарак
70'
Кайо Феррейра / Мейсса Диоп
76'
Нельсон Океке / Доминик Холлы
78'
Мухаммед Бадамоси / Реджинальдо Рамирес
78'
Коли Сако / Раки Ауани
84'
Филип Новак / Иржи Слама
87'
Самюэль Педру / Салах Улад М'Ханд
Составы команд
Рига
Рига, Латвия
Яблонец
Яблонец-над-Нисой, Чехия
12Босния и ГерцеговинаврКенан Пирич
23ЛатвиязщМаксим Тонишев
21ГаназщБаба Муса
13ЛатвиязщРайвис Юрковскис
5КамерунпзКарл Гамени Вассом
8БразилияпзЯго Сикейра
40ГанапзАхмед Анкра
18НидерландыпзСалах Улад
87'
22СенегалнпМеисса Диоп
70'
10БразилиянпРежиналдо Рамирес
78'
7ТуниснпРаки Ауани
78'
11Бразилиянп Кайо
70'
6МалипзКоли Сако
78'
19ГамбиянпМохамед Бадамоси
78'
15ПортугалиянпСамуэл Педру
87'
99СловенияврКлемен Михелак
15СербиязщДушан Павлович
20ЧехиязщИржи Слама
84'
13ЧехиязщРихард Седлачек
18ЧехияпзМартин Цедидла
7ГрузияпзВахтанг Чантуришвили
24СловакияпзДоминик Голли
76'
25СловакияпзСебастьян Небыла
21ЧехияпзМатей Полидар
46'
17КамерунпзСаиду Алиум
66'
9ЧехиянпАнтонин Русек
66'
36АвстралиянпГаранг Куол
46'
14ЧехиязщДаниэль Соучек
66'
44ГамбиянпЛамин Джаво
66'
6НигериязщNelson Okeke
76'
57ЧехиязщФилип Новак
84'
Запасные
44ЛатвияврМарцис Казайнис
91ЛатвияврФренк Орол
34ЛатвиязщАнтон Черномордый
25НигериянпАбдулрахман Тайво
33СловакияврМихал Кукучка
8ЧехияпзФилип Зорван
10ЧехияпзЯн Сухан
12ЧехияпзDavid Nykrín
19ЧехиянпЯн Храмоста
40ЧехияVojtech Reiner
Главные тренеры
СловакияАдриан Гуля
ЧехияЛюбош Козель
Голы
Режиналдо Рамирес
1:0
35'
Себастьян Небыла
Доминик Голли
1:1
49'
Наказания
Душан Павлович
20'
Иржи Слама
52'
Максим Тонишев
55'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рига - Яблонец, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Копенгаген - Иберия 1999 5 ноября обзор матча
    Копенгаген - Иберия 1999 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Сент-Трюйден - Бранн 5 ноября обзор матча
    Сент-Трюйден - Бранн 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Университатя Кр - Эгнатия 5 ноября обзор матча
    Университатя Кр - Эгнатия 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Панатинаикос - ЦСКА С 5 ноября обзор матча
    Панатинаикос - ЦСКА С 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
  • Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча
    Твенте - Пафос 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close