Рига - Яблонец 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Рига 1 : 1 Яблонец События матча Рига ФК - ФК Яблонец 20' Душан Павлович 34' ⚽ Реджинальдо Рамирес (1 - 0) Пенальти 46' ⇄ Гаранг Куол / Матей Полидар 49' ⚽ Себастьян Небыла (1 - 1) 55' Максим Тонишев 56' Иржи Слама 66' ⇄ Ламин Джаво / Антонин Русек 66' ⇄ Даниэль Соучек / Саиду Алиум Мубарак 70' ⇄ Кайо Феррейра / Мейсса Диоп 76' ⇄ Нельсон Океке / Доминик Холлы 78' ⇄ Мухаммед Бадамоси / Реджинальдо Рамирес 78' ⇄ Коли Сако / Раки Ауани 84' ⇄ Филип Новак / Иржи Слама 87' ⇄ Самюэль Педру / Салах Улад М'Ханд Составы команд Рига Рига, Латвия Яблонец Яблонец-над-Нисой, Чехия 12 вр Кенан Пирич 23 зщ Максим Тонишев 21 зщ Баба Муса 13 зщ Райвис Юрковскис 5 пз Карл Гамени Вассом 8 пз Яго Сикейра 40 пз Ахмед Анкра 18 пз Салах Улад 87' 22 нп Меисса Диоп 70' 10 нп Режиналдо Рамирес 78' 7 нп Раки Ауани 78' 11 нп Кайо 70' 6 пз Коли Сако 78' 19 нп Мохамед Бадамоси 78' 15 нп Самуэл Педру 87' 99 вр Клемен Михелак 15 зщ Душан Павлович 20 зщ Иржи Слама 84' 13 зщ Рихард Седлачек 18 пз Мартин Цедидла 7 пз Вахтанг Чантуришвили 24 пз Доминик Голли 76' 25 пз Себастьян Небыла 21 пз Матей Полидар 46' 17 пз Саиду Алиум 66' 9 нп Антонин Русек 66' 36 нп Гаранг Куол 46' 14 зщ Даниэль Соучек 66' 44 нп Ламин Джаво 66' 6 зщ Nelson Okeke 76' 57 зщ Филип Новак 84' Запасные 44 вр Марцис Казайнис 91 вр Френк Орол 34 зщ Антон Черномордый 25 нп Абдулрахман Тайво 33 вр Михал Кукучка 8 пз Филип Зорван 10 пз Ян Сухан 12 пз David Nykrín 19 нп Ян Храмоста 40 Vojtech Reiner Главные тренеры Адриан Гуля Любош Козель Голы Режиналдо Рамирес 1:0 35' Себастьян Небыла Доминик Голли 1:1 49' Наказания Душан Павлович 20' Иржи Слама 52' Максим Тонишев 55'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Рига - Яблонец, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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