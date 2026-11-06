Штурм - Целе 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Штурм 2 : 3 Целе События матча СК Штурм Грац - Целе 17' Артемиюс Тутышкинас 29' ⚽ Свит Сешлар (0 - 1) 40' ⚽ Умар Диаките (1 - 1) 45' ⚽ Беньямин Вербич (1 - 2) 58' ⇄ Марио Квесич / Беньямин Вербич 58' ⇄ Жан Жужек / Папа Даниель 58' ⇄ Якоб Хёдль / Вальмир Матоши 66' ⇄ Блаж Крамер / Ветон Туша 69' Умар Диаките 73' ⚽ Свит Сешлар (1 - 3) 74' ⇄ Белмин Беганович / Арьян Малич 78' ⇄ Дарко Хрка / Армандас Кучис 85' ⇄ Гизо Мамагеишвили / Симон Зайдль 90+2' Милот Авдилы 90+3' ⚽ Умар Диаките (2 - 3) Составы команд Штурм Грац, Австрия Целе Целе, Словения 22 вр Аммар Хелак 23 зщ Арьян Малич 74' 2 зщ Джошуа Куарши 30 зщ Пауль-Фридрих Коллер 27 зщ Луис Бальбо 28 пз Юрген Хайль 4 пз Йон Горенц-Станкович 39 пз Лука Вайнхандль 19 пз Симон Зайдль 85' 14 пз Умар Диаките 78 пз Valmir Matoshi 58' 43 пз Якоб Петер Хёдль 58' 26 нп Белмин Беганович 74' 15 пз Гизо Мамагеишвили 85' 1 вр Жан-Люк Лебан 2 зщ Пиюс Ширвис 44 зщ Лукаш Бейгер 6 зщ Артемиюс Тутишкинас 10 пз Свит Сешлар 19 пз Марк Забуковник 13 пз Папа Даниэль 58' 25 пз Ветон Туша 66' 7 пз Беньямин Вербич 58' 11 нп Милёт Авдюли 47 нп Армандас Кучис 78' 15 зщ Жан Жужек 58' 8 пз Марио Квешич 58' 9 нп Блаж Крамер 66' 4 зщ Дарко Хрка 78' Запасные 1 вр Адам Стейскал 41 вр Элиас Лоренц 5 зщ Альберт Вальчи 21 зщ Петар Петрович 40 пз Юлиан Хальвахс 11 нп Аксель Кайомбо 25 Mate Grgic 38 Jonas Peinhart 12 вр Лука Колар 23 вр Жига Фрелих 20 зщ Альфа Дьонку 33 зщ Леонардо Кутрис 77 нп Матиц Иваншек 91 нп Яя Дукули 31 Dejan Suhovrsnik Главные тренеры Фабио Инголич Витор Кампелуш Зоран Желькович Зоран Желькович Зоран Желькович Голы Свит Сешлар 0:1 29' Умар Диаките 1:1 40' Беньямин Вербич 1:2 45' Свит Сешлар Блаж Крамер 1:3 73' Умар Диаките Гизо Мамагеишвили 2:3 90+3' Наказания Артемиюс Тутишкинас 18' Умар Диаките 69' Милёт Авдюли 90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Целе, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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