Штурм - Целе 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Штурм
2 : 3
Целе
События матча СК Штурм Грац - Целе
17'
Артемиюс Тутышкинас
29'
⚽
Свит Сешлар (0 - 1)
40'
⚽
Умар Диаките (1 - 1)
45'
⚽
Беньямин Вербич (1 - 2)
58'
⇄
Марио Квесич / Беньямин Вербич
58'
⇄
Жан Жужек / Папа Даниель
58'
⇄
Якоб Хёдль / Вальмир Матоши
66'
⇄
Блаж Крамер / Ветон Туша
69'
Умар Диаките
73'
⚽
Свит Сешлар (1 - 3)
74'
⇄
Белмин Беганович / Арьян Малич
78'
⇄
Дарко Хрка / Армандас Кучис
85'
⇄
Гизо Мамагеишвили / Симон Зайдль
90+2'
Милот Авдилы
90+3'
⚽
Умар Диаките (2 - 3)
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Целе
Целе, Словения
|22
|вр
|Аммар Хелак
|23
|зщ
|Арьян Малич
74'
|2
|зщ
|Джошуа Куарши
|30
|зщ
|Пауль-Фридрих Коллер
|27
|зщ
|Луис Бальбо
|28
|пз
|Юрген Хайль
|4
|пз
|Йон Горенц-Станкович
|39
|пз
|Лука Вайнхандль
|19
|пз
|Симон Зайдль
85'
|14
|пз
|Умар Диаките
|78
|пз
|Valmir Matoshi
58'
|43
|пз
|Якоб Петер Хёдль
58'
|26
|нп
|Белмин Беганович
74'
|15
|пз
|Гизо Мамагеишвили
85'
|1
|вр
|Жан-Люк Лебан
|2
|зщ
|Пиюс Ширвис
|44
|зщ
|Лукаш Бейгер
|6
|зщ
|Артемиюс Тутишкинас
|10
|пз
|Свит Сешлар
|19
|пз
|Марк Забуковник
|13
|пз
|Папа Даниэль
58'
|25
|пз
|Ветон Туша
66'
|7
|пз
|Беньямин Вербич
58'
|11
|нп
|Милёт Авдюли
|47
|нп
|Армандас Кучис
78'
|15
|зщ
|Жан Жужек
58'
|8
|пз
|Марио Квешич
58'
|9
|нп
|Блаж Крамер
66'
|4
|зщ
|Дарко Хрка
78'
Запасные
|1
|вр
|Адам Стейскал
|41
|вр
|Элиас Лоренц
|5
|зщ
|Альберт Вальчи
|21
|зщ
|Петар Петрович
|40
|пз
|Юлиан Хальвахс
|11
|нп
|Аксель Кайомбо
|25
|Mate Grgic
|38
|Jonas Peinhart
|12
|вр
|Лука Колар
|23
|вр
|Жига Фрелих
|20
|зщ
|Альфа Дьонку
|33
|зщ
|Леонардо Кутрис
|77
|нп
|Матиц Иваншек
|91
|нп
|Яя Дукули
|31
|Dejan Suhovrsnik
Главные тренеры
|Фабио Инголич
|Витор Кампелуш
|Зоран Желькович
|Зоран Желькович
|Зоран Желькович
Голы
Свит Сешлар
0:1
29'
Умар Диаките
1:1
40'
Беньямин Вербич
1:2
45'
Свит Сешлар
Блаж Крамер
1:3
73'
Умар Диаките
Гизо Мамагеишвили
2:3
90+3'
Наказания
Артемиюс Тутишкинас
18'
Умар Диаките
69'
Милёт Авдюли
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Целе, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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