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Штурм - Целе 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Штурм
Штурм
2 : 3
Целе
Целе
События матча СК Штурм Грац - Целе
17'
Артемиюс Тутышкинас
29'
Свит Сешлар (0 - 1)
40'
Умар Диаките (1 - 1)
45'
Беньямин Вербич (1 - 2)
58'
Марио Квесич / Беньямин Вербич
58'
Жан Жужек / Папа Даниель
58'
Якоб Хёдль / Вальмир Матоши
66'
Блаж Крамер / Ветон Туша
69'
Умар Диаките
73'
Свит Сешлар (1 - 3)
74'
Белмин Беганович / Арьян Малич
78'
Дарко Хрка / Армандас Кучис
85'
Гизо Мамагеишвили / Симон Зайдль
90+2'
Милот Авдилы
90+3'
Умар Диаките (2 - 3)
Составы команд
Штурм
Грац, Австрия
Целе
Целе, Словения
22АвстрияврАммар Хелак
23Босния и ГерцеговиназщАрьян Малич
74'
2ГерманиязщДжошуа Куарши
30АвстриязщПауль-Фридрих Коллер
27ВенесуэлазщЛуис Бальбо
28АвстрияпзЮрген Хайль
4СловенияпзЙон Горенц-Станкович
39АвстрияпзЛука Вайнхандль
19АвстрияпзСимон Зайдль
85'
14Кот-д&#039;ИвуарпзУмар Диаките
78ШвейцарияпзValmir Matoshi
58'
43АвстрияпзЯкоб Петер Хёдль
58'
26АвстриянпБелмин Беганович
74'
15ГрузияпзГизо Мамагеишвили
85'
1СловенияврЖан-Люк Лебан
2ЛитвазщПиюс Ширвис
44ПольшазщЛукаш Бейгер
6ЛитвазщАртемиюс Тутишкинас
10СловенияпзСвит Сешлар
19СловенияпзМарк Забуковник
13НигерияпзПапа Даниэль
58'
25КосовопзВетон Туша
66'
7СловенияпзБеньямин Вербич
58'
11КосовонпМилёт Авдюли
47ЛитванпАрмандас Кучис
78'
15СловениязщЖан Жужек
58'
8Босния и ГерцеговинапзМарио Квешич
58'
9СловениянпБлаж Крамер
66'
4СловениязщДарко Хрка
78'
Запасные
1ЧехияврАдам Стейскал
41АвстрияврЭлиас Лоренц
5АвстриязщАльберт Вальчи
21СербиязщПетар Петрович
40АвстрияпзЮлиан Хальвахс
11ФранциянпАксель Кайомбо
25ХорватияMate Grgic
38АвстрияJonas Peinhart
12СловенияврЛука Колар
23СловенияврЖига Фрелих
20СенегалзщАльфа Дьонку
33ГрециязщЛеонардо Кутрис
77СловениянпМатиц Иваншек
91АвстралиянпЯя Дукули
31СловенияDejan Suhovrsnik
Главные тренеры
АвстрияФабио Инголич
ПортугалияВитор Кампелуш
СловенияЗоран Желькович
СловенияЗоран Желькович
СловенияЗоран Желькович
Голы
Свит Сешлар
0:1
29'
Умар Диаките
1:1
40'
Беньямин Вербич
1:2
45'
Свит Сешлар
Блаж Крамер
1:3
73'
Умар Диаките
Гизо Мамагеишвили
2:3
90+3'
Наказания
Артемиюс Тутишкинас
18'
Умар Диаките
69'
Милёт Авдюли
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Штурм - Целе, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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