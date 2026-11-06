Хетафе - Брайтон 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Хетафе 0 : 1 Брайтон События матча Хетафе - Брайтон энд Хоув Альбион 33' Коштинья 46' ⇄ Лука Вушкович / Льюис Данк 58' Жауэн Хаджам 64' ⚽ Малик Ялькуйе (0 - 1) 70' ⇄ Диего Гомес / Паскаль Гросс 71' ⇄ Максим Де Кёйпер / Жауэн Хаджам 71' ⇄ Энес Юнал / Рамон Терратс 73' ⇄ Франчо Серрано / Кико Фемения 73' ⇄ Марио Мартин / Орель Мангаля 78' ⇄ Ибраим Осман / Оливье Боскальи 83' Михаэль Свобода 84' Джорджиньо Рюттер 85' ⇄ Борха Майораль / Мартин Сатриано 86' Хоан Мохика 89' ⇄ Мэтт О’Райли / Джорджиньо Рюттер Составы команд Хетафе Хетафе, Испания Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув, Англия 13 вр Давид Сория 15 зщ Себастьян Боселли 2 зщ Джене 21 зщ Андрес Гарсия 17 пз Кико Фемения 73' 22 пз Хоан Мохика 23 пз Орель Мангала 73' 8 пз Неманья Гудель 11 пз Рамон Терратс 71' 10 нп Мартин Сатриано 85' 20 нп Иван Асон 19 нп Энес Унал 71' 16 пз Франчо Серрано 73' 6 пз Марио Мартин 73' 9 нп Борха Майораль 85' 1 вр Барт Вербрюгген 20 зщ Коштинья 30 зщ Михаэль Свобода 5 зщ Льюис Данк 46' 3 зщ Жауэн Аджам 70' 21 зщ Оливье Боскальи 78' 13 пз Паскаль Грос 70' 26 пз Ясин Аяри 35 пз Малик Ялькуе 8 пз Джек Хиншелвуд 10 нп Жоржиньо Рюттер 89' 44 зщ Лука Вушкович 46' 29 пз Максим Де Кёйпер 70' 25 нп Диего Гомес 70' 15 нп Ибрахим Осман 78' 33 пз Мэттью О'Райли 89' Запасные 1 вр Иржи Летачек 35 вр Диего Феррер 3 зщ Давинчи 4 зщ Саба Сазонов 5 зщ Абделькадир Абкар 26 зщ Жан Ив Валу 28 пз Альберто Риско 23 вр Джейсон Стил 38 вр Том Макгилл 19 нп Харалампос Костулас 50 Shane Nti 59 Younes Ibrahim Главные тренеры Хосе Бордалас Фабиан Марк Хюрцелер Голы Малик Ялькуе Коштинья 0:1 64' Наказания Коштинья 33' Жауэн Аджам 58' Михаэль Свобода 83' Жоржиньо Рюттер 84' Хоан Мохика 86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Брайтон, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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