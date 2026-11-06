Хетафе - Брайтон 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Хетафе
0 : 1
Брайтон
События матча Хетафе - Брайтон энд Хоув Альбион
33'
Коштинья
46'
⇄
Лука Вушкович / Льюис Данк
58'
Жауэн Хаджам
64'
⚽
Малик Ялькуйе (0 - 1)
70'
⇄
Диего Гомес / Паскаль Гросс
71'
⇄
Максим Де Кёйпер / Жауэн Хаджам
71'
⇄
Энес Юнал / Рамон Терратс
73'
⇄
Франчо Серрано / Кико Фемения
73'
⇄
Марио Мартин / Орель Мангаля
78'
⇄
Ибраим Осман / Оливье Боскальи
83'
Михаэль Свобода
84'
Джорджиньо Рюттер
85'
⇄
Борха Майораль / Мартин Сатриано
86'
Хоан Мохика
89'
⇄
Мэтт О’Райли / Джорджиньо Рюттер
Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
|13
|вр
|Давид Сория
|15
|зщ
|Себастьян Боселли
|2
|зщ
|Джене
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|17
|пз
|Кико Фемения
73'
|22
|пз
|Хоан Мохика
|23
|пз
|Орель Мангала
73'
|8
|пз
|Неманья Гудель
|11
|пз
|Рамон Терратс
71'
|10
|нп
|Мартин Сатриано
85'
|20
|нп
|Иван Асон
|19
|нп
|Энес Унал
71'
|16
|пз
|Франчо Серрано
73'
|6
|пз
|Марио Мартин
73'
|9
|нп
|Борха Майораль
85'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|20
|зщ
|Коштинья
|30
|зщ
|Михаэль Свобода
|5
|зщ
|Льюис Данк
46'
|3
|зщ
|Жауэн Аджам
70'
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
78'
|13
|пз
|Паскаль Грос
70'
|26
|пз
|Ясин Аяри
|35
|пз
|Малик Ялькуе
|8
|пз
|Джек Хиншелвуд
|10
|нп
|Жоржиньо Рюттер
89'
|44
|зщ
|Лука Вушкович
46'
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
70'
|25
|нп
|Диего Гомес
70'
|15
|нп
|Ибрахим Осман
78'
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
89'
Запасные
|1
|вр
|Иржи Летачек
|35
|вр
|Диего Феррер
|3
|зщ
|Давинчи
|4
|зщ
|Саба Сазонов
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|26
|зщ
|Жан Ив Валу
|28
|пз
|Альберто Риско
|23
|вр
|Джейсон Стил
|38
|вр
|Том Макгилл
|19
|нп
|Харалампос Костулас
|50
|Shane Nti
|59
|Younes Ibrahim
Главные тренеры
|Хосе Бордалас
|Фабиан Марк Хюрцелер
Голы
Малик Ялькуе
Коштинья
0:1
64'
Наказания
Коштинья
33'
Жауэн Аджам
58'
Михаэль Свобода
83'
Жоржиньо Рюттер
84'
Хоан Мохика
86'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Брайтон, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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