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Хетафе - Брайтон 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Хетафе
Хетафе
0 : 1
Брайтон
Брайтон
События матча Хетафе - Брайтон энд Хоув Альбион
33'
Коштинья
46'
Лука Вушкович / Льюис Данк
58'
Жауэн Хаджам
64'
Малик Ялькуйе (0 - 1)
70'
Диего Гомес / Паскаль Гросс
71'
Максим Де Кёйпер / Жауэн Хаджам
71'
Энес Юнал / Рамон Терратс
73'
Франчо Серрано / Кико Фемения
73'
Марио Мартин / Орель Мангаля
78'
Ибраим Осман / Оливье Боскальи
83'
Михаэль Свобода
84'
Джорджиньо Рюттер
85'
Борха Майораль / Мартин Сатриано
86'
Хоан Мохика
89'
Мэтт О’Райли / Джорджиньо Рюттер
Составы команд
Хетафе
Хетафе, Испания
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув, Англия
13ИспанияврДавид Сория
15УругвайзщСебастьян Боселли
2Тогозщ Джене
21ИспаниязщАндрес Гарсия
17ИспанияпзКико Фемения
73'
22КолумбияпзХоан Мохика
23БельгияпзОрель Мангала
73'
8СербияпзНеманья Гудель
11ИспанияпзРамон Терратс
71'
10УругвайнпМартин Сатриано
85'
20ИспаниянпИван Асон
19ТурциянпЭнес Унал
71'
16ИспанияпзФранчо Серрано
73'
6ИспанияпзМарио Мартин
73'
9ИспаниянпБорха Майораль
85'
1НидерландыврБарт Вербрюгген
20Португалиязщ Коштинья
30АвстриязщМихаэль Свобода
5АнглиязщЛьюис Данк
46'
3АлжирзщЖауэн Аджам
70'
21ФранциязщОливье Боскальи
78'
13ГерманияпзПаскаль Грос
70'
26ШвецияпзЯсин Аяри
35Кот-д&#039;ИвуарпзМалик Ялькуе
8АнглияпзДжек Хиншелвуд
10ФранциянпЖоржиньо Рюттер
89'
44ХорватиязщЛука Вушкович
46'
29БельгияпзМаксим Де Кёйпер
70'
25ПарагвайнпДиего Гомес
70'
15ГананпИбрахим Осман
78'
33ДанияпзМэттью О'Райли
89'
Запасные
1ЧехияврИржи Летачек
35ИспанияврДиего Феррер
3Испаниязщ Давинчи
4ГрузиязщСаба Сазонов
5МароккозщАбделькадир Абкар
26Кот-д&#039;ИвуарзщЖан Ив Валу
28ИспанияпзАльберто Риско
23АнглияврДжейсон Стил
38КанадаврТом Макгилл
19ГрециянпХаралампос Костулас
50АнглияShane Nti
59АвстралияYounes Ibrahim
Главные тренеры
ИспанияХосе Бордалас
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
Голы
Малик Ялькуе
Коштинья
0:1
64'
Наказания
Коштинья
33'
Жауэн Аджам
58'
Михаэль Свобода
83'
Жоржиньо Рюттер
84'
Хоан Мохика
86'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хетафе - Брайтон, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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