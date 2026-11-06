Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Селтик
3 : 2
Бешикташ
События матча Селтик - Бешикташ
54'
✕
Джуниор ОлаитанПенальти не забит
54'
⚽
Джуниор Олаитан (0 - 1)
60'
Бенджамин Нюгрен
61'
⇄
Колби Донован / Жордан Лотомба
61'
⇄
Каллум Осман / Себастьян Тунекти
61'
⇄
Камило Дуран / Джеймс Форрест
62'
⚽
Каллум Осман (1 - 1)
70'
⇄
Тьягу Джало / Эммануэль Агбаду
70'
⇄
Душан Влахович / О Хён Гю
76'
⇄
Оркун Кёкчю / Салих Озджан
77'
⇄
Айсем Хассан / Каспер Хёг
78'
⇄
Дэйн Мюррей / Кэмерон Картер-Викерс
78'
⚽
Камило Дуран (2 - 1)
83'
⇄
Илхан Факили / Вацлав Черны
83'
⇄
Рыдван Йылмаз / Кассум Уаттара
85'
⚽
Оркун Кёкчю (2 - 2)
87'
⚽
Камило Дуран (3 - 2)
90+4'
Амир Мурильо
90+5'
Эмирхан Топчу
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Бешикташ
Стамбул, Турция
|26
|вр
|Сэм Джонстон
|3
|зщ
|Джордан Лотомба
61'
|20
|зщ
|Кэмерон Картер-Викерс
78'
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|63
|зщ
|Киран Тирни
|22
|пз
|Мика Баур
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|49
|пз
|Джеймс Форрест
61'
|8
|пз
|Беньямин Нюгрен
|17
|пз
|Себастьян Тунекти
61'
|9
|нп
|Каспер Хёг
78'
|51
|зщ
|Колби Донован
61'
|11
|нп
|Камило Дуран
61'
|19
|нп
|Каллум Османд
61'
|47
|зщ
|Дейн Маррей
78'
|23
|нп
|Хессем Хассан
78'
|1
|вр
|Александр Нюбель
|62
|зщ
|Амир Мурильо
|12
|зщ
|Эммануэль Агбаду
70'
|53
|зщ
|Эмир Хан Топчу
|11
|зщ
|Кассум Уаттара
83'
|15
|пз
|Джуниор Олаитан
|6
|пз
|Салих Озджан
76'
|18
|пз
|Вацлав Черны
83'
|19
|нп
|Леандро Троссард
|9
|нп
|О Хён Кю
70'
|17
|нп
|Эрнест Поку
|35
|зщ
|Тьягу Джало
70'
|28
|нп
|Душан Влахович
70'
|10
|пз
|Оркун Кёкчю
76'
|33
|зщ
|Рыдван Йылмаз
83'
|29
|пз
|Ильхан Факили
83'
Запасные
|1
|вр
|Вильями Синисало
|31
|вр
|Росс Дуган
|56
|зщ
|Энтони Ралстон
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
|18
|пз
|Оливер Сёренсен
|21
|пз
|Алекс Окслейд-Чемберлен
|33
|пз
|Шон Макардл
|80
|вр
|Доган Алемдар
|22
|зщ
|Тайлан Булут
|58
|зщ
|Ясин Осджан
|4
|пз
|Онинье Ндиди
|8
|пз
|Картал Йылмаз
|90
|нп
|Семих Кылычсой
|70
|AHMET BIRCAN
Главные тренеры
|Серген Ялчин
|Винченцо Итальяно
Голы
Джуниор Олаитан
0:1
54'
Каллум Османд
Каллум Макгрегор
1:1
62'
Камило Дуран
Каллум Османд
2:1
78'
Оркун Кёкчю
Эрнест Поку
2:2
86'
Камило Дуран
Киран Тирни
3:2
87'
Наказания
Беньямин Нюгрен
60'
Амир Мурильо
90+4'
Эмир Хан Топчу
90+6'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Бешикташ, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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