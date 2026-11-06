Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Селтик 3 : 2 Бешикташ События матча Селтик - Бешикташ 54' ✕ Джуниор Олаитан Пенальти не забит 54' ⚽ Джуниор Олаитан (0 - 1) 60' Бенджамин Нюгрен 61' ⇄ Колби Донован / Жордан Лотомба 61' ⇄ Каллум Осман / Себастьян Тунекти 61' ⇄ Камило Дуран / Джеймс Форрест 62' ⚽ Каллум Осман (1 - 1) 70' ⇄ Тьягу Джало / Эммануэль Агбаду 70' ⇄ Душан Влахович / О Хён Гю 76' ⇄ Оркун Кёкчю / Салих Озджан 77' ⇄ Айсем Хассан / Каспер Хёг 78' ⇄ Дэйн Мюррей / Кэмерон Картер-Викерс 78' ⚽ Камило Дуран (2 - 1) 83' ⇄ Илхан Факили / Вацлав Черны 83' ⇄ Рыдван Йылмаз / Кассум Уаттара 85' ⚽ Оркун Кёкчю (2 - 2) 87' ⚽ Камило Дуран (3 - 2) 90+4' Амир Мурильо 90+5' Эмирхан Топчу Составы команд Селтик Глазго, Шотландия Бешикташ Стамбул, Турция 26 вр Сэм Джонстон 3 зщ Джордан Лотомба 61' 20 зщ Кэмерон Картер-Викерс 78' 5 зщ Лиам Скэйлз 63 зщ Киран Тирни 22 пз Мика Баур 42 пз Каллум Макгрегор 49 пз Джеймс Форрест 61' 8 пз Беньямин Нюгрен 17 пз Себастьян Тунекти 61' 9 нп Каспер Хёг 78' 51 зщ Колби Донован 61' 11 нп Камило Дуран 61' 19 нп Каллум Османд 61' 47 зщ Дейн Маррей 78' 23 нп Хессем Хассан 78' 1 вр Александр Нюбель 62 зщ Амир Мурильо 12 зщ Эммануэль Агбаду 70' 53 зщ Эмир Хан Топчу 11 зщ Кассум Уаттара 83' 15 пз Джуниор Олаитан 6 пз Салих Озджан 76' 18 пз Вацлав Черны 83' 19 нп Леандро Троссард 9 нп О Хён Кю 70' 17 нп Эрнест Поку 35 зщ Тьягу Джало 70' 28 нп Душан Влахович 70' 10 пз Оркун Кёкчю 76' 33 зщ Рыдван Йылмаз 83' 29 пз Ильхан Факили 83' Запасные 1 вр Вильями Синисало 31 вр Росс Дуган 56 зщ Энтони Ралстон 14 пз Люк Маккоуэн 18 пз Оливер Сёренсен 21 пз Алекс Окслейд-Чемберлен 33 пз Шон Макардл 80 вр Доган Алемдар 22 зщ Тайлан Булут 58 зщ Ясин Осджан 4 пз Онинье Ндиди 8 пз Картал Йылмаз 90 нп Семих Кылычсой 70 AHMET BIRCAN Главные тренеры Серген Ялчин Винченцо Итальяно Голы Джуниор Олаитан 0:1 54' Каллум Османд Каллум Макгрегор 1:1 62' Камило Дуран Каллум Османд 2:1 78' Оркун Кёкчю Эрнест Поку 2:2 86' Камило Дуран Киран Тирни 3:2 87' Наказания Беньямин Нюгрен 60' Амир Мурильо 90+4' Эмир Хан Топчу 90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Бешикташ, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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