04:41 ()
Свернуть список

Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Селтик
Селтик
3 : 2
Бешикташ
Бешикташ
События матча Селтик - Бешикташ
54'
Джуниор ОлаитанПенальти не забит
54'
Джуниор Олаитан (0 - 1)
60'
Бенджамин Нюгрен
61'
Колби Донован / Жордан Лотомба
61'
Каллум Осман / Себастьян Тунекти
61'
Камило Дуран / Джеймс Форрест
62'
Каллум Осман (1 - 1)
70'
Тьягу Джало / Эммануэль Агбаду
70'
Душан Влахович / О Хён Гю
76'
Оркун Кёкчю / Салих Озджан
77'
Айсем Хассан / Каспер Хёг
78'
Дэйн Мюррей / Кэмерон Картер-Викерс
78'
Камило Дуран (2 - 1)
83'
Илхан Факили / Вацлав Черны
83'
Рыдван Йылмаз / Кассум Уаттара
85'
Оркун Кёкчю (2 - 2)
87'
Камило Дуран (3 - 2)
90+4'
Амир Мурильо
90+5'
Эмирхан Топчу
Составы команд
Селтик
Глазго, Шотландия
Бешикташ
Стамбул, Турция
26АнглияврСэм Джонстон
3ШвейцариязщДжордан Лотомба
61'
20СШАзщКэмерон Картер-Викерс
78'
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
63ШотландиязщКиран Тирни
22ГерманияпзМика Баур
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
49ШотландияпзДжеймс Форрест
61'
8ШвецияпзБеньямин Нюгрен
17ТуниспзСебастьян Тунекти
61'
9ДаниянпКаспер Хёг
78'
51ШотландиязщКолби Донован
61'
11КолумбиянпКамило Дуран
61'
19УэльснпКаллум Османд
61'
47ШотландиязщДейн Маррей
78'
23ЕгипетнпХессем Хассан
78'
1ГерманияврАлександр Нюбель
62ПанамазщАмир Мурильо
12Кот-д&#039;ИвуарзщЭммануэль Агбаду
70'
53ТурциязщЭмир Хан Топчу
11ФранциязщКассум Уаттара
83'
15БенинпзДжуниор Олаитан
6ТурцияпзСалих Озджан
76'
18ЧехияпзВацлав Черны
83'
19БельгиянпЛеандро Троссард
9Южная КореянпО Хён Кю
70'
17НидерландынпЭрнест Поку
35ПортугалиязщТьягу Джало
70'
28СербиянпДушан Влахович
70'
10ТурцияпзОркун Кёкчю
76'
33ТурциязщРыдван Йылмаз
83'
29ТурцияпзИльхан Факили
83'
Запасные
1ФинляндияврВильями Синисало
31ШотландияврРосс Дуган
56ШотландиязщЭнтони Ралстон
14ШотландияпзЛюк Маккоуэн
18ДанияпзОливер Сёренсен
21АнглияпзАлекс Окслейд-Чемберлен
33ШотландияпзШон Макардл
80ТурцияврДоган Алемдар
22ТурциязщТайлан Булут
58ТурциязщЯсин Осджан
4НигерияпзОнинье Ндиди
8ТурцияпзКартал Йылмаз
90ТурциянпСемих Кылычсой
70ТурцияAHMET BIRCAN
Главные тренеры
ТурцияСерген Ялчин
ИталияВинченцо Итальяно
Голы
Джуниор Олаитан
0:1
54'
Каллум Османд
Каллум Макгрегор
1:1
62'
Камило Дуран
Каллум Османд
2:1
78'
Оркун Кёкчю
Эрнест Поку
2:2
86'
Камило Дуран
Киран Тирни
3:2
87'
Наказания
Беньямин Нюгрен
60'
Амир Мурильо
90+4'
Эмир Хан Топчу
90+6'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Селтик - Бешикташ, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
    Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
    Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча
    Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Штурм - Целе 5 ноября обзор матча
    Штурм - Целе 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Хетафе - Брайтон 5 ноября обзор матча
    Хетафе - Брайтон 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига конференций 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close