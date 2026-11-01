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БКМА - Алашкерт 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Армения — Премьер-лига, 13-й тур
БКМА
Алашкерт

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Составы команд
БКМА
Ереван
Алашкерт
Мартуни
История личных встреч
10.08.2026 Армения — Премьер-лига 2-й тур Алашкерт3 : 0БКМА
02.05.2026 Армения — Премьер-лига 24-й тур БКМА2 : 2Алашкерт
08.11.2025 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0БКМА
13.09.2025 Армения — Премьер-лига 6-й тур БКМА1 : 3Алашкерт
22.05.2025 Армения — Премьер-лига 32-й тур БКМА2 : 0Алашкерт
27.10.2024 Армения — Премьер-лига 13-й тур Алашкерт2 : 0БКМА
07.10.2024 Армения — Премьер-лига 10-й тур БКМА1 : 0Алашкерт
28.04.2024 Армения - Премьер-лига 31-й тур Алашкерт0 : 0БКМА
27.02.2024 Армения - Премьер-лига 22-й тур БКМА0 : 6Алашкерт
25.10.2023 Армения - Премьер-лига 13-й тур Алашкерт1 : 0БКМА
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ноа1231
2
Лига конференций
Арарат-Армения1229
3
Лига конференций
Пюник1228
4 Алашкерт1225
5 Сардарапат1217
6 Урарту1216
7 Ширак1214
8 Ван1211
9 Арарат1211
10 Сюник128
11 БКМА128
12
Зона вылета
Гандзасар123
Кто победит?
0 голосов болельщиков
БКМА
0%
Ничья
0%
Алашкерт
0%

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