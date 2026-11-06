Копенгаген - Иберия 1999 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Копенгаген
2 : 1
Иберия 1999
События матча Копенгаген - ФК Иберия 1999
5'
Звиад Начкебия
7'
Джеованни Вианни
18'
Георгий Макаридзе
19'
⚽
Мохамед Эльюнусси (1 - 0)Пенальти
22'
⚽
Вахид Селимович (2 - 0)Автогол
30'
⚽
Амиран Дзагания (2 - 1)
44'
Николоз Дадиани
46'
⇄
Акош Маркграф / Асгер Сёренсен
46'
⇄
Уильям Клем / Мохамед Эльюнусси
63'
⇄
Кенай Майри / Алекс Крал
73'
Акош Маркграф
74'
⇄
Стивен Энде / Ника Сихарулашвили
76'
Вахид Селимович
77'
⇄
Роберт / Маэр Каррисо
80'
⇄
Абдуллахи Ибрагим Альхассан / Жан-Марк Тибу
84'
⇄
Мадс Эмиль Мадсен / Хунор Немет
89'
⇄
Ладо Чихрадзе / Николоз Дадиани
89'
⇄
Лукас Кафе / Звиад Начкебия
90+4'
Лукас Кафе
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
|1
|вр
|Диант Рамай
|4
|зщ
|Асгер Сёренсен
46'
|15
|зщ
|Маркос Лопес
|20
|зщ
|Дзюнносукэ Судзуки
|27
|пз
|Томас Дилейни
|10
|пз
|Мохамед Эльюнусси
46'
|33
|пз
|Алекс Крал
63'
|28
|пз
|Хунор Немет
84'
|44
|пз
|Geovanni Vianney
|39
|нп
|Виктор Дадасон
|7
|нп
|Маэр Каррисо
77'
|6
|пз
|Акош Маркграф
46'
|36
|пз
|Уильям Клем
46'
|18
|зщ
|Kenan Myrie
63'
|16
|пз
|Роберт
77'
|21
|пз
|Мадс Мадсен
84'
|31
|вр
|Георгий Макаридзе
|40
|зщ
|Георгий Кобуладзе
|25
|зщ
|Александр Амисулашвили
|4
|зщ
|Вахид Селимович
|33
|зщ
|Jean-Marc Tiboue
80'
|5
|зщ
|Джемали-Георгий Джинджолава
|6
|пз
|Николоз Дадиани
89'
|8
|пз
|Бакар Кардава
|19
|пз
|Ника Сихарулашвили
74'
|10
|нп
|Звиад Начкебия
89'
|9
|нп
|Амиран Дзагания
|17
|нп
|Stephen Ende
74'
|14
|пз
|Ибрахим Альхассан
80'
|18
|нп
|Lucas Cafe
89'
|29
|нп
|Ладо Чихрадзе
89'
Запасные
|31
|вр
|Рунар Алекс Рунарссон
|13
|зщ
|Родриго Хуэскас
|24
|зщ
|Биргер Мелинг
|14
|нп
|Андреас Корнелиус
|51
|Tobias Breum-Harild
|45
|Gunnar Olsen
|1
|вр
|Торнике Мегрелишвили
|16
|вр
|Реваз Куртанидзе
|3
|зщ
|Филлип Чанчар
|30
|зщ
|Николоз Бочоришвили
|23
|пз
|Эльдар Кулиев
|27
|пз
|Георгий Куция
|7
|нп
|Даниэль Кварцхава
Главные тренеры
|Бо Свенссон
Голы
Мохамед Эльюнусси
1:0
19'
Вахид Селимович
2:0
22'
Амиран Дзагания
2:1
30'
Наказания
Звиад Начкебия
5'
Geovanni Vianney
7'
Георгий Макаридзе
18'
Николоз Дадиани
44'
Вахид Селимович
76'
Lucas Cafe
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Копенгаген - Иберия 1999, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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