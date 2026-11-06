Копенгаген - Иберия 1999 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Копенгаген 2 : 1 Иберия 1999 События матча Копенгаген - ФК Иберия 1999 5' Звиад Начкебия 7' Джеованни Вианни 18' Георгий Макаридзе 19' ⚽ Мохамед Эльюнусси (1 - 0) Пенальти 22' ⚽ Вахид Селимович (2 - 0) Автогол 30' ⚽ Амиран Дзагания (2 - 1) 44' Николоз Дадиани 46' ⇄ Акош Маркграф / Асгер Сёренсен 46' ⇄ Уильям Клем / Мохамед Эльюнусси 63' ⇄ Кенай Майри / Алекс Крал 73' Акош Маркграф 74' ⇄ Стивен Энде / Ника Сихарулашвили 76' Вахид Селимович 77' ⇄ Роберт / Маэр Каррисо 80' ⇄ Абдуллахи Ибрагим Альхассан / Жан-Марк Тибу 84' ⇄ Мадс Эмиль Мадсен / Хунор Немет 89' ⇄ Ладо Чихрадзе / Николоз Дадиани 89' ⇄ Лукас Кафе / Звиад Начкебия 90+4' Лукас Кафе Составы команд Копенгаген Копенгаген, Дания Иберия 1999 Тбилиси, Грузия 1 вр Диант Рамай 4 зщ Асгер Сёренсен 46' 15 зщ Маркос Лопес 20 зщ Дзюнносукэ Судзуки 27 пз Томас Дилейни 10 пз Мохамед Эльюнусси 46' 33 пз Алекс Крал 63' 28 пз Хунор Немет 84' 44 пз Geovanni Vianney 39 нп Виктор Дадасон 7 нп Маэр Каррисо 77' 6 пз Акош Маркграф 46' 36 пз Уильям Клем 46' 18 зщ Kenan Myrie 63' 16 пз Роберт 77' 21 пз Мадс Мадсен 84' 31 вр Георгий Макаридзе 40 зщ Георгий Кобуладзе 25 зщ Александр Амисулашвили 4 зщ Вахид Селимович 33 зщ Jean-Marc Tiboue 80' 5 зщ Джемали-Георгий Джинджолава 6 пз Николоз Дадиани 89' 8 пз Бакар Кардава 19 пз Ника Сихарулашвили 74' 10 нп Звиад Начкебия 89' 9 нп Амиран Дзагания 17 нп Stephen Ende 74' 14 пз Ибрахим Альхассан 80' 18 нп Lucas Cafe 89' 29 нп Ладо Чихрадзе 89' Запасные 31 вр Рунар Алекс Рунарссон 13 зщ Родриго Хуэскас 24 зщ Биргер Мелинг 14 нп Андреас Корнелиус 51 Tobias Breum-Harild 45 Gunnar Olsen 1 вр Торнике Мегрелишвили 16 вр Реваз Куртанидзе 3 зщ Филлип Чанчар 30 зщ Николоз Бочоришвили 23 пз Эльдар Кулиев 27 пз Георгий Куция 7 нп Даниэль Кварцхава Главные тренеры Бо Свенссон Голы Мохамед Эльюнусси 1:0 19' Вахид Селимович 2:0 22' Амиран Дзагания 2:1 30' Наказания Звиад Начкебия 5' Geovanni Vianney 7' Георгий Макаридзе 18' Николоз Дадиани 44' Вахид Селимович 76' Lucas Cafe 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Копенгаген - Иберия 1999, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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