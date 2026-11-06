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Копенгаген - Иберия 1999 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Копенгаген
Копенгаген
2 : 1
Иберия 1999
Иберия 1999
События матча Копенгаген - ФК Иберия 1999
5'
Звиад Начкебия
7'
Джеованни Вианни
18'
Георгий Макаридзе
19'
Мохамед Эльюнусси (1 - 0)Пенальти
22'
Вахид Селимович (2 - 0)Автогол
30'
Амиран Дзагания (2 - 1)
44'
Николоз Дадиани
46'
Акош Маркграф / Асгер Сёренсен
46'
Уильям Клем / Мохамед Эльюнусси
63'
Кенай Майри / Алекс Крал
73'
Акош Маркграф
74'
Стивен Энде / Ника Сихарулашвили
76'
Вахид Селимович
77'
Роберт / Маэр Каррисо
80'
Абдуллахи Ибрагим Альхассан / Жан-Марк Тибу
84'
Мадс Эмиль Мадсен / Хунор Немет
89'
Ладо Чихрадзе / Николоз Дадиани
89'
Лукас Кафе / Звиад Начкебия
90+4'
Лукас Кафе
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Иберия 1999
Тбилиси, Грузия
1ГерманияврДиант Рамай
4ДаниязщАсгер Сёренсен
46'
15ПерузщМаркос Лопес
20ЯпониязщДзюнносукэ Судзуки
27ДанияпзТомас Дилейни
10НорвегияпзМохамед Эльюнусси
46'
33ЧехияпзАлекс Крал
63'
28ВенгрияпзХунор Немет
84'
44КамерунпзGeovanni Vianney
39ИсландиянпВиктор Дадасон
7АргентинанпМаэр Каррисо
77'
6ВенгрияпзАкош Маркграф
46'
36ДанияпзУильям Клем
46'
18Коста-РиказщKenan Myrie
63'
16Бразилияпз Роберт
77'
21ДанияпзМадс Мадсен
84'
31ГрузияврГеоргий Макаридзе
40ГрузиязщГеоргий Кобуладзе
25ГрузиязщАлександр Амисулашвили
4ЛюксембургзщВахид Селимович
33Кот-д&#039;ИвуарзщJean-Marc Tiboue
80'
5ГрузиязщДжемали-Георгий Джинджолава
6ГрузияпзНиколоз Дадиани
89'
8ГрузияпзБакар Кардава
19ГрузияпзНика Сихарулашвили
74'
10ГрузиянпЗвиад Начкебия
89'
9ГрузиянпАмиран Дзагания
17НигериянпStephen Ende
74'
14НигерияпзИбрахим Альхассан
80'
18БразилиянпLucas Cafe
89'
29ГрузиянпЛадо Чихрадзе
89'
Запасные
31ИсландияврРунар Алекс Рунарссон
13МексиказщРодриго Хуэскас
24НорвегиязщБиргер Мелинг
14ДаниянпАндреас Корнелиус
51ДанияTobias Breum-Harild
45ИсландияGunnar Olsen
1ГрузияврТорнике Мегрелишвили
16ГрузияврРеваз Куртанидзе
3АвстралиязщФиллип Чанчар
30ГрузиязщНиколоз Бочоришвили
23УкраинапзЭльдар Кулиев
27ГрузияпзГеоргий Куция
7ГрузиянпДаниэль Кварцхава
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
Голы
Мохамед Эльюнусси
1:0
19'
Вахид Селимович
2:0
22'
Амиран Дзагания
2:1
30'
Наказания
Звиад Начкебия
5'
Geovanni Vianney
7'
Георгий Макаридзе
18'
Николоз Дадиани
44'
Вахид Селимович
76'
Lucas Cafe
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Копенгаген - Иберия 1999, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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