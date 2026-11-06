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Президент Португалии поблагодарил Роналду после завершения карьеры в сборной

Дата публикации: 06-11-2026 01:19

Президент Португалии поблагодарил Роналду после завершения карьеры в сборной 

Президент Португалии Антониу Жозе Сегуру обратился к Криштиану Роналду после объявления нападающего о завершении выступлений за национальную команду. Глава государства поблагодарил футболиста за многолетнюю службу сборной и отметил, что его достижения помогли прославить страну далеко за её пределами.

Сегуру подчеркнул, что Роналду на протяжении всей международной карьеры представлял Португалию с большой самоотдачей, вдохновлял соотечественников и стал одним из главных символов национального спорта. Президент также признал, что решение оставить сборную могло стать для нападающего непростым моментом, однако выразил уверенность: португальские болельщики продолжат поддерживать своего кумира.

«От имени Португалии я благодарю Криштиану Роналду за то, как он представлял национальную команду, вдохновлял португальский народ и прославлял Португалию во всём мире. Я понимаю, что это один из самых трудных дней в спортивной жизни Криштиану Роналду, но я уверен, что, как это случалось уже много раз, португальский народ на его стороне», — написал Сегуру на своей странице в социальной сети.

Глава государства отдельно отметил, что завершение международной карьеры не изменит отношения Роналду к родине. По его мнению, нападающий и дальше будет олицетворять Португалию и сохранять связь со страной, которой посвятил значительную часть своей спортивной жизни.

«Я также знаю, что Португалия и впредь сможет рассчитывать на его любовь к родине, которую он всегда будет олицетворять с той же самоотдачей, с какой выходил на каждую тренировку, играл в каждом матче и забивал голы, дарившие всем нам радость. Желаю тебе всего самого доброго, Криштиану. И от всего сердца благодарю тебя», — добавил президент.

Роналду объявил об уходе из сборной 5 ноября 2026 года. Его международная карьера продолжалась 23 года: за это время форвард провёл 234 матча и забил 146 голов. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы 2016 года и дважды становился победителем Лиги наций УЕФА — в 2019 и 2025 годах.

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