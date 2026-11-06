Жезуш признал, что хотел продолжить работу с Роналду в сборной Португалии 

Главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш прокомментировал решение Криштиану Роналду завершить выступления за национальную команду. Наставник признался, что рассчитывал продолжить сотрудничество с нападающим и лично просил его не уходить, однако подчеркнул, что не намерен оспаривать выбор футболиста.

По словам Жезуша, возможность обсудить будущее Роналду у них появилась ещё до первого объявления состава сборной под руководством нынешнего тренера. Тогда специалист дал понять, что рассчитывает на опытного форварда и хотел бы видеть его в команде. Тем не менее окончательное решение оставалось за самим игроком.

«Это исключительно его решение. У нас была возможность обсудить это ещё до первого вызова. Я просил его остаться — продолжить выступать вместе со мной, поскольку он был мне нужен, — но я обязан принять его выбор», — приводит слова Жезуша A Bola.

Отдельно португальский специалист остановился на значении Роналду для национальной команды и всего футбола страны. Он назвал нападающего мировой легендой и символом для молодого поколения, отметив, что за долгие годы тот сделал очень многое для сборной. Жезуш также вспомнил совместную работу с Криштиану в саудовском «Аль-Насре», где у него была возможность на протяжении целого года наблюдать за футболистом в повседневной работе.

«Он мировая легенда, легенда Португалии, легенда национальной команды. Это игрок, который на протяжении долгих лет много давал национальной команде. Он символ португальской молодёжи. Большинство его поклонников — молодые люди. Мне посчастливилось работать с ним целый год в «Аль-Насре». Поэтому он всегда будет легендой для нашей национальной команды, для нашего народа, для нашей истории», — заявил тренер.

Жезуш также распорядился разместить большую фотографию Роналду в зале Федерации футбола Португалии, чтобы молодые игроки и их партнёры по сборной ежедневно видели пример выдающегося футболиста.

Криштиану объявил об уходе из национальной команды 5 ноября. Его международная карьера продолжалась с 2003 года: за это время нападающий провёл 234 матча, забил 146 голов и стал чемпионом Европы 2016 года, а также дважды выиграл Лигу наций УЕФА — в 2019 и 2025 годах.