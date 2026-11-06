«Галатасарай» хочет сохранить Батракова и готов улучшить условия его контракта 

Российский полузащитник Алексей Батраков оказался в поле зрения ведущих европейских клубов. Наиболее предметный интерес к 21-летнему футболисту проявляет французский «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил турецкий журналист Невзат Диндар, опубликовавший комментарии представителей руководства «Галатасарая».

В стамбульском клубе не скрывают, что хотели бы сохранить россиянина на длительный срок. Руководители команды подтвердили осведомлённость об интересе со стороны европейских грандов и отдельно упомянули парижан. В качестве ответного шага «Галатасарай» рассматривает возможность предложить Батракову новый контракт с улучшенными условиями.

«Наше главное желание и ожидание — чтобы Батраков оставался здесь на долгие годы. При этом мы прекрасно осведомлены, что он находится на радарах европейских грандов, в первую очередь «ПСЖ». Со своей стороны мы готовы сделать всё от нас зависящее и предложить ему новый контракт. Однако здесь также важна и позиция самого футболиста», — передал Диндар слова представителей клуба.

Отдельное внимание в заявлении привлекла сумма, вокруг которой ведутся переговоры. По словам руководителей «Галатасарая», ещё два месяца назад обсуждалась цифра в €25 млн, тогда как теперь речь идёт уже о €55 млн. При этом клуб подчёркивает, что окончательное решение зависит не только от его предложения, но и от желания самого игрока. Летом представители Батракова, как утверждается, сами настаивали на подобном формате соглашения.

Интерес к российскому хавбеку усилился после его выступлений в Лиге чемпионов. В матче четвёртого тура общего этапа против немецкого «Штутгарта» Батраков оформил дубль, а «Галатасарай» одержал победу со счётом 2:0. Ранее полузащитник также отличался в играх с «Барселоной» и «Лиллем».

Пока речь идёт об интересе со стороны «ПСЖ» и намерении турецкого клуба пересмотреть условия соглашения. Официальной информации о переговорах между клубами или подготовке трансфера не поступало.