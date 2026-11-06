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Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Хапоэль Б-Ш
Хапоэль Б-Ш
0 : 2
ОФИ
ОФИ
События матча Хапоэль Беэр-Шева - ОФИ Крит
23'
Николаос Атанасиу
45+2'
Ахиллеас Пунгурас (0 - 1)
56'
Таксиархис Фунтас (0 - 2)
62'
Игорь Златанович / Адриан Угарриса
62'
Амир Ганах / Мохамад Абу Руми
64'
Айтор Канталапьедра / Таксиархис Фунтас
69'
Форсон Аманква
69'
Хамоде Канаан / Форсон Аманква
75'
Джавон Ист / Йонас Маледе
76'
Педро Амадор / Матан Балтакса
80'
Зисис Карахалиос / Кенан Кодро
83'
Хамоде Канаан
90+1'
Георгиос Канеллопулос / Андреас Бухалакис
90+1'
Яннис Феодосулакис / Тьяго Нусс
90+2'
Борха Гонсалес / Атанасиос Андруцос
90+3'
Джибриль Диоп
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
ОФИ
Ираклион, Греция
1ИзраильврОфир Марсиано
2ИзраильзщГай Мизрахи
44СенегалзщДжибриль Диоп
15ИзраильзщИдан Начмиас
3ИзраильзщМатан Балтакса
76'
17ГанапзАманква Форсон
69'
28ИзраильпзНив Иеошуа
9ИзраильпзЗахи Ахмед
45ИзраильпзМохаммед Абу Руми
62'
90ПерунпАдриан Угарриса
62'
14ИзраильнпЙонас Маледе
76'
11ИзраильпзАмир Ганах
62'
66СербиянпИгор Златанович
62'
8ИзраильпзМохаммад Кнаан
69'
5ПортугалиязщПедру Амадор
76'
20ЯмайканпJavon East
76'
1АлбанияврКлидман Лило
43ГрециязщДимитриос Николау
2ХорватиязщКрешимир Кризманич
24ИталиязщЛоренцо Дикман
41ГрециязщАндреас Бухалакис
90+1'
15ГрецияпзАхиллеас Пунгурас
14ГрецияпзАнастасиос Андруцос
90+2'
3ГрецияпзНиколаос Атанасиу
11ГрециянпТаксиархис Фунтас
64'
19Босния и ГерцеговинанпКенан Кодро
80'
18АргентинанпТьяго Нусс
90+1'
10ИспаниянпАитор Канталапьерда
64'
6ГрецияпзЗисис Карахалиос
80'
8ГрецияпзГеоргиос Канеллопулос
90+1'
46ГрециянпЯннис Теодосулакис
90+1'
17ИспаниязщБорха Гонсалес
90+2'
Запасные
34АргентинаврМарко Вольф
36ИзраильврЙонатан Шани
4ИзраильзщМигел Витор
12ИзраильзщИтай Ротман
13ИзраильзщОфир Давидзада
70БразилиянпJoão Victor Vieira Ferreira Sousa
13ГрецияврПанайотис Кацикас
5ГрециязщКонстантинос Костулас
16КипрзщХристос Сьелис
9БельгиянпАарон Лейя-Исека
23ГрецияManouel Kalafatis
71ГрецияAthanasios Sitmalidis
90ГрецияPavlos Kenourgiakis
Главные тренеры
ИзраильРан Козух
ГрецияХристос Контис
Голы
Ахиллеас Пунгурас
0:1
45+2'
Таксиархис Фунтас
Николаос Атанасиу
0:2
56'
Наказания
Николаос Атанасиу
24'
Аманква Форсон
69'
Мохаммад Кнаан
85'
Джибриль Диоп
90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - ОФИ, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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