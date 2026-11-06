Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Хапоэль Б-Ш
0 : 2
ОФИ
События матча Хапоэль Беэр-Шева - ОФИ Крит
23'
Николаос Атанасиу
45+2'
⚽
Ахиллеас Пунгурас (0 - 1)
56'
⚽
Таксиархис Фунтас (0 - 2)
62'
⇄
Игорь Златанович / Адриан Угарриса
62'
⇄
Амир Ганах / Мохамад Абу Руми
64'
⇄
Айтор Канталапьедра / Таксиархис Фунтас
69'
Форсон Аманква
69'
⇄
Хамоде Канаан / Форсон Аманква
75'
⇄
Джавон Ист / Йонас Маледе
76'
⇄
Педро Амадор / Матан Балтакса
80'
⇄
Зисис Карахалиос / Кенан Кодро
83'
Хамоде Канаан
90+1'
⇄
Георгиос Канеллопулос / Андреас Бухалакис
90+1'
⇄
Яннис Феодосулакис / Тьяго Нусс
90+2'
⇄
Борха Гонсалес / Атанасиос Андруцос
90+3'
Джибриль Диоп
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
ОФИ
Ираклион, Греция
|1
|вр
|Офир Марсиано
|2
|зщ
|Гай Мизрахи
|44
|зщ
|Джибриль Диоп
|15
|зщ
|Идан Начмиас
|3
|зщ
|Матан Балтакса
76'
|17
|пз
|Аманква Форсон
69'
|28
|пз
|Нив Иеошуа
|9
|пз
|Захи Ахмед
|45
|пз
|Мохаммед Абу Руми
62'
|90
|нп
|Адриан Угарриса
62'
|14
|нп
|Йонас Маледе
76'
|11
|пз
|Амир Ганах
62'
|66
|нп
|Игор Златанович
62'
|8
|пз
|Мохаммад Кнаан
69'
|5
|зщ
|Педру Амадор
76'
|20
|нп
|Javon East
76'
|1
|вр
|Клидман Лило
|43
|зщ
|Димитриос Николау
|2
|зщ
|Крешимир Кризманич
|24
|зщ
|Лоренцо Дикман
|41
|зщ
|Андреас Бухалакис
90+1'
|15
|пз
|Ахиллеас Пунгурас
|14
|пз
|Анастасиос Андруцос
90+2'
|3
|пз
|Николаос Атанасиу
|11
|нп
|Таксиархис Фунтас
64'
|19
|нп
|Кенан Кодро
80'
|18
|нп
|Тьяго Нусс
90+1'
|10
|нп
|Аитор Канталапьерда
64'
|6
|пз
|Зисис Карахалиос
80'
|8
|пз
|Георгиос Канеллопулос
90+1'
|46
|нп
|Яннис Теодосулакис
90+1'
|17
|зщ
|Борха Гонсалес
90+2'
Запасные
|34
|вр
|Марко Вольф
|36
|вр
|Йонатан Шани
|4
|зщ
|Мигел Витор
|12
|зщ
|Итай Ротман
|13
|зщ
|Офир Давидзада
|70
|нп
|João Victor Vieira Ferreira Sousa
|13
|вр
|Панайотис Кацикас
|5
|зщ
|Константинос Костулас
|16
|зщ
|Христос Сьелис
|9
|нп
|Аарон Лейя-Исека
|23
|Manouel Kalafatis
|71
|Athanasios Sitmalidis
|90
|Pavlos Kenourgiakis
Главные тренеры
|Ран Козух
|Христос Контис
Голы
Ахиллеас Пунгурас
0:1
45+2'
Таксиархис Фунтас
Николаос Атанасиу
0:2
56'
Наказания
Николаос Атанасиу
24'
Аманква Форсон
69'
Мохаммад Кнаан
85'
Джибриль Диоп
90+4'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - ОФИ, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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