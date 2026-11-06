Хапоэль Б-Ш - ОФИ 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Хапоэль Б-Ш 0 : 2 ОФИ События матча Хапоэль Беэр-Шева - ОФИ Крит 23' Николаос Атанасиу 45+2' ⚽ Ахиллеас Пунгурас (0 - 1) 56' ⚽ Таксиархис Фунтас (0 - 2) 62' ⇄ Игорь Златанович / Адриан Угарриса 62' ⇄ Амир Ганах / Мохамад Абу Руми 64' ⇄ Айтор Канталапьедра / Таксиархис Фунтас 69' Форсон Аманква 69' ⇄ Хамоде Канаан / Форсон Аманква 75' ⇄ Джавон Ист / Йонас Маледе 76' ⇄ Педро Амадор / Матан Балтакса 80' ⇄ Зисис Карахалиос / Кенан Кодро 83' Хамоде Канаан 90+1' ⇄ Георгиос Канеллопулос / Андреас Бухалакис 90+1' ⇄ Яннис Феодосулакис / Тьяго Нусс 90+2' ⇄ Борха Гонсалес / Атанасиос Андруцос 90+3' Джибриль Диоп Составы команд Хапоэль Б-Ш Беэр-Шева, Израиль ОФИ Ираклион, Греция 1 вр Офир Марсиано 2 зщ Гай Мизрахи 44 зщ Джибриль Диоп 15 зщ Идан Начмиас 3 зщ Матан Балтакса 76' 17 пз Аманква Форсон 69' 28 пз Нив Иеошуа 9 пз Захи Ахмед 45 пз Мохаммед Абу Руми 62' 90 нп Адриан Угарриса 62' 14 нп Йонас Маледе 76' 11 пз Амир Ганах 62' 66 нп Игор Златанович 62' 8 пз Мохаммад Кнаан 69' 5 зщ Педру Амадор 76' 20 нп Javon East 76' 1 вр Клидман Лило 43 зщ Димитриос Николау 2 зщ Крешимир Кризманич 24 зщ Лоренцо Дикман 41 зщ Андреас Бухалакис 90+1' 15 пз Ахиллеас Пунгурас 14 пз Анастасиос Андруцос 90+2' 3 пз Николаос Атанасиу 11 нп Таксиархис Фунтас 64' 19 нп Кенан Кодро 80' 18 нп Тьяго Нусс 90+1' 10 нп Аитор Канталапьерда 64' 6 пз Зисис Карахалиос 80' 8 пз Георгиос Канеллопулос 90+1' 46 нп Яннис Теодосулакис 90+1' 17 зщ Борха Гонсалес 90+2' Запасные 34 вр Марко Вольф 36 вр Йонатан Шани 4 зщ Мигел Витор 12 зщ Итай Ротман 13 зщ Офир Давидзада 70 нп João Victor Vieira Ferreira Sousa 13 вр Панайотис Кацикас 5 зщ Константинос Костулас 16 зщ Христос Сьелис 9 нп Аарон Лейя-Исека 23 Manouel Kalafatis 71 Athanasios Sitmalidis 90 Pavlos Kenourgiakis Главные тренеры Ран Козух Христос Контис Голы Ахиллеас Пунгурас 0:1 45+2' Таксиархис Фунтас Николаос Атанасиу 0:2 56' Наказания Николаос Атанасиу 24' Аманква Форсон 69' Мохаммад Кнаан 85' Джибриль Диоп 90+4'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Хапоэль Б-Ш - ОФИ, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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