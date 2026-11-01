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Тулуза - Страсбург 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
06 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Тулуза
Страсбург

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
16 Франция вр Гийом Рест
94 Франция зщ Ismail Diallo
3 США зщ Марк Маккензи
2 Дания зщ Расмус Николайсен
12 Кот-д&#039;Ивуар зщ Christ Tape
8 Дания пз Томас Йёргенсен
23 Венесуэла пз Кристиан Кассерес
14 Канада пз Нико Сигур
11 Швеция нп Сион Оппонг
13 Канада нп Джейсен Расселл-Роу
20 Дания нп Каспер Тенгстедт
1 Дания вр Филип Йоргенсен
6 Франция зщ Исмаэль Дукуре
36 Испания зщ Осо
24 Дания зщ Лукас Хёгсберг
31 Германия зщ Карим Кулибали
29 Марокко пз Самир Эль-Мурабет
80 Марокко пз Жессим Яссин
10 США пз Джованни Рейна
20 Кот-д&#039;Ивуар пз Мартиаль Годо
14 Португалия пз Дариу Эсугу
40 Дания нп Конрад Хардер
Главные тренеры
Дания Йенс Бертел Аску
История личных встреч
03.05.2026 Франция — Лига 1 32-й тур Страсбург1 : 2Тулуза
06.12.2025 Франция — Лига 1 15-й тур Тулуза1 : 0Страсбург
16.03.2025 Франция — Лига 1 26-й тур Страсбург2 : 1Тулуза
12.01.2025 Франция — Лига 1 17-й тур Тулуза1 : 2Страсбург
07.04.2024 Франция - Лига 1 28-й тур Тулуза0 : 0Страсбург
27.08.2023 Франция - Лига 1 3-й тур Страсбург2 : 0Тулуза
29.01.2023 Франция - Лига 1 20-й тур Страсбург1 : 2Тулуза
23.10.2022 Франция - Лига 1 12-й тур Тулуза2 : 2Страсбург
05.02.2020 Франция - Лига 1 23-й тур Тулуза0 : 1Страсбург
07.12.2019 Франция - Лига 1 17-й тур Страсбург4 : 2Тулуза
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСЖ920
2
Лига чемпионов
Лилль918
3
Лига чемпионов
Лион917
4
Лига чемпионов
Париж917
5
Лига Европы
Ренн916
6
Лига конференций
Марсель915
7 Монако915
8 Ницца914
9 Ланс913
10 Брест912
11 Лорьян912
12 Тулуза910
13 Страсбург910
14 Осер910
15 Анже98
16
Стыковая зона
Труа98
17
Зона вылета
Ле-Ман97
18
Зона вылета
Гавр92
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тулуза
0%
Ничья
0%
Страсбург
0%

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