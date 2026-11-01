Тулуза - Страсбург 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Тулуза (Тулуза, Франция), вместимость: 33150
06 Ноября 2026 года в 22:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 10-й тур
Главный судья: Матьё Вернис (Франция);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Тулуза
Тулуза
Страсбург
Страсбург
|16
|вр
|Гийом Рест
|94
|зщ
|Ismail Diallo
|3
|зщ
|Марк Маккензи
|2
|зщ
|Расмус Николайсен
|12
|зщ
|Christ Tape
|8
|пз
|Томас Йёргенсен
|23
|пз
|Кристиан Кассерес
|14
|пз
|Нико Сигур
|11
|нп
|Сион Оппонг
|13
|нп
|Джейсен Расселл-Роу
|20
|нп
|Каспер Тенгстедт
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|6
|зщ
|Исмаэль Дукуре
|36
|зщ
|Осо
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
|31
|зщ
|Карим Кулибали
|29
|пз
|Самир Эль-Мурабет
|80
|пз
|Жессим Яссин
|10
|пз
|Джованни Рейна
|20
|пз
|Мартиаль Годо
|14
|пз
|Дариу Эсугу
|40
|нп
|Конрад Хардер
Главные тренеры
|Йенс Бертел Аску
История личных встреч
|03.05.2026
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|06.12.2025
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|1 : 0
|16.03.2025
|Франция — Лига 1
|26-й тур
|2 : 1
|12.01.2025
|Франция — Лига 1
|17-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Франция - Лига 1
|28-й тур
|0 : 0
|27.08.2023
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|2 : 0
|29.01.2023
|Франция - Лига 1
|20-й тур
|1 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|2 : 2
|05.02.2020
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|0 : 1
|07.12.2019
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|9
|20
| 2
Лига чемпионов
|Лилль
|9
|18
| 3
Лига чемпионов
|Лион
|9
|17
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|9
|17
| 5
Лига Европы
|Ренн
|9
|16
| 6
Лига конференций
|Марсель
|9
|15
|7
|Монако
|9
|15
|8
|Ницца
|9
|14
|9
|Ланс
|9
|13
|10
|Брест
|9
|12
|11
|Лорьян
|9
|12
|12
|Тулуза
|9
|10
|13
|Страсбург
|9
|10
|14
|Осер
|9
|10
|15
|Анже
|9
|8
| 16
Стыковая зона
|Труа
|9
|8
| 17
Зона вылета
|Ле-Ман
|9
|7
| 18
Зона вылета
|Гавр
|9
|2
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