Гамбург - Боруссия М 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
06 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Гамбург
Гамбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|17
|зщ
|Варме Омари
|28
|зщ
|Миро Мухайм
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|5
|пз
|Мартен Аделин
|3
|пз
|Давид Мёллер Вольфе
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|9
|нп
|Теремас Моффи
|33
|вр
|Даниэль Бац
|26
|зщ
|Лукас Ульрих
|29
|зщ
|Джозеф Скалли
|2
|зщ
|Фабио Кьяродия
|6
|зщ
|Ко Итакура
|25
|пз
|Робин Хак
|47
|пз
|Zento Uno
|16
|пз
|Филипп Зандер
|10
|пз
|Флориан Нойхаус
|36
|пз
|Ваэль Мохиа
|3
|нп
|Исак Лидберг
Главные тренеры
|Александер Блессин
История личных встреч
|17.01.2026
|Германия — Бундеслига
|18-й тур
|0 : 0
|24.08.2025
|Германия — Бундеслига
|1-й тур
|0 : 0
|12.05.2018
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|2 : 1
|15.12.2017
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 1
|12.03.2017
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
|01.03.2017
|Кубок Германии
|1/4 финала
|1 : 2
|15.10.2016
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|0 : 0
|14.02.2016
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|3 : 2
|11.09.2015
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 3
|12.07.2015
|Кубок Телеком
|1/2 финала
|0 : 0 4 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|8
|18
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|8
|18
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|8
|16
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|8
|15
| 5
Лига Европы
|Вердер
|8
|15
| 6
Лига конференций
|Байер
|8
|13
|7
|Эльферсберг
|8
|13
|8
|Айнтрахт Ф
|8
|11
|9
|Майнц
|8
|10
|10
|Аугсбург
|8
|9
|11
|Штутгарт
|8
|9
|12
|Хоффенхайм
|8
|9
|13
|Кёльн
|8
|9
|14
|Падерборн 07
|8
|9
|15
|Гамбург
|8
|9
| 16
Стыковая зона
|Унион
|8
|7
| 17
Зона вылета
|Шальке-04
|8
|6
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|8
|4
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