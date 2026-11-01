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Гамбург - Боруссия М 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
06 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 9-й тур
Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);
Гамбург
Боруссия М

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Гамбург
Гамбург
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1 Португалия вр Даниэл Хойер
23 Германия зщ Джордан Торунарига
17 Франция зщ Варме Омари
28 Швейцария зщ Миро Мухайм
33 Бельгия зщ Себастиан Борнау
5 Франция пз Мартен Аделин
3 Норвегия пз Давид Мёллер Вольфе
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
11 Дания пз Альберт Грёнбек
7 Марокко пз Закария Эль-Уахди
9 Нигерия нп Теремас Моффи
33 Германия вр Даниэль Бац
26 Германия зщ Лукас Ульрих
29 США зщ Джозеф Скалли
2 Италия зщ Фабио Кьяродия
6 Япония зщ Ко Итакура
25 Германия пз Робин Хак
47 Япония пз Zento Uno
16 Германия пз Филипп Зандер
10 Германия пз Флориан Нойхаус
36 Германия пз Ваэль Мохиа
3 Швеция нп Исак Лидберг
Главные тренеры
Германия Александер Блессин
История личных встреч
17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур Гамбург0 : 0Боруссия М
24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур Боруссия М0 : 0Гамбург
12.05.2018 Германия — Бундеслига 34-й тур Гамбург2 : 1Боруссия М
15.12.2017 Германия — Бундеслига 17-й тур Боруссия М3 : 1Гамбург
12.03.2017 Германия - Бундеслига 24-й тур Гамбург2 : 1Боруссия М
01.03.2017 Кубок Германии 1/4 финала Гамбург1 : 2Боруссия М
15.10.2016 Германия - Бундеслига 7-й тур Боруссия М0 : 0Гамбург
14.02.2016 Германия - Бундеслига 21-й тур Гамбург3 : 2Боруссия М
11.09.2015 Германия - Бундеслига 4-й тур Боруссия М0 : 3Гамбург
12.07.2015 Кубок Телеком 1/2 финала Боруссия М0 : 0 4 : 5Гамбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария818
2
Лига чемпионов
Боруссия Д818
3
Лига чемпионов
Фрайбург816
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг815
5
Лига Европы
Вердер815
6
Лига конференций
Байер813
7 Эльферсберг813
8 Айнтрахт Ф811
9 Майнц810
10 Аугсбург89
11 Штутгарт89
12 Хоффенхайм89
13 Кёльн89
14 Падерборн 0789
15 Гамбург89
16
Стыковая зона
Унион87
17
Зона вылета
Шальке-0486
18
Зона вылета
Боруссия М84
Кто победит?
2 голосов болельщиков
Гамбург
50%
Ничья
0%
Боруссия М
50%

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