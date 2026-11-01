Гамбург - Боруссия М 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000 06 Ноября 2026 года в 22:30 (+03:00). Германия — Бундеслига , 9-й тур Главный судья: Свен Яблонски (Бремен, Германия);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Гамбург Гамбург Боруссия М Мёнхенгладбах 1 вр Даниэл Хойер 23 зщ Джордан Торунарига 17 зщ Варме Омари 28 зщ Миро Мухайм 33 зщ Себастиан Борнау 5 пз Мартен Аделин 3 пз Давид Мёллер Вольфе 6 пз Альберт-Самби Локонга 11 пз Альберт Грёнбек 7 пз Закария Эль-Уахди 9 нп Теремас Моффи 33 вр Даниэль Бац 26 зщ Лукас Ульрих 29 зщ Джозеф Скалли 2 зщ Фабио Кьяродия 6 зщ Ко Итакура 25 пз Робин Хак 47 пз Zento Uno 16 пз Филипп Зандер 10 пз Флориан Нойхаус 36 пз Ваэль Мохиа 3 нп Исак Лидберг Главные тренеры Александер Блессин История личных встреч 17.01.2026 Германия — Бундеслига 18-й тур 0 : 0 24.08.2025 Германия — Бундеслига 1-й тур 0 : 0 12.05.2018 Германия — Бундеслига 34-й тур 2 : 1 15.12.2017 Германия — Бундеслига 17-й тур 3 : 1 12.03.2017 Германия - Бундеслига 24-й тур 2 : 1 01.03.2017 Кубок Германии 1/4 финала 1 : 2 15.10.2016 Германия - Бундеслига 7-й тур 0 : 0 14.02.2016 Германия - Бундеслига 21-й тур 3 : 2 11.09.2015 Германия - Бундеслига 4-й тур 0 : 3 12.07.2015 Кубок Телеком 1/2 финала 0 : 0 4 : 5 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Бавария 8 18 2 Лига чемпионов Боруссия Д 8 18 3 Лига чемпионов Фрайбург 8 16 4 Лига чемпионов РБ Лейпциг 8 15 5 Лига Европы Вердер 8 15 6 Лига конференций Байер 8 13 7 Эльферсберг 8 13 8 Айнтрахт Ф 8 11 9 Майнц 8 10 10 Аугсбург 8 9 11 Штутгарт 8 9 12 Хоффенхайм 8 9 13 Кёльн 8 9 14 Падерборн 07 8 9 15 Гамбург 8 9 16 Стыковая зона Унион 8 7 17 Зона вылета Шальке-04 8 6 18 Зона вылета Боруссия М 8 4