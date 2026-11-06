04:41 ()
Свернуть список

Байер - Марсель 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Байер
Байер
0 : 1
Марсель
Марсель
События матча Байер 04 - Олимпик Марсель
6'
Мигель Гутьеррес
38'
Игор Пайшао
54'
Улиссес Гарсия
68'
Афонсу Морейра / Лукас Васкес
68'
Эсекьель Фернандес / Роберт Андрих
71'
Таджидин Ммади / Игор Пайшао
71'
Точукву Ннади / Жоффре Кондогбья
77'
Амин Гуири (0 - 1)
79'
Малик Тиллман / Ибрагим Маза
79'
Монтрелл Калбрет / Йонас Хофманн
84'
Алекси Кум / Улиссес Гарсия
84'
Ниль Мопе / Амин Гуири
90'
Точукву Ннади
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Марсель
Марсель, Франция
1НидерландыврМарк Флеккен
4АнглиязщДжарелл Куанса
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
2АргентиназщФакундо Медина
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
17ИспаниязщЛукас Васкес
68'
8ГерманияпзРоберт Андрих
68'
24ИспанияпзАлеш Гарсия
7ГерманияпзЙонас Хофман
79'
30АлжирнпИбрахим Маза
79'
14ЧехиянпПатрик Шик
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
68'
6АргентинапзИгнасио Фернандес
68'
10СШАпзМалик Тилльман
79'
42ГерманиянпМонтрелл Калбрет
79'
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
74ФранциязщКелиан Безахаф
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
21МароккозщНайеф Агер
25ШвейцариязщУлиссес Гарсия
84'
22СШАзщТимоти Веа
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
19ЦАРпзЖоффрей Кондогбиа
71'
8АлжирпзХимад Абделли
14БразилияпзИгор Пайшао
71'
9АлжирнпАмин Гуири
84'
43ФранцияпзТаджидин Ммади
71'
6НигерияпзТочукву Ннади
71'
46ФранциязщАлекси Кум
84'
11ФранциянпНиль Мопе
84'
Запасные
28ГерманияврЯнис Бласвих
36ГерманияврНиклас Ломб
5ФранциязщЛуак Баде
43ГерманиязщБен Хавигхорст
41МарокковрИбрагим Гомис
92ФранцияврТео Вермо
18Кот-д&#039;ИвуарзщБамо Мейте
7АнглияпзЭйнджел Гомес
42МалипзNouhoum Kamissoko
48ФранциянпКейлиан Абдалла
44ФранцияAntoine Valero
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
ФранцияБруно Женезио
Голы
Амин Гуири
0:1
77'
Наказания
Мигель Гутьеррес
6'
Игор Пайшао
39'
Улиссес Гарсия
54'
Точукву Ннади
90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Марсель, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

Социальные комментарии Cackle
  • Торринсе - Арарат-Армения 5 ноября обзор матча
    Торринсе - Арарат-Армения 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча
    Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча
    Селтик - Бешикташ 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
    Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
  • Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
    Сельта - Юнион 5 ноября обзор матча
    Футбол | Лига Европы 2026/27 | Видео...
    • Рекомендуем

    Новости футбола

     Все новости

    Обзоры матчей

     Все обзоры
    • Лига Чемпионов
    • Лига Европы
    • Лига Конференций
    • Чемпионат Европы
    Информация
    Copyright © 2009-2026

    Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

    Авторизация close