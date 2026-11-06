Байер - Марсель 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Байер 0 : 1 Марсель События матча Байер 04 - Олимпик Марсель 6' Мигель Гутьеррес 38' Игор Пайшао 54' Улиссес Гарсия 68' ⇄ Афонсу Морейра / Лукас Васкес 68' ⇄ Эсекьель Фернандес / Роберт Андрих 71' ⇄ Таджидин Ммади / Игор Пайшао 71' ⇄ Точукву Ннади / Жоффре Кондогбья 77' ⚽ Амин Гуири (0 - 1) 79' ⇄ Малик Тиллман / Ибрагим Маза 79' ⇄ Монтрелл Калбрет / Йонас Хофманн 84' ⇄ Алекси Кум / Улиссес Гарсия 84' ⇄ Ниль Мопе / Амин Гуири 90' Точукву Ннади Составы команд Байер Леверкузен, Германия Марсель Марсель, Франция 1 вр Марк Флеккен 4 зщ Джарелл Куанса 12 зщ Эдмон Тапсоба 2 зщ Факундо Медина 3 зщ Мигель Гутьеррес 17 зщ Лукас Васкес 68' 8 пз Роберт Андрих 68' 24 пз Алеш Гарсия 7 пз Йонас Хофман 79' 30 нп Ибрахим Маза 79' 14 нп Патрик Шик 9 пз Афонсу Морейра 68' 6 пз Игнасио Фернандес 68' 10 пз Малик Тилльман 79' 42 нп Монтрелл Калбрет 79' 12 вр Жеффри Де Ланге 74 зщ Келиан Безахаф 4 зщ Си Джей Иган-Райли 21 зщ Найеф Агер 25 зщ Улиссес Гарсия 84' 22 зщ Тимоти Веа 23 пз Пьер-Эмиль Хёйбьерг 19 пз Жоффрей Кондогбиа 71' 8 пз Химад Абделли 14 пз Игор Пайшао 71' 9 нп Амин Гуири 84' 43 пз Таджидин Ммади 71' 6 пз Точукву Ннади 71' 46 зщ Алекси Кум 84' 11 нп Ниль Мопе 84' Запасные 28 вр Янис Бласвих 36 вр Никлас Ломб 5 зщ Луак Баде 43 зщ Бен Хавигхорст 41 вр Ибрагим Гомис 92 вр Тео Вермо 18 зщ Бамо Мейте 7 пз Эйнджел Гомес 42 пз Nouhoum Kamissoko 48 нп Кейлиан Абдалла 44 Antoine Valero Главные тренеры Карлес Мартинес Бруно Женезио Голы Амин Гуири 0:1 77' Наказания Мигель Гутьеррес 6' Игор Пайшао 39' Улиссес Гарсия 54' Точукву Ннади 90'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Марсель, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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