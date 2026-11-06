Байер - Марсель 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Байер
0 : 1
Марсель
События матча Байер 04 - Олимпик Марсель
6'
Мигель Гутьеррес
38'
Игор Пайшао
54'
Улиссес Гарсия
68'
⇄
Афонсу Морейра / Лукас Васкес
68'
⇄
Эсекьель Фернандес / Роберт Андрих
71'
⇄
Таджидин Ммади / Игор Пайшао
71'
⇄
Точукву Ннади / Жоффре Кондогбья
77'
⚽
Амин Гуири (0 - 1)
79'
⇄
Малик Тиллман / Ибрагим Маза
79'
⇄
Монтрелл Калбрет / Йонас Хофманн
84'
⇄
Алекси Кум / Улиссес Гарсия
84'
⇄
Ниль Мопе / Амин Гуири
90'
Точукву Ннади
Составы команд
Байер
Леверкузен, Германия
Марсель
Марсель, Франция
|1
|вр
|Марк Флеккен
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|2
|зщ
|Факундо Медина
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|17
|зщ
|Лукас Васкес
68'
|8
|пз
|Роберт Андрих
68'
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|7
|пз
|Йонас Хофман
79'
|30
|нп
|Ибрахим Маза
79'
|14
|нп
|Патрик Шик
|9
|пз
|Афонсу Морейра
68'
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
68'
|10
|пз
|Малик Тилльман
79'
|42
|нп
|Монтрелл Калбрет
79'
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|74
|зщ
|Келиан Безахаф
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|21
|зщ
|Найеф Агер
|25
|зщ
|Улиссес Гарсия
84'
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|19
|пз
|Жоффрей Кондогбиа
71'
|8
|пз
|Химад Абделли
|14
|пз
|Игор Пайшао
71'
|9
|нп
|Амин Гуири
84'
|43
|пз
|Таджидин Ммади
71'
|6
|пз
|Точукву Ннади
71'
|46
|зщ
|Алекси Кум
84'
|11
|нп
|Ниль Мопе
84'
Запасные
|28
|вр
|Янис Бласвих
|36
|вр
|Никлас Ломб
|5
|зщ
|Луак Баде
|43
|зщ
|Бен Хавигхорст
|41
|вр
|Ибрагим Гомис
|92
|вр
|Тео Вермо
|18
|зщ
|Бамо Мейте
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|42
|пз
|Nouhoum Kamissoko
|48
|нп
|Кейлиан Абдалла
|44
|Antoine Valero
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
|Бруно Женезио
Голы
Амин Гуири
0:1
77'
Наказания
Мигель Гутьеррес
6'
Игор Пайшао
39'
Улиссес Гарсия
54'
Точукву Ннади
90'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Байер - Марсель, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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