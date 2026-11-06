Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Бенфика 3 : 1 Лех П События матча Бенфика - Лех Познань 6' ⚽ Рафа Силва (1 - 0) 27' Янник Аньеро 42' Даниэль Банжаки 60' Ману Силва 62' ⇄ Луис Пальма / Даниель Хоканс 62' ⇄ Джанлука Престианни / Рафа Силва 62' ⇄ Энцо Барренечеа / Ману Силва 62' ⇄ Фредрик Эурснес / Клаудио Эчеверри 67' ⚽ Джанлука Престианни (2 - 0) 69' ⇄ Жуан Пальинья / Томаш Араужо 71' ⇄ Филип Ягелло / Пабло Родригес 71' ⇄ Лео Бенгтссон / Патрик Волемарк 71' ⇄ Густав Берггрен / Антоний Козубал 72' ⚽ Лео Бенгтссон (2 - 1) 79' ⇄ Роберт Гумный / Жоэл Перейра 82' ⇄ Доди Лукебакио / Андреас Шельдеруп 90' ⚽ Георгий Судаков (3 - 1) Составы команд Бенфика Лиссабон, Португалия Лех П Познань, Польша 1 вр Анатолий Трубин 44 зщ Томаш Араужу 69' 16 зщ Мануэл Силва 62' 3 зщ Алессандро Чиркати 58 зщ Даниэл Банжаки 34 зщ Суфьян Эль-Каруани 10 пз Георгий Судаков 30 пз Клаудио Эчеверри 62' 27 пз Рафаэл Силва 62' 21 пз Андреас Шельдеруп 82' 22 нп Джон Дуран 5 пз Энсо Барренечеа 62' 25 нп Джанлука Престианни 62' 8 нп Фредрик Эурснес 62' 36 пз Жоау Пальинья 69' 11 пз Доди Лукебакио 82' 1 вр Матеуш Лис 2 зщ Жоэл Перейра 80' 72 зщ Матеуш Скшипчак 59 зщ Терри Йегбе 15 зщ Михал Гургуль 22 пз Радослав Муравски 43 пз Антони Козубаль 71' 10 пз Патрик Волемарк 71' 21 пз Пабло Родригес 71' 11 пз Даниэль Хоканс 62' 7 нп Yannick Agnero 77 пз Луис Пальма 62' 24 пз Филип Ягелло 71' 14 пз Лео Бенгтссон 71' 5 пз Густав Берггрен 71' 20 зщ Роберт Гумны 80' Запасные 24 вр Самуэл Суареш 6 зщ Александр Бах 26 зщ Самуэль Даль 13 пз Якуб Каминьский 14 нп Вангелис Павлидис 72 нп Анизиу 33 Gabriel Indio 33 вр Матеуш Прухневски 31 Wiktor Obremski 44 Eryk Sledzinski 55 Piotr Bartczak 56 Wojciech Szymczak 90 Hubert Janyszka Главные тренеры Марку Силва Голы Рафаэл Силва 1:0 6' Джанлука Престианни 2:0 67' Лео Бенгтссон 2:1 73' Георгий Судаков Энсо Барренечеа 3:1 90' Наказания Yannick Agnero 27' Даниэл Банжаки 42' Мануэл Силва 60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Лех, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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