Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Бенфика
3 : 1
Лех П
События матча Бенфика - Лех Познань
6'
⚽
Рафа Силва (1 - 0)
27'
Янник Аньеро
42'
Даниэль Банжаки
60'
Ману Силва
62'
⇄
Луис Пальма / Даниель Хоканс
62'
⇄
Джанлука Престианни / Рафа Силва
62'
⇄
Энцо Барренечеа / Ману Силва
62'
⇄
Фредрик Эурснес / Клаудио Эчеверри
67'
⚽
Джанлука Престианни (2 - 0)
69'
⇄
Жуан Пальинья / Томаш Араужо
71'
⇄
Филип Ягелло / Пабло Родригес
71'
⇄
Лео Бенгтссон / Патрик Волемарк
71'
⇄
Густав Берггрен / Антоний Козубал
72'
⚽
Лео Бенгтссон (2 - 1)
79'
⇄
Роберт Гумный / Жоэл Перейра
82'
⇄
Доди Лукебакио / Андреас Шельдеруп
90'
⚽
Георгий Судаков (3 - 1)
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Лех П
Познань, Польша
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|44
|зщ
|Томаш Араужу
69'
|16
|зщ
|Мануэл Силва
62'
|3
|зщ
|Алессандро Чиркати
|58
|зщ
|Даниэл Банжаки
|34
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|10
|пз
|Георгий Судаков
|30
|пз
|Клаудио Эчеверри
62'
|27
|пз
|Рафаэл Силва
62'
|21
|пз
|Андреас Шельдеруп
82'
|22
|нп
|Джон Дуран
|5
|пз
|Энсо Барренечеа
62'
|25
|нп
|Джанлука Престианни
62'
|8
|нп
|Фредрик Эурснес
62'
|36
|пз
|Жоау Пальинья
69'
|11
|пз
|Доди Лукебакио
82'
|1
|вр
|Матеуш Лис
|2
|зщ
|Жоэл Перейра
80'
|72
|зщ
|Матеуш Скшипчак
|59
|зщ
|Терри Йегбе
|15
|зщ
|Михал Гургуль
|22
|пз
|Радослав Муравски
|43
|пз
|Антони Козубаль
71'
|10
|пз
|Патрик Волемарк
71'
|21
|пз
|Пабло Родригес
71'
|11
|пз
|Даниэль Хоканс
62'
|7
|нп
|Yannick Agnero
|77
|пз
|Луис Пальма
62'
|24
|пз
|Филип Ягелло
71'
|14
|пз
|Лео Бенгтссон
71'
|5
|пз
|Густав Берггрен
71'
|20
|зщ
|Роберт Гумны
80'
Запасные
|24
|вр
|Самуэл Суареш
|6
|зщ
|Александр Бах
|26
|зщ
|Самуэль Даль
|13
|пз
|Якуб Каминьский
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
|72
|нп
|Анизиу
|33
|Gabriel Indio
|33
|вр
|Матеуш Прухневски
|31
|Wiktor Obremski
|44
|Eryk Sledzinski
|55
|Piotr Bartczak
|56
|Wojciech Szymczak
|90
|Hubert Janyszka
Главные тренеры
|Марку Силва
Голы
Рафаэл Силва
1:0
6'
Джанлука Престианни
2:0
67'
Лео Бенгтссон
2:1
73'
Георгий Судаков
Энсо Барренечеа
3:1
90'
Наказания
Yannick Agnero
27'
Даниэл Банжаки
42'
Мануэл Силва
60'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Лех, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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