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Бенфика - Лех 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Бенфика
Бенфика
3 : 1
Лех П
Лех П
События матча Бенфика - Лех Познань
6'
Рафа Силва (1 - 0)
27'
Янник Аньеро
42'
Даниэль Банжаки
60'
Ману Силва
62'
Луис Пальма / Даниель Хоканс
62'
Джанлука Престианни / Рафа Силва
62'
Энцо Барренечеа / Ману Силва
62'
Фредрик Эурснес / Клаудио Эчеверри
67'
Джанлука Престианни (2 - 0)
69'
Жуан Пальинья / Томаш Араужо
71'
Филип Ягелло / Пабло Родригес
71'
Лео Бенгтссон / Патрик Волемарк
71'
Густав Берггрен / Антоний Козубал
72'
Лео Бенгтссон (2 - 1)
79'
Роберт Гумный / Жоэл Перейра
82'
Доди Лукебакио / Андреас Шельдеруп
90'
Георгий Судаков (3 - 1)
Составы команд
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Лех П
Познань, Польша
1УкраинаврАнатолий Трубин
44ПортугалиязщТомаш Араужу
69'
16ПортугалиязщМануэл Силва
62'
3АвстралиязщАлессандро Чиркати
58ПортугалиязщДаниэл Банжаки
34МароккозщСуфьян Эль-Каруани
10УкраинапзГеоргий Судаков
30АргентинапзКлаудио Эчеверри
62'
27ПортугалияпзРафаэл Силва
62'
21НорвегияпзАндреас Шельдеруп
82'
22КолумбиянпДжон Дуран
5АргентинапзЭнсо Барренечеа
62'
25АргентинанпДжанлука Престианни
62'
8НорвегиянпФредрик Эурснес
62'
36ПортугалияпзЖоау Пальинья
69'
11БельгияпзДоди Лукебакио
82'
1ПольшаврМатеуш Лис
2ПортугалиязщЖоэл Перейра
80'
72ПольшазщМатеуш Скшипчак
59ГаназщТерри Йегбе
15ПольшазщМихал Гургуль
22ПольшапзРадослав Муравски
43ПольшапзАнтони Козубаль
71'
10ШвецияпзПатрик Волемарк
71'
21ИспанияпзПабло Родригес
71'
11ФинляндияпзДаниэль Хоканс
62'
7Кот-д&#039;ИвуарнпYannick Agnero
77ГондураспзЛуис Пальма
62'
24ПольшапзФилип Ягелло
71'
14ШвецияпзЛео Бенгтссон
71'
5ШвецияпзГустав Берггрен
71'
20ПольшазщРоберт Гумны
80'
Запасные
24ПортугалияврСамуэл Суареш
6ДаниязщАлександр Бах
26ШвециязщСамуэль Даль
13ПольшапзЯкуб Каминьский
14ГрециянпВангелис Павлидис
72Португалиянп Анизиу
33БразилияGabriel Indio
33ПольшаврМатеуш Прухневски
31ПольшаWiktor Obremski
44ПольшаEryk Sledzinski
55ПольшаPiotr Bartczak
56ПольшаWojciech Szymczak
90ПольшаHubert Janyszka
Главные тренеры
ПортугалияМарку Силва
Голы
Рафаэл Силва
1:0
6'
Джанлука Престианни
2:0
67'
Лео Бенгтссон
2:1
73'
Георгий Судаков
Энсо Барренечеа
3:1
90'
Наказания
Yannick Agnero
27'
Даниэл Банжаки
42'
Мануэл Силва
60'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Бенфика - Лех, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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