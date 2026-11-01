Гомель - Арсенал Дз 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
06 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
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Составы команд
Гомель
Гомель
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
|26.06.2026
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|1 : 1
|02.11.2025
|Беларусь — Высшая лига
|27-й тур
|0 : 0
|13.06.2025
|Беларусь — Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|30.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|30-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Беларусь — Высшая лига
|15-й тур
|5 : 0
|07.08.2022
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|4 : 1
|20.03.2022
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 2
|12.09.2020
|Беларусь - Первая лига
|17-й тур
|1 : 1
|22.07.2020
|Беларусь - Первая лига
|4-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|27
|59
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|27
|58
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|27
|58
|4
|Динамо-Брест
|27
|50
|5
|Неман
|27
|46
|6
|Витебск
|27
|40
|7
|Гомель
|27
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|27
|36
|9
|Минск
|27
|34
|10
|Славия-Мозырь
|27
|31
|11
|Барановичи
|27
|31
|12
|Арсенал Дз
|27
|27
|13
|Белшина
|27
|24
| 14
Стыковая зона
|Днепр М
|27
|23
| 15
Зона вылета
|БАТЭ
|27
|21
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|27
|17
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