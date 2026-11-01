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Гомель - Арсенал Дз 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Центральный (Гомель, Беларусь), вместимость: 14307
06 Ноября 2026 года в 18:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 28-й тур
Гомель
Арсенал Дз

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Составы команд
Гомель
Гомель
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
26.06.2026 Беларусь — Высшая лига 13-й тур Арсенал Дз1 : 1Гомель
02.11.2025 Беларусь — Высшая лига 27-й тур Арсенал Дз0 : 0Гомель
13.06.2025 Беларусь — Высшая лига 12-й тур Гомель0 : 2Арсенал Дз
30.11.2024 Беларусь — Высшая лига 30-й тур Арсенал Дз1 : 0Гомель
06.07.2024 Беларусь — Высшая лига 15-й тур Гомель5 : 0Арсенал Дз
07.08.2022 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Гомель4 : 1Арсенал Дз
20.03.2022 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Арсенал Дз1 : 2Гомель
12.09.2020 Беларусь - Первая лига 17-й тур Арсенал Дз1 : 1Гомель
22.07.2020 Беларусь - Первая лига 4-й тур Гомель0 : 1Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
МЛ Витебск2759
2
Лига конференций
Ислочь2758
3
Лига конференций
Динамо Мн2758
4 Динамо-Брест2750
5 Неман2746
6 Витебск2740
7 Гомель2740
8 Торпедо-БелАЗ2736
9 Минск2734
10 Славия-Мозырь2731
11 Барановичи2731
12 Арсенал Дз2727
13 Белшина2724
14
Стыковая зона
Днепр М2723
15
Зона вылета
БАТЭ2721
16
Зона вылета
Нафтан2717
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Гомель
0%
Ничья
0%
Арсенал Дз
100%

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