Аль-Хазм - Аль-Наср 06 Ноября прямая трансляция
06 Ноября 2026 года в 17:55 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур
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Составы команд
Аль-Хазм
Ар-Расс
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Джалель Кадри
|Ангелос Постекоглу
История личных встреч
|21.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|23-й тур
|4 : 0
|25.10.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|6-й тур
|0 : 2
|23.09.2024
|Кубок Короля
|1/16 финала
|1 : 2
|29.02.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|4 : 4
|02.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|1 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|11
|30
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|12
|28
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|11
|28
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Иттихад
|11
|24
|5
|Неом
|12
|22
|6
|Аль-Ахли
|11
|21
|7
|Аль-Иттифак
|12
|19
|8
|Аль-Дирия
|12
|15
|9
|Аль-Халидж
|12
|15
|10
|Аль-Шабаб
|11
|14
|11
|Эр-Рияд
|11
|12
|12
|Аль-Холуд
|11
|12
|13
|Аль-Фейха
|12
|11
|14
|Аль-Хазм
|12
|10
|15
|Аль-Фейсали
|12
|10
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|12
|6
| 17
Зона вылета
|Аль-Таавун
|12
|5
| 18
Зона вылета
|Абха
|11
|3
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