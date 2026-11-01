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Аль-Хазм - Аль-Наср 06 Ноября прямая трансляция

06 Ноября 2026 года в 17:55 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 13-й тур
Аль-Хазм
Аль-Наср

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Составы команд
Аль-Хазм
Ар-Расс
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Тунис Джалель Кадри
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
21.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 23-й тур Аль-Наср4 : 0Аль-Хазм
25.10.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 6-й тур Аль-Хазм0 : 2Аль-Наср
23.09.2024 Кубок Короля 1/16 финала Аль-Хазм1 : 2Аль-Наср
29.02.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Наср4 : 4Аль-Хазм
02.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Хазм1 : 5Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль1130
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия1228
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср1128
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Иттихад1124
5 Неом1222
6 Аль-Ахли1121
7 Аль-Иттифак1219
8 Аль-Дирия1215
9 Аль-Халидж1215
10 Аль-Шабаб1114
11 Эр-Рияд1112
12 Аль-Холуд1112
13 Аль-Фейха1211
14 Аль-Хазм1210
15 Аль-Фейсали1210
16
Зона вылета
Аль-Фатех126
17
Зона вылета
Аль-Таавун125
18
Зона вылета
Абха113
Кто победит?
9 голосов болельщиков
Аль-Хазм
11%
Ничья
0%
Аль-Наср
89%

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