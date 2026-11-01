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Виллем II - ПЕК Зволле 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
06 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Виллем II
ПЕК Зволле

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


Стартовый состав
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Составы команд
Виллем II
Тилбург
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Виллем II1 : 2ПЕК Зволле
13.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур ПЕК Зволле0 : 1Виллем II
14.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур ПЕК Зволле2 : 0Виллем II
28.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур Виллем II1 : 0ПЕК Зволле
22.01.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур Виллем II1 : 3ПЕК Зволле
24.10.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПЕК Зволле0 : 0Виллем II
26.01.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур Виллем II0 : 0ПЕК Зволле
02.08.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур ПЕК Зволле1 : 3Виллем II
14.04.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур Виллем II2 : 0ПЕК Зволле
09.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле2 : 3Виллем II
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1125
2
Лига чемпионов
Аякс1124
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен1123
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1123
5
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1120
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна1119
7
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен1118
8 Гронинген1115
9 Камбюр1115
10 Гоу Эхед Иглс1114
11 Спарта1112
12 Утрехт1112
13 НЕК Неймеген1111
14 ПЕК Зволле1111
15 Эксельсиор1111
16
Стыковая зона
Телстар119
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг116
18
Зона вылета
Виллем II112
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Виллем II
0%
Ничья
0%
ПЕК Зволле
0%

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