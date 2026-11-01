Виллем II - ПЕК Зволле 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700 06 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия , 12-й тур Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Виллем II Тилбург ПЕК Зволле Зволле История личных встреч 14.05.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур 1 : 2 13.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур 0 : 1 14.01.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 19-й тур 2 : 0 28.08.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 3-й тур 1 : 0 22.01.2021 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 18-й тур 1 : 3 24.10.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 6-й тур 0 : 0 26.01.2020 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 20-й тур 0 : 0 02.08.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 1-й тур 1 : 3 14.04.2019 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 2 : 0 09.11.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур 2 : 3 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Фейеноорд 11 25 2 Лига чемпионов Аякс 11 24 3 Лига Европы ПСВ Эйндховен 11 23 4 Плей-офф Лиги конференций Твенте 11 23 5 Плей-офф Лиги конференций АЗ Алкмар 11 20 6 Плей-офф Лиги конференций Фортуна 11 19 7 Плей-офф Лиги конференций Херенвен 11 18 8 Гронинген 11 15 9 Камбюр 11 15 10 Гоу Эхед Иглс 11 14 11 Спарта 11 12 12 Утрехт 11 12 13 НЕК Неймеген 11 11 14 ПЕК Зволле 11 11 15 Эксельсиор 11 11 16 Стыковая зона Телстар 11 9 17 Зона вылета АДО Ден Хааг 11 6 18 Зона вылета Виллем II 11 2