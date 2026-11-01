Виллем II - ПЕК Зволле 06 Ноября прямая трансляция
Стадион: Конинг Виллем II (Тилбург, Нидерланды), вместимость: 14700
06 Ноября 2026 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 12-й тур
Главный судья: Аллард Линдхут (Нидерланды);
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
Стартовый состав
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Составы команд
Виллем II
Тилбург
ПЕК Зволле
Зволле
История личных встреч
|14.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 2
|13.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 1
|14.01.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 0
|28.08.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|22.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 18-й тур
|1 : 3
|24.10.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|0 : 0
|26.01.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|0 : 0
|02.08.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 1-й тур
|1 : 3
|14.04.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 0
|09.11.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|11
|25
| 2
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|24
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|11
|23
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|20
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|11
|19
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|11
|18
|8
|Гронинген
|11
|15
|9
|Камбюр
|11
|15
|10
|Гоу Эхед Иглс
|11
|14
|11
|Спарта
|11
|12
|12
|Утрехт
|11
|12
|13
|НЕК Неймеген
|11
|11
|14
|ПЕК Зволле
|11
|11
|15
|Эксельсиор
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Телстар
|11
|9
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|11
|2
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