Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 06-11-2026
Сандерленд
0 : 2
Динамо З
События матча Сандерленд - ГНК Динамо Загреб
22'
⚽
Лука Стойкович (0 - 1)
25'
Нико Галешич
28'
Гранит Джака
36'
Кевин Дансо
39'
⚽
Дион Дрена Бельо (0 - 2)
46'
⇄
Рейнилдо Мандава / Даянн Метали
46'
⇄
Энцо Ле Фе / Крис Ригг
46'
⇄
Ноа Садики / Жюль Ахока
46'
⇄
Трей Хьюм / Тома Мёнье
46'
⇄
Степан Раделич / Серхи Домингес
46'
Лукас Качавенда
55'
Трей Хьюм
64'
⇄
Брайан Бробби / Уилсон Изидор
64'
⇄
Лука Иванушец / Лука Стойкович
70'
⇄
Смаил Превляк / Дион Дрена Бельо
80'
⇄
Маттео Винлёф / Бруно Года
80'
⇄
Арбер Ходжа / Мислав Оршич
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд, Англия
Динамо З
Загреб, Хорватия
|22
|вр
|Робин Руфс
|12
|зщ
|Тома Мёнье
46'
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Дайанн Металье
46'
|34
|пз
|Гранит Джака
|29
|пз
|Jules Ahoka
46'
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
|11
|пз
|Кристофер Ригг
46'
|39
|пз
|Малик Фофана
|18
|нп
|Вильсон Изидор
63'
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
46'
|27
|пз
|Ноа Садики
46'
|32
|пз
|Трай Хам
46'
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
46'
|9
|нп
|Брайан Бробби
63'
|24
|вр
|Доминик Котарски
|25
|зщ
|Морис Валинчич
|15
|зщ
|Нико Галешич
|36
|зщ
|Серхи Домингес
46'
|3
|зщ
|Бруно Года
80'
|21
|пз
|Матео Лисица
|27
|пз
|Йосип Мишич
|10
|пз
|Лука Стойкович
64'
|80
|пз
|Лукас Качавенда
|9
|нп
|Дион Белё
70'
|99
|нп
|Мислав Оршич
80'
|6
|зщ
|Степан Раделич
46'
|17
|пз
|Лука Иванушец
64'
|14
|нп
|Смаил Превляк
70'
|22
|зщ
|Маттео Перес-Винлёф
80'
|11
|пз
|Арбер Ходжа
80'
Запасные
|21
|вр
|Саймон Мур
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|48
|зщ
|Дженсон Джонс
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
|40
|пз
|Джек Уиттакер
|57
|нп
|Тимур Тутеров
|77
|Tom Proctor
|1
|вр
|Даниэль Загорац
|44
|вр
|Иван Филипович
|35
|зщ
|Ноа Микич
|7
|пз
|Дани Родригес
|8
|пз
|Миха Зайц
|23
|пз
|Икер Альмена
|41
|Sven Sunta
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Марио Ковачевич
Голы
Лука Стойкович
0:1
23'
Дион Белё
Лука Стойкович
0:2
39'
Наказания
Нико Галешич
25'
Гранит Джака
28'
Кевин Дансо
36'
Лукас Качавенда
46'
Трай Хам
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Динамо Загреб, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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