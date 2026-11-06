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Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 06-11-2026
Сандерленд
Сандерленд
0 : 2
Динамо З
Динамо З
События матча Сандерленд - ГНК Динамо Загреб
22'
Лука Стойкович (0 - 1)
25'
Нико Галешич
28'
Гранит Джака
36'
Кевин Дансо
39'
Дион Дрена Бельо (0 - 2)
46'
Рейнилдо Мандава / Даянн Метали
46'
Энцо Ле Фе / Крис Ригг
46'
Ноа Садики / Жюль Ахока
46'
Трей Хьюм / Тома Мёнье
46'
Степан Раделич / Серхи Домингес
46'
Лукас Качавенда
55'
Трей Хьюм
64'
Брайан Бробби / Уилсон Изидор
64'
Лука Иванушец / Лука Стойкович
70'
Смаил Превляк / Дион Дрена Бельо
80'
Маттео Винлёф / Бруно Года
80'
Арбер Ходжа / Мислав Оршич
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд, Англия
Динамо З
Загреб, Хорватия
22НидерландыврРобин Руфс
12БельгиязщТома Мёнье
46'
4АвстриязщКевин Дансо
15ПарагвайзщОмар Альдерете
6ФранциязщДайанн Металье
46'
34ШвейцарияпзГранит Джака
29ДР КонгопзJules Ahoka
46'
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
11АнглияпзКристофер Ригг
46'
39БельгияпзМалик Фофана
18ГаитинпВильсон Изидор
63'
17МозамбикзщРейнилду Мандава
46'
27ДР КонгопзНоа Садики
46'
32Северная ИрландияпзТрай Хам
46'
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
46'
9НидерландынпБрайан Бробби
63'
24ХорватияврДоминик Котарски
25ХорватиязщМорис Валинчич
15ХорватиязщНико Галешич
36ИспаниязщСерхи Домингес
46'
3ХорватиязщБруно Года
80'
21ХорватияпзМатео Лисица
27ХорватияпзЙосип Мишич
10ХорватияпзЛука Стойкович
64'
80ХорватияпзЛукас Качавенда
9ХорватиянпДион Белё
70'
99ХорватиянпМислав Оршич
80'
6Босния и ГерцеговиназщСтепан Раделич
46'
17ХорватияпзЛука Иванушец
64'
14Босния и ГерцеговинанпСмаил Превляк
70'
22ШвециязщМаттео Перес-Винлёф
80'
11АлбанияпзАрбер Ходжа
80'
Запасные
21АнглияврСаймон Мур
13АнглиязщЛюк О'Найен
48АнглиязщДженсон Джонс
7МароккопзШемсдин Тальби
40АнглияпзДжек Уиттакер
57УкраинанпТимур Тутеров
77АнглияTom Proctor
1ХорватияврДаниэль Загорац
44ХорватияврИван Филипович
35ХорватиязщНоа Микич
7ИспанияпзДани Родригес
8СловенияпзМиха Зайц
23ИспанияпзИкер Альмена
41СловенияSven Sunta
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ХорватияМарио Ковачевич
Голы
Лука Стойкович
0:1
23'
Дион Белё
Лука Стойкович
0:2
39'
Наказания
Нико Галешич
25'
Гранит Джака
28'
Кевин Дансо
36'
Лукас Качавенда
46'
Трай Хам
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Динамо Загреб, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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