Сандерленд - Динамо Загреб 5 ноября обзор матча Дата публикации: 06-11-2026 Сандерленд 0 : 2 Динамо З События матча Сандерленд - ГНК Динамо Загреб 22' ⚽ Лука Стойкович (0 - 1) 25' Нико Галешич 28' Гранит Джака 36' Кевин Дансо 39' ⚽ Дион Дрена Бельо (0 - 2) 46' ⇄ Рейнилдо Мандава / Даянн Метали 46' ⇄ Энцо Ле Фе / Крис Ригг 46' ⇄ Ноа Садики / Жюль Ахока 46' ⇄ Трей Хьюм / Тома Мёнье 46' ⇄ Степан Раделич / Серхи Домингес 46' Лукас Качавенда 55' Трей Хьюм 64' ⇄ Брайан Бробби / Уилсон Изидор 64' ⇄ Лука Иванушец / Лука Стойкович 70' ⇄ Смаил Превляк / Дион Дрена Бельо 80' ⇄ Маттео Винлёф / Бруно Года 80' ⇄ Арбер Ходжа / Мислав Оршич Составы команд Сандерленд Сандерленд, Англия Динамо З Загреб, Хорватия 22 вр Робин Руфс 12 зщ Тома Мёнье 46' 4 зщ Кевин Дансо 15 зщ Омар Альдерете 6 зщ Дайанн Металье 46' 34 пз Гранит Джака 29 пз Jules Ahoka 46' 10 пз Нильсон Ангуло 11 пз Кристофер Ригг 46' 39 пз Малик Фофана 18 нп Вильсон Изидор 63' 17 зщ Рейнилду Мандава 46' 27 пз Ноа Садики 46' 32 пз Трай Хам 46' 28 пз Энцо Ле Фе 46' 9 нп Брайан Бробби 63' 24 вр Доминик Котарски 25 зщ Морис Валинчич 15 зщ Нико Галешич 36 зщ Серхи Домингес 46' 3 зщ Бруно Года 80' 21 пз Матео Лисица 27 пз Йосип Мишич 10 пз Лука Стойкович 64' 80 пз Лукас Качавенда 9 нп Дион Белё 70' 99 нп Мислав Оршич 80' 6 зщ Степан Раделич 46' 17 пз Лука Иванушец 64' 14 нп Смаил Превляк 70' 22 зщ Маттео Перес-Винлёф 80' 11 пз Арбер Ходжа 80' Запасные 21 вр Саймон Мур 13 зщ Люк О'Найен 48 зщ Дженсон Джонс 7 пз Шемсдин Тальби 40 пз Джек Уиттакер 57 нп Тимур Тутеров 77 Tom Proctor 1 вр Даниэль Загорац 44 вр Иван Филипович 35 зщ Ноа Микич 7 пз Дани Родригес 8 пз Миха Зайц 23 пз Икер Альмена 41 Sven Sunta Главные тренеры Режис Ле Брис Марио Ковачевич Голы Лука Стойкович 0:1 23' Дион Белё Лука Стойкович 0:2 39' Наказания Нико Галешич 25' Гранит Джака 28' Кевин Дансо 36' Лукас Качавенда 46' Трай Хам 56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Динамо Загреб, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига Европы 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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