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Мотор - Висла Плоцк 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500
06 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 14-й тур
Мотор
Висла Плоцк

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи


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Составы команд
Мотор
Люблин
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
10.05.2026 Польша — Экстракласса 32-й тур Висла Плоцк0 : 4Мотор
08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур Мотор1 : 1Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П1231
2
Лига чемпионов
Гурник З1328
3
Лига Европы
Легия1324
4
Лига конференций
Погонь1224
5 Заглембе Л1322
6 Пяст1321
7 Висла Кр1321
8 ГКС Катовице1321
9 Ягеллония1218
10 Корона1318
11 Мотор1316
12 Висла Плоцк1215
13 Краковия1312
14 Видзев1311
15 Радомяк1311
16
Зона вылета
Шлёнск139
17
Зона вылета
Ракув139
18
Зона вылета
Вечиста Краков138
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Мотор
0%
Ничья
0%
Висла Плоцк
0%

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