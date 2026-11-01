Мотор - Висла Плоцк 06 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Люблин (Люблин, Польша), вместимость: 15500 06 Ноября 2026 года в 20:00 (+03:00). Польша — Экстракласса , 14-й тур

Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи





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Составы команд Мотор Люблин Висла Плоцк Плоцк История личных встреч 10.05.2026 Польша — Экстракласса 32-й тур 0 : 4 08.11.2025 Польша — Экстракласса 15-й тур 1 : 1 Турнирная таблица № Команда И О 1 Лига чемпионов Лех П 12 31 2 Лига чемпионов Гурник З 13 28 3 Лига Европы Легия 13 24 4 Лига конференций Погонь 12 24 5 Заглембе Л 13 22 6 Пяст 13 21 7 Висла Кр 13 21 8 ГКС Катовице 13 21 9 Ягеллония 12 18 10 Корона 13 18 11 Мотор 13 16 12 Висла Плоцк 12 15 13 Краковия 13 12 14 Видзев 13 11 15 Радомяк 13 11 16 Зона вылета Шлёнск 13 9 17 Зона вылета Ракув 13 9 18 Зона вылета Вечиста Краков 13 8