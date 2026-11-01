Лион - Анже (01.11.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 1 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Олимпик Лион и Анже. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:15 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Марс Больенгьер. Игра прошла на стадионе «Групама Арена» в городе Лион.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Олимпик Лион (схема 4-3-3): Доминик Грейф, Закари Атекаме, Феликс Бахер, Мусса Ниакате, Абнер Винисиус, Мадс Бидструп, Таннер Тессманн, Корентен Толиссо, Жюльен Дюранвиль, Эрнест Нуама, Кейто Накамура.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Анже на сегодняшнюю встречу: Антони Лопеш, Лильян Раолизоа, Карленс Аркюс, Усман Камара, Жордан Лефор, Жозеф Калулу Кьятенгва, Яссин Бельхдим, Харис Белькебла, Бранко ван ден Бомен, Амин Сбаи, Проспер Питер.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 38-й минуте матча команда Олимпик Лион открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Эрнест Нуама. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Жюльен Дюранвиль, а вместо него вышел Каиль Будаш.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Харис Белькебла на поле появился Джибирин Харуна (Анже).

На 69-й минуте в составе Анже поле покинул Проспер Питер, а вместо него вышел Мамаду Усман Симбаколи.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мадс Бидструп на поле появился Ноа Нартеи (Олимпик Лион).

На 75-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Эрнест Нуама, а вместо него вышел Халис Мерах.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бранко ван ден Бомен на поле появился Луи Мутон (Анже).

На 84-й минуте в составе Анже поле покинул Лильян Раолизоа, а вместо него вышел Джим Аллевина.

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Сбаи на поле появился Антони Бермон (Анже).

На 86-й минуте поединка команда Олимпик Лион сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Корентен Толиссо. Счет стал 2:0.

На 88-й минуте в составе Олимпик Лион поле покинул Корентен Толиссо, а вместо него вышел Николас Тальяфико.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 88-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Жордан Лефор (Анже).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Олимпик Лион и Анже завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Олимпик Лион.

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