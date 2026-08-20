Атлетико - Малага 19 августа обзор матча
Дата публикации: 20-08-2026
Атлетико
2 : 0
Малага
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Малага
Малага
|13
|вр
|Ян Облак
|24
|зщ
|Робен Ле Норман
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|27
|зщ
|Jorge Dominguez
46'
|30
|зщ
|Дани Мартинес
|6
|пз
|Коке
78'
|8
|пз
|Пабло Барриос
|4
|пз
|Родриго Мендоса
57'
|11
|нп
|Адемола Лукман
|16
|нп
|Арнау Ортис
57'
|12
|нп
|Карлос Мартин
57'
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
46'
|10
|нп
|Алекс Баэна
57'
|20
|нп
|Джулиано Симеоне
57'
|7
|нп
|Ли Кан Ин
57'
|23
|пз
|Мортен Юльманн
78'
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|3
|зщ
|Carlos Puga
71'
|15
|зщ
|Angel Recio
|4
|зщ
|Einar Galilea
81'
|31
|зщ
|Rafita
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
81'
|23
|пз
|Исан Мерино
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|9
|нп
|Chupe
|11
|нп
|Хоакин Муньос
67'
|8
|нп
|Карлос Дотор
67'
|14
|пз
|Rafa Rodriguez
67'
|19
|нп
|Хуан Крус
67'
|26
|зщ
|Хосе Салинас
71'
|6
|пз
|Рамон Энрикес
81'
|17
|нп
|Энеко Хауреги Эскобар
81'
Запасные
|1
|вр
|Хуан Муссо
|2
|зщ
|Хосе Хименес
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|22
|зщ
|Алехандро Гримальдо
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|46
|Jorge Castillo
|29
|Miguel Llorente
|13
|вр
|Карлос Ногерас
|5
|зщ
|Алекс Пастор
|24
|пз
|Хулен Лобете
|7
|нп
|Хайтам Абайда
|32
|Juan Fernandez
|28
|Joseph Otu
Главные тренеры
|Диего Симеоне
Голы
Ли Кан Ин
Давид Ганцко
1:0
70'
Алекс Баэна
2:0
85'
Наказания
Давид Ганцко
15'
Jorge Dominguez
37'
Carlos Puga
45+4'
Хуан Крус
80'
Рамон Энрикес
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Малага, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.