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Атлетико - Малага 19 августа обзор матча

Дата публикации: 20-08-2026
Атлетико
Атлетико
2 : 0
Малага
Малага
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Малага
Малага
13СловенияврЯн Облак
24ИспаниязщРобен Ле Норман
17СловакиязщДавид Ганцко
27ИспаниязщJorge Dominguez
46'
30ИспаниязщДани Мартинес
6Испанияпз Коке
78'
8ИспанияпзПабло Барриос
4ИспанияпзРодриго Мендоса
57'
11НигериянпАдемола Лукман
16ИспаниянпАрнау Ортис
57'
12ИспаниянпКарлос Мартин
57'
14ИспаниязщМаркос Льоренте
46'
10ИспаниянпАлекс Баэна
57'
20АргентинанпДжулиано Симеоне
57'
7Южная КореянпЛи Кан Ин
57'
23ДанияпзМортен Юльманн
78'
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
3ИспаниязщCarlos Puga
71'
15ИспаниязщAngel Recio
4ИспаниязщEinar Galilea
81'
31Испаниязщ Rafita
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
81'
23ИспанияпзИсан Мерино
10ИспаниянпДавид Ларрубия
9Испаниянп Chupe
11ИспаниянпХоакин Муньос
67'
8ИспаниянпКарлос Дотор
67'
14ИспанияпзRafa Rodriguez
67'
19ИспаниянпХуан Крус
67'
26ИспаниязщХосе Салинас
71'
6ИспанияпзРамон Энрикес
81'
17ИспаниянпЭнеко Хауреги Эскобар
81'
Запасные
1АргентинаврХуан Муссо
2УругвайзщХосе Хименес
18ИспаниязщМарк Пубиль
22ИспаниязщАлехандро Гримальдо
5СШАпзДжонни Кардозо
46ИспанияJorge Castillo
29ИспанияMiguel Llorente
13ИспанияврКарлос Ногерас
5ИспаниязщАлекс Пастор
24ИспанияпзХулен Лобете
7МарокконпХайтам Абайда
32ИспанияJuan Fernandez
28НигерияJoseph Otu
Главные тренеры
АргентинаДиего Симеоне
Голы
Ли Кан Ин
Давид Ганцко
1:0
70'
Алекс Баэна
2:0
85'
Наказания
Давид Ганцко
15'
Jorge Dominguez
37'
Carlos Puga
45+4'
Хуан Крус
80'
Рамон Энрикес
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Атлетико - Малага, который состоялся 19 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Испании 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на копмьютере, так и на мобильном устройстве.

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