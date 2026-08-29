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Левый Берег - Карпаты 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Левый Берег
Левый Берег
1 : 1
Карпаты
Карпаты
Составы команд
Левый Берег
Киев
Карпаты
Львов
12УкраинаврРоман Жмурко
5УкраиназщValerii Samar
65'
6Бразилиязщ Sidnney
2УкраиназщOleg Sokolov
97УкраиназщAndriy Yakymiv
44УкраинапзЕвгений Банада
17УкраинапзНазарий Воробчак
10БразилияпзDiego Henrique
81'
90ГанапзNicholas Osei Bonsu
7УкраинанпДмитрий Шастал
20СенегалнпPape Malik Fall
46'
9Бразилиянп Wendell
46'
13УкраиназщIlya Kovalenko
65'
8УкраинапзOleg Krivoruchko
81'
1УкраинаврДенис Марченко
14ИспаниязщИван Калеро
4МолдавиязщВладислав Бабогло
55УкраиназщТимур Стецьков
17УкраиназщРоман Вантух
75'
10ИспанияпзМоха Муклисс
90'
8УкраинапзАмбросий Чачуа
7БразилияпзFellipe Vieira
75'
70ИспаниянпКсебер Алькаин
31УкраинанпНазарий Русин
90'
9ФранциянпJoseph Sery
65'
73УкраиназщРостислав Лях
65'
77Испаниянп Joaquinete
75'
21ИспанияBruno Iglesias
75'
47БразилиязщЖан Педрозо
90'
28УкраинаDedov Oleksandr
90'
Запасные
23УкраинаврАлександр Домолега
74УкраинаврДенис Игнатенко
4УкраиназщВалерий Бондаренко
3УкраиназщIvan Kotukha
25УкраинапзСергей Косовский
21УкраинанпNazar Voloshyn
37УкраинаRoman Geresh
80УкраинаврРоман Мысак
36УкраинаврАнтон Жылкин
5УкраиназщАндрей Булеза
11УкраиназщДенис Мирошниченко
20УкраинапзМарко Сапуга
19УкраинанпЯрослав Карабин
56УкраинаVladyslav Reznik
Главные тренеры
УкраинаАлександр Дмитриевич Рябоконь
ИспанияФрансиско Фернандес
Голы
Fellipe Vieira
Ксебер Алькаин
0:1
59'
Назарий Воробчак
Wendell
1:1
81'
Наказания
Евгений Банада
56'
Роман Вантух
56'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Карпаты, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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