Левый Берег - Карпаты 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Левый Берег
1 : 1
Карпаты
Составы команд
Левый Берег
Киев
Карпаты
Львов
|12
|вр
|Роман Жмурко
|5
|зщ
|Valerii Samar
65'
|6
|зщ
|Sidnney
|2
|зщ
|Oleg Sokolov
|97
|зщ
|Andriy Yakymiv
|44
|пз
|Евгений Банада
|17
|пз
|Назарий Воробчак
|10
|пз
|Diego Henrique
81'
|90
|пз
|Nicholas Osei Bonsu
|7
|нп
|Дмитрий Шастал
|20
|нп
|Pape Malik Fall
46'
|9
|нп
|Wendell
46'
|13
|зщ
|Ilya Kovalenko
65'
|8
|пз
|Oleg Krivoruchko
81'
|1
|вр
|Денис Марченко
|14
|зщ
|Иван Калеро
|4
|зщ
|Владислав Бабогло
|55
|зщ
|Тимур Стецьков
|17
|зщ
|Роман Вантух
75'
|10
|пз
|Моха Муклисс
90'
|8
|пз
|Амбросий Чачуа
|7
|пз
|Fellipe Vieira
75'
|70
|нп
|Ксебер Алькаин
|31
|нп
|Назарий Русин
90'
|9
|нп
|Joseph Sery
65'
|73
|зщ
|Ростислав Лях
65'
|77
|нп
|Joaquinete
75'
|21
|Bruno Iglesias
75'
|47
|зщ
|Жан Педрозо
90'
|28
|Dedov Oleksandr
90'
Запасные
|23
|вр
|Александр Домолега
|74
|вр
|Денис Игнатенко
|4
|зщ
|Валерий Бондаренко
|3
|зщ
|Ivan Kotukha
|25
|пз
|Сергей Косовский
|21
|нп
|Nazar Voloshyn
|37
|Roman Geresh
|80
|вр
|Роман Мысак
|36
|вр
|Антон Жылкин
|5
|зщ
|Андрей Булеза
|11
|зщ
|Денис Мирошниченко
|20
|пз
|Марко Сапуга
|19
|нп
|Ярослав Карабин
|56
|Vladyslav Reznik
Главные тренеры
|Александр Дмитриевич Рябоконь
|Франсиско Фернандес
Голы
Fellipe Vieira
Ксебер Алькаин
0:1
59'
Назарий Воробчак
Wendell
1:1
81'
Наказания
Евгений Банада
56'
Роман Вантух
56'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Левый Берег - Карпаты, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.