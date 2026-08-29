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Ковентри Сити - Халл Сити 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Ковентри Сити
Ковентри Сити
0 : 1
Халл Сити
Халл Сити
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
19АнглияврКарл Рашворт
27НидерландызщМилан ван Эвейк
4АнглиязщБобби Томас
78'
24ШвейцариязщОрель Аменда
3УэльсзщДжей Дасилва
8ГанапзКалеб Йиренки
71'
6АнглияпзМэтт Граймз
5АнглияпзДжек Рудони
71'
18ФранциянпЛум Чауна
59'
14НигериянпТайво Авонийи
10АнглиянпЭфрон Мэйсон-Кларк
58'
23ГананпБрендон Томас-Асанте
58'
7ЯпонияпзТацухиро Сакамото
59'
29ДанияпзВиктор Торп
71'
38НидерландыпзГуставо Хамер
71'
2ЯмайказщИтан Пиннок
78'
19ГрецияврКонстантинос Цолакис
15ИрландиязщДжон Иган
32СенегалзщНобель Менди
59'
3АнглиязщРайан Джилз
6НигериязщСеми Аджайи
2АнглиязщЛьюи Койл
46'
27АнглияпзРеган Слейтер
21ШвецияпзЭллиот Страуд
59'
5ЯпонияпзХидемаса Морита
46'
10АлжирнпМохамед Беллуми
83'
9ШотландиянпОливер Макбарни
18АнглиязщКоди Драмех
46'
29ФранцияпзЛюка Гурна-Дуат
46'
22АвстралиязщЛукас Херрингтон
59'
7КанаданпЛиам Миллар
59'
50ФранциянпМохамед-Али Шо
83'
Запасные
25АнглияврДэниел Бентли
15АнглиязщЛиам Китчинг
22ЯмайкапзДжоэль Латибодье
9АнглиянпЭллис Симмс
12АнглияврДиллон Филлипс
17Северная ИрландиязщПатрик Макнейр
23АнглиязщМэтт Тарджетт
14НорвегияпзЙенс Хьертё-Даль
Главные тренеры
АнглияФрэнк Лэмпард
Босния и ГерцеговинаСергей Якирович
Голы
Лиам Миллар
Мохамед Беллуми
0:1
82'
Наказания
Льюи Койл
10'
Реган Слейтер
51'
Эллиот Страуд
54'
Оливер Макбарни
68'
Орель Аменда
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Халл Сити, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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