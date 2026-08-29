Ковентри Сити - Халл Сити 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Ковентри Сити
0 : 1
Халл Сити
Составы команд
Ковентри Сити
Ковентри
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
|19
|вр
|Карл Рашворт
|27
|зщ
|Милан ван Эвейк
|4
|зщ
|Бобби Томас
78'
|24
|зщ
|Орель Аменда
|3
|зщ
|Джей Дасилва
|8
|пз
|Калеб Йиренки
71'
|6
|пз
|Мэтт Граймз
|5
|пз
|Джек Рудони
71'
|18
|нп
|Лум Чауна
59'
|14
|нп
|Тайво Авонийи
|10
|нп
|Эфрон Мэйсон-Кларк
58'
|23
|нп
|Брендон Томас-Асанте
58'
|7
|пз
|Тацухиро Сакамото
59'
|29
|пз
|Виктор Торп
71'
|38
|пз
|Густаво Хамер
71'
|2
|зщ
|Итан Пиннок
78'
|19
|вр
|Константинос Цолакис
|15
|зщ
|Джон Иган
|32
|зщ
|Нобель Менди
59'
|3
|зщ
|Райан Джилз
|6
|зщ
|Семи Аджайи
|2
|зщ
|Льюи Койл
46'
|27
|пз
|Реган Слейтер
|21
|пз
|Эллиот Страуд
59'
|5
|пз
|Хидемаса Морита
46'
|10
|нп
|Мохамед Беллуми
83'
|9
|нп
|Оливер Макбарни
|18
|зщ
|Коди Драмех
46'
|29
|пз
|Люка Гурна-Дуат
46'
|22
|зщ
|Лукас Херрингтон
59'
|7
|нп
|Лиам Миллар
59'
|50
|нп
|Мохамед-Али Шо
83'
Запасные
|25
|вр
|Дэниел Бентли
|15
|зщ
|Лиам Китчинг
|22
|пз
|Джоэль Латибодье
|9
|нп
|Эллис Симмс
|12
|вр
|Диллон Филлипс
|17
|зщ
|Патрик Макнейр
|23
|зщ
|Мэтт Тарджетт
|14
|пз
|Йенс Хьертё-Даль
Главные тренеры
|Фрэнк Лэмпард
|Сергей Якирович
Голы
Лиам Миллар
Мохамед Беллуми
0:1
82'
Наказания
Льюи Койл
10'
Реган Слейтер
51'
Эллиот Страуд
54'
Оливер Макбарни
68'
Орель Аменда
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Ковентри Сити - Халл Сити, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.