Ковентри Сити - Халл Сити 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Ковентри Сити 0 : 1 Халл Сити Составы команд Ковентри Сити Ковентри Халл Сити Кингстон-апон-Халл 19 вр Карл Рашворт 27 зщ Милан ван Эвейк 4 зщ Бобби Томас 78' 24 зщ Орель Аменда 3 зщ Джей Дасилва 8 пз Калеб Йиренки 71' 6 пз Мэтт Граймз 5 пз Джек Рудони 71' 18 нп Лум Чауна 59' 14 нп Тайво Авонийи 10 нп Эфрон Мэйсон-Кларк 58' 23 нп Брендон Томас-Асанте 58' 7 пз Тацухиро Сакамото 59' 29 пз Виктор Торп 71' 38 пз Густаво Хамер 71' 2 зщ Итан Пиннок 78' 19 вр Константинос Цолакис 15 зщ Джон Иган 32 зщ Нобель Менди 59' 3 зщ Райан Джилз 6 зщ Семи Аджайи 2 зщ Льюи Койл 46' 27 пз Реган Слейтер 21 пз Эллиот Страуд 59' 5 пз Хидемаса Морита 46' 10 нп Мохамед Беллуми 83' 9 нп Оливер Макбарни 18 зщ Коди Драмех 46' 29 пз Люка Гурна-Дуат 46' 22 зщ Лукас Херрингтон 59' 7 нп Лиам Миллар 59' 50 нп Мохамед-Али Шо 83' Запасные 25 вр Дэниел Бентли 15 зщ Лиам Китчинг 22 пз Джоэль Латибодье 9 нп Эллис Симмс 12 вр Диллон Филлипс 17 зщ Патрик Макнейр 23 зщ Мэтт Тарджетт 14 пз Йенс Хьертё-Даль Главные тренеры Фрэнк Лэмпард Сергей Якирович Голы Лиам Миллар Мохамед Беллуми 0:1 82' Наказания Льюи Койл 10' Реган Слейтер 51' Эллиот Страуд 54' Оливер Макбарни 68' Орель Аменда 84'

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