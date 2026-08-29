Эльверсберг - Байер 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Эльверсберг 3 : 2 Байер Составы команд Эльверсберг Шпизен-Эльверсберг Байер Леверкузен 20 вр Николас Криштоф 30 зщ Ян Гиамера 75' 19 зщ Лукас Пинкерт 31 зщ Максимилиан Рор 82' 21 зщ Лассе Гюнтер 43 пз Феликс Кайдел 8 пз Лукаш Поремба 25 пз Лукас Петков 40 пз Франсис-Икечукву Оньека 65' 39 пз Коул Кэмпбелл 65' 42 нп Давид Моква 75' 10 пз Ноа Дарвих 65' 7 пз Морис Краттенмахер 65' 26 зщ Luca Sirch 75' 24 нп Лука Шнелльбахер 75' 3 зщ Флорьян ле Жонкур 82' 1 вр Марк Флеккен 17 зщ Лукас Васкес 55' 5 зщ Луак Баде 55' 12 зщ Эдмон Тапсоба 3 зщ Мигель Гутьеррес 6 пз Игнасио Фернандес 55' 24 пз Алеш Гарсия 30 пз Ибрахим Маза 9 пз Афонсу Морейра 85' 10 пз Малик Тилльман 65' 14 нп Патрик Шик 4 зщ Джарелл Куанса 55' 2 зщ Факундо Медина 55' 35 нп Кристиан Кофане 55' 7 пз Йонас Хофман 65' 22 нп Виктор Бонифасе 85' Запасные 28 вр Тим Босс 2 зщ Николас Микельсон 6 пз Амара Конде 9 нп Noel Futkeu 28 вр Янис Бласвих 13 зщ Артур 44 зщ Жануэль Белосьян 8 пз Роберт Андрих Главные тренеры Карлес Мартинес Голы Лукас Петков Франсис-Икечукву Оньека 1:0 8' Коул Кэмпбелл 2:0 9' Давид Моква Лукас Петков 3:0 46' Патрик Шик Ибрахим Маза 3:1 77' Кристиан Кофане 3:2 90+1' Наказания Максимилиан Рор 29' Коул Кэмпбелл 41' Ибрахим Маза 53' Факундо Медина 78' Николас Криштоф 89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльверсберг - Байер, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.