Эльверсберг - Байер 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Эльверсберг
3 : 2
Байер
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Байер
Леверкузен
|20
|вр
|Николас Криштоф
|30
|зщ
|Ян Гиамера
75'
|19
|зщ
|Лукас Пинкерт
|31
|зщ
|Максимилиан Рор
82'
|21
|зщ
|Лассе Гюнтер
|43
|пз
|Феликс Кайдел
|8
|пз
|Лукаш Поремба
|25
|пз
|Лукас Петков
|40
|пз
|Франсис-Икечукву Оньека
65'
|39
|пз
|Коул Кэмпбелл
65'
|42
|нп
|Давид Моква
75'
|10
|пз
|Ноа Дарвих
65'
|7
|пз
|Морис Краттенмахер
65'
|26
|зщ
|Luca Sirch
75'
|24
|нп
|Лука Шнелльбахер
75'
|3
|зщ
|Флорьян ле Жонкур
82'
|1
|вр
|Марк Флеккен
|17
|зщ
|Лукас Васкес
55'
|5
|зщ
|Луак Баде
55'
|12
|зщ
|Эдмон Тапсоба
|3
|зщ
|Мигель Гутьеррес
|6
|пз
|Игнасио Фернандес
55'
|24
|пз
|Алеш Гарсия
|30
|пз
|Ибрахим Маза
|9
|пз
|Афонсу Морейра
85'
|10
|пз
|Малик Тилльман
65'
|14
|нп
|Патрик Шик
|4
|зщ
|Джарелл Куанса
55'
|2
|зщ
|Факундо Медина
55'
|35
|нп
|Кристиан Кофане
55'
|7
|пз
|Йонас Хофман
65'
|22
|нп
|Виктор Бонифасе
85'
Запасные
|28
|вр
|Тим Босс
|2
|зщ
|Николас Микельсон
|6
|пз
|Амара Конде
|9
|нп
|Noel Futkeu
|28
|вр
|Янис Бласвих
|13
|зщ
|Артур
|44
|зщ
|Жануэль Белосьян
|8
|пз
|Роберт Андрих
Главные тренеры
|Карлес Мартинес
Голы
Лукас Петков
Франсис-Икечукву Оньека
1:0
8'
Коул Кэмпбелл
2:0
9'
Давид Моква
Лукас Петков
3:0
46'
Патрик Шик
Ибрахим Маза
3:1
77'
Кристиан Кофане
3:2
90+1'
Наказания
Максимилиан Рор
29'
Коул Кэмпбелл
41'
Ибрахим Маза
53'
Факундо Медина
78'
Николас Криштоф
89'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльверсберг - Байер, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.