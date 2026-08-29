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Эльверсберг - Байер 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Эльверсберг
Эльверсберг
3 : 2
Байер
Байер
Составы команд
Эльверсберг
Шпизен-Эльверсберг
Байер
Леверкузен
20АвстрияврНиколас Криштоф
30ГерманиязщЯн Гиамера
75'
19ГерманиязщЛукас Пинкерт
31ГерманиязщМаксимилиан Рор
82'
21ГерманиязщЛассе Гюнтер
43ГерманияпзФеликс Кайдел
8ПольшапзЛукаш Поремба
25БолгарияпзЛукас Петков
40ГерманияпзФрансис-Икечукву Оньека
65'
39СШАпзКоул Кэмпбелл
65'
42ФранциянпДавид Моква
75'
10ГерманияпзНоа Дарвих
65'
7ГерманияпзМорис Краттенмахер
65'
26ГерманиязщLuca Sirch
75'
24ГерманиянпЛука Шнелльбахер
75'
3ФранциязщФлорьян ле Жонкур
82'
1НидерландыврМарк Флеккен
17ИспаниязщЛукас Васкес
55'
5ФранциязщЛуак Баде
55'
12Буркина-ФасозщЭдмон Тапсоба
3ИспаниязщМигель Гутьеррес
6АргентинапзИгнасио Фернандес
55'
24ИспанияпзАлеш Гарсия
30АлжирпзИбрахим Маза
9ПортугалияпзАфонсу Морейра
85'
10СШАпзМалик Тилльман
65'
14ЧехиянпПатрик Шик
4АнглиязщДжарелл Куанса
55'
2АргентиназщФакундо Медина
55'
35КамеруннпКристиан Кофане
55'
7ГерманияпзЙонас Хофман
65'
22НигериянпВиктор Бонифасе
85'
Запасные
28ГерманияврТим Босс
2ТаиландзщНиколас Микельсон
6ГерманияпзАмара Конде
9ГерманиянпNoel Futkeu
28ГерманияврЯнис Бласвих
13Бразилиязщ Артур
44ФранциязщЖануэль Белосьян
8ГерманияпзРоберт Андрих
Главные тренеры
ИспанияКарлес Мартинес
Голы
Лукас Петков
Франсис-Икечукву Оньека
1:0
8'
Коул Кэмпбелл
2:0
9'
Давид Моква
Лукас Петков
3:0
46'
Патрик Шик
Ибрахим Маза
3:1
77'
Кристиан Кофане
3:2
90+1'
Наказания
Максимилиан Рор
29'
Коул Кэмпбелл
41'
Ибрахим Маза
53'
Факундо Медина
78'
Николас Криштоф
89'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Эльверсберг - Байер, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Германии 2026/27, 1-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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