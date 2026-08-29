Краснодар - Ростов 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Краснодар
1 : 0
Ростов
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
|1
|вр
|Станислав Агкацев
|3
|зщ
|Витор Тормена
|5
|зщ
|Жубал
|15
|зщ
|Лукас Оласа
|40
|зщ
|Илья Вахания
|8
|пз
|Дуглас Аугусто
75'
|18
|пз
|Кристиан
90+1'
|53
|пз
|Александр Черников
75'
|9
|нп
|Джон Кордоба
|10
|нп
|Дмитрий Воробьёв
63'
|23
|нп
|Хуан Боселли
63'
|47
|пз
|Даниил Уткин
63'
|11
|нп
|Жоау Батчи
63'
|21
|пз
|Магомед Оздоев
75'
|6
|пз
|Кевин Ленини
75'
|98
|зщ
|Сергей Петров
90+1'
|84
|вр
|Артём Петров
|3
|зщ
|Умар Сако
|4
|зщ
|Виктор Мелёхин
|40
|зщ
|Игор Ногейра
|87
|зщ
|Андрей Лангович
|5
|пз
|Ярослав Михайлов
85'
|8
|пз
|Алексей Миронов
|10
|пз
|Иван Комаров
|18
|пз
|Константин Кучаев
85'
|6
|нп
|Олакунле Олусегун
|99
|нп
|Тимур Сулейманов
67'
|17
|нп
|Егор Голенков
67'
|16
|пз
|Максим Мухин
85'
|73
|нп
|Имран Азнауров
85'
Запасные
|16
|вр
|Александр Корякин
|2
|зщ
|Виталий Стежко
|4
|зщ
|Диего Коста
|17
|зщ
|Валентин Пальцев
|59
|зщ
|Артем Хмарин
|96
|нп
|Александр Кокшаров
|34
|вр
|Даниил Голиков
|22
|зщ
|Давид Семенчук
|27
|зщ
|Данила Прохин
|21
|пз
|Даниил Шанталий
|80
|нп
|Карим Мадрахимов
|11
|нп
|Ибрахим Махфус Аджаса
|13
|нп
|Денис Титов
|91
|нп
|Антон Шамонин
Главные тренеры
|Мурад Олегович Мусаев
|Джонатан Альба
Голы
Жубал
Кристиан
1:0
19'
Наказания
Дмитрий Воробьёв
5'
Умар Сако
27'
Джон Кордоба
84'
Лукас Оласа
87'
Виктор Мелёхин
87'
Имран Азнауров
88'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Ростов, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.