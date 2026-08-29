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Краснодар - Ростов 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Краснодар
Краснодар
1 : 0
Ростов
Ростов
Составы команд
Краснодар
Краснодар
Ростов
Ростов-на-Дону
1РоссияврСтанислав Агкацев
3БразилиязщВитор Тормена
5Бразилиязщ Жубал
15УругвайзщЛукас Оласа
40РоссиязщИлья Вахания
8БразилияпзДуглас Аугусто
75'
18Бразилияпз Кристиан
90+1'
53РоссияпзАлександр Черников
75'
9КолумбиянпДжон Кордоба
10РоссиянпДмитрий Воробьёв
63'
23УругвайнпХуан Боселли
63'
47РоссияпзДаниил Уткин
63'
11АнголанпЖоау Батчи
63'
21РоссияпзМагомед Оздоев
75'
6Кабо-ВердепзКевин Ленини
75'
98РоссиязщСергей Петров
90+1'
84РоссияврАртём Петров
3НигерзщУмар Сако
4РоссиязщВиктор Мелёхин
40БразилиязщИгор Ногейра
87РоссиязщАндрей Лангович
5РоссияпзЯрослав Михайлов
85'
8РоссияпзАлексей Миронов
10РоссияпзИван Комаров
18РоссияпзКонстантин Кучаев
85'
6НигериянпОлакунле Олусегун
99РоссиянпТимур Сулейманов
67'
17РоссиянпЕгор Голенков
67'
16РоссияпзМаксим Мухин
85'
73РоссиянпИмран Азнауров
85'
Запасные
16РоссияврАлександр Корякин
2РоссиязщВиталий Стежко
4БразилиязщДиего Коста
17РоссиязщВалентин Пальцев
59РоссиязщАртем Хмарин
96РоссиянпАлександр Кокшаров
34РоссияврДаниил Голиков
22РоссиязщДавид Семенчук
27РоссиязщДанила Прохин
21РоссияпзДаниил Шанталий
80РоссиянпКарим Мадрахимов
11НигериянпИбрахим Махфус Аджаса
13ТуркменистаннпДенис Титов
91РоссиянпАнтон Шамонин
Главные тренеры
РоссияМурад Олегович Мусаев
ИспанияДжонатан Альба
Голы
Жубал
Кристиан
1:0
19'
Наказания
Дмитрий Воробьёв
5'
Умар Сако
27'
Джон Кордоба
84'
Лукас Оласа
87'
Виктор Мелёхин
87'
Имран Азнауров
88'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Краснодар - Ростов, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат России 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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