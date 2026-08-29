Краснодар - Ростов 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Краснодар 1 : 0 Ростов Составы команд Краснодар Краснодар Ростов Ростов-на-Дону 1 вр Станислав Агкацев 3 зщ Витор Тормена 5 зщ Жубал 15 зщ Лукас Оласа 40 зщ Илья Вахания 8 пз Дуглас Аугусто 75' 18 пз Кристиан 90+1' 53 пз Александр Черников 75' 9 нп Джон Кордоба 10 нп Дмитрий Воробьёв 63' 23 нп Хуан Боселли 63' 47 пз Даниил Уткин 63' 11 нп Жоау Батчи 63' 21 пз Магомед Оздоев 75' 6 пз Кевин Ленини 75' 98 зщ Сергей Петров 90+1' 84 вр Артём Петров 3 зщ Умар Сако 4 зщ Виктор Мелёхин 40 зщ Игор Ногейра 87 зщ Андрей Лангович 5 пз Ярослав Михайлов 85' 8 пз Алексей Миронов 10 пз Иван Комаров 18 пз Константин Кучаев 85' 6 нп Олакунле Олусегун 99 нп Тимур Сулейманов 67' 17 нп Егор Голенков 67' 16 пз Максим Мухин 85' 73 нп Имран Азнауров 85' Запасные 16 вр Александр Корякин 2 зщ Виталий Стежко 4 зщ Диего Коста 17 зщ Валентин Пальцев 59 зщ Артем Хмарин 96 нп Александр Кокшаров 34 вр Даниил Голиков 22 зщ Давид Семенчук 27 зщ Данила Прохин 21 пз Даниил Шанталий 80 нп Карим Мадрахимов 11 нп Ибрахим Махфус Аджаса 13 нп Денис Титов 91 нп Антон Шамонин Главные тренеры Мурад Олегович Мусаев Джонатан Альба Голы Жубал Кристиан 1:0 19' Наказания Дмитрий Воробьёв 5' Умар Сако 27' Джон Кордоба 84' Лукас Оласа 87' Виктор Мелёхин 87' Имран Азнауров 88'

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