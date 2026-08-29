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Борнмут - Эвертон 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Борнмут
Борнмут
1 : 1
Эвертон
Эвертон
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
1СербияврДжордже Петрович
15АнглиязщАдам Смит
5АнглиязщДжеймс Хилл
14ПортугалиязщАнтониу Силва
3ФранциязщАдриен Трюффер
4АнглияпзЛьюис Кук
69'
8АнглияпзАлекс Скотт
87'
37Бразилияпз Райан
19НидерландыпзДжастин Клюйверт
81'
16АнглияпзМаркус Таверньер
9Бразилиянп Эванилсон
81'
12СШАпзТайлер Адамс
69'
30УругвайнпАльваро Родригес
81'
7УэльснпДэвид Брукс
81'
10ШотландияпзРайан Кристи
87'
1АнглияврДжордан Пикфорд
6АнглиязщДжеймс Тарковски
4АнглиязщДжеррэд Брэнтуэйт
16УкраиназщВиталий Миколенко
34ГерманияпзМерлин Рёль
87'
45АнглияпзХаррисон Армстронг
87'
10СенегалпзИлиман Ндиайе
8АнглияпзКирнан Дьюсбери-Холл
19АнглияпзТайрик Джордж
62'
37АнглияпзДжеймс Гарнер
62'
11ФранциянпТьерно Барри
70'
30АнглияпзХейден Рис Хакни
62'
22УэльспзБреннан Джонсон
62'
9Гвинея-Бисаунп Бету
70'
24АргентинапзКарлос Алькарас
87'
42АнглияпзТим Айрогбунам
87'
Запасные
20ИталияврМикеле Ди Грегорио
6АргентиназщХулио Солер
18ФранциязщБафоде Диаките
11ШотландиянпБен Гэннон-Доук
29КанаданпДэниел Джеббисон
12ИрландияврМарк Траверс
5АнглиязщМайкл Кин
15ИрландиязщДжейк О'Брайен
20АнглиянпТайлер Диблинг
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
ШотландияДэвид Мойес
Голы
Алекс Скотт
Эванилсон
1:0
41'
Джеймс Тарковски
1:1
90+1'
Наказания
Алекс Скотт
21'
Адам Смит
23'
Маркус Таверньер
53'
Джеймс Гарнер
59'
Карлос Алькарас
90+5'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Эвертон, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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