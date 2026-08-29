Борнмут - Эвертон 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Борнмут
1 : 1
Эвертон
Составы команд
Борнмут
Борнмут
Эвертон
Ливерпуль
|1
|вр
|Джордже Петрович
|15
|зщ
|Адам Смит
|5
|зщ
|Джеймс Хилл
|14
|зщ
|Антониу Силва
|3
|зщ
|Адриен Трюффер
|4
|пз
|Льюис Кук
69'
|8
|пз
|Алекс Скотт
87'
|37
|пз
|Райан
|19
|пз
|Джастин Клюйверт
81'
|16
|пз
|Маркус Таверньер
|9
|нп
|Эванилсон
81'
|12
|пз
|Тайлер Адамс
69'
|30
|нп
|Альваро Родригес
81'
|7
|нп
|Дэвид Брукс
81'
|10
|пз
|Райан Кристи
87'
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|34
|пз
|Мерлин Рёль
87'
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
87'
|10
|пз
|Илиман Ндиайе
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
62'
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
62'
|11
|нп
|Тьерно Барри
70'
|30
|пз
|Хейден Рис Хакни
62'
|22
|пз
|Бреннан Джонсон
62'
|9
|нп
|Бету
70'
|24
|пз
|Карлос Алькарас
87'
|42
|пз
|Тим Айрогбунам
87'
Запасные
|20
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|6
|зщ
|Хулио Солер
|18
|зщ
|Бафоде Диаките
|11
|нп
|Бен Гэннон-Доук
|29
|нп
|Дэниел Джеббисон
|12
|вр
|Марк Траверс
|5
|зщ
|Майкл Кин
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|20
|нп
|Тайлер Диблинг
Главные тренеры
|Марко Розе
|Дэвид Мойес
Голы
Алекс Скотт
Эванилсон
1:0
41'
Джеймс Тарковски
1:1
90+1'
Наказания
Алекс Скотт
21'
Адам Смит
23'
Маркус Таверньер
53'
Джеймс Гарнер
59'
Карлос Алькарас
90+5'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Борнмут - Эвертон, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.