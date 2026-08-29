Борнмут - Эвертон 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Борнмут 1 : 1 Эвертон Составы команд Борнмут Борнмут Эвертон Ливерпуль 1 вр Джордже Петрович 15 зщ Адам Смит 5 зщ Джеймс Хилл 14 зщ Антониу Силва 3 зщ Адриен Трюффер 4 пз Льюис Кук 69' 8 пз Алекс Скотт 87' 37 пз Райан 19 пз Джастин Клюйверт 81' 16 пз Маркус Таверньер 9 нп Эванилсон 81' 12 пз Тайлер Адамс 69' 30 нп Альваро Родригес 81' 7 нп Дэвид Брукс 81' 10 пз Райан Кристи 87' 1 вр Джордан Пикфорд 6 зщ Джеймс Тарковски 4 зщ Джеррэд Брэнтуэйт 16 зщ Виталий Миколенко 34 пз Мерлин Рёль 87' 45 пз Харрисон Армстронг 87' 10 пз Илиман Ндиайе 8 пз Кирнан Дьюсбери-Холл 19 пз Тайрик Джордж 62' 37 пз Джеймс Гарнер 62' 11 нп Тьерно Барри 70' 30 пз Хейден Рис Хакни 62' 22 пз Бреннан Джонсон 62' 9 нп Бету 70' 24 пз Карлос Алькарас 87' 42 пз Тим Айрогбунам 87' Запасные 20 вр Микеле Ди Грегорио 6 зщ Хулио Солер 18 зщ Бафоде Диаките 11 нп Бен Гэннон-Доук 29 нп Дэниел Джеббисон 12 вр Марк Траверс 5 зщ Майкл Кин 15 зщ Джейк О'Брайен 20 нп Тайлер Диблинг Главные тренеры Марко Розе Дэвид Мойес Голы Алекс Скотт Эванилсон 1:0 41' Джеймс Тарковски 1:1 90+1' Наказания Алекс Скотт 21' Адам Смит 23' Маркус Таверньер 53' Джеймс Гарнер 59' Карлос Алькарас 90+5'

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