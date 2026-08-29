Шахтёр - Полесье 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Шахтёр
0 : 2
Полесье
Составы команд
Шахтёр
Полесье
Житомир
|31
|вр
|Дмитрий Ризнык
|17
|зщ
|Винисиус Аугусто
|18
|зщ
|Алаа Грам
|5
|зщ
|Валерий Бондарь
|13
|зщ
|Педро Энрике Азеведо Перейра
46'
|6
|пз
|Марлон Гомес
|27
|пз
|Олег Очеретько
46'
|14
|пз
|Исаке
62'
|11
|пз
|Невертон
79'
|9
|нп
|Кауан Элиас
|77
|нп
|Глейкер Мендоса
62'
|16
|зщ
|Ираклий Азаров
46'
|8
|пз
|Дмитрий Крыськив
46'
|22
|зщ
|Николай Матвиенко
62'
|30
|нп
|Алисон
62'
|20
|зщ
|Александр Караваев
79'
|1
|вр
|Олег Кудрик
|4
|зщ
|Никита Кравченко
59'
|44
|зщ
|Сергей Чоботенко
|5
|зщ
|Эдуард Сарапий
|15
|зщ
|Богдан Михайличенко
|22
|зщ
|Андрусв Араухо
|14
|пз
|Линдон Эмерлаху
59'
|27
|пз
|Олег Федор
68'
|7
|пз
|Александр Назаренко
|11
|нп
|Леандру Андраде
68'
|95
|нп
|Игорь Краснопир
87'
|31
|зщ
|Георгий Майсурадзе
59'
|18
|пз
|Александр Андриевский
59'
|8
|пз
|Руслан Бабенко
68'
|45
|нп
|Максим Брагару
68'
|89
|нп
|Николай Гайдучик
87'
Запасные
|48
|вр
|Денис Твардовский
|29
|пз
|Егор Назарина
|99
|нп
|Бруниньо
|37
|нп
|Лукас Феррейра
|49
|нп
|Лука Мейреллес
|68
|нп
|Проспер Оба
|25
|нп
|Габриэл Карвальо
|77
|вр
|Георгий Бущан
|16
|зщ
|Илир Красники
|10
|пз
|Владислав Велетень
|19
|пз
|Владимир Шепелев
|9
|нп
|Александр Филиппов
|12
|Artur Drobot
|94
|Denys Gryshkevych
Главные тренеры
|Арда Туран
|Руслан Петрович Ротань
Голы
Александр Назаренко
Леандру Андраде
0:1
31'
Александр Андриевский
0:2
74'
Наказания
Линдон Эмерлаху
35'
Никита Кравченко
55'
Богдан Михайличенко
72'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Полесье, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.