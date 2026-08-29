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Шахтёр - Полесье 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Шахтёр
Шахтёр
0 : 2
Полесье
Полесье
Составы команд
Шахтёр
Полесье
Житомир
31УкраинаврДмитрий Ризнык
17БразилиязщВинисиус Аугусто
18ТунисзщАлаа Грам
5УкраиназщВалерий Бондарь
13БразилиязщПедро Энрике Азеведо Перейра
46'
6БразилияпзМарлон Гомес
27УкраинапзОлег Очеретько
46'
14пз Исаке
62'
11Бразилияпз Невертон
79'
9БразилиянпКауан Элиас
77ВенесуэланпГлейкер Мендоса
62'
16ГрузиязщИраклий Азаров
46'
8УкраинапзДмитрий Крыськив
46'
22УкраиназщНиколай Матвиенко
62'
30Бразилиянп Алисон
62'
20УкраиназщАлександр Караваев
79'
1УкраинаврОлег Кудрик
4УкраиназщНикита Кравченко
59'
44УкраиназщСергей Чоботенко
5УкраиназщЭдуард Сарапий
15УкраиназщБогдан Михайличенко
22ВенесуэлазщАндрусв Араухо
14КосовопзЛиндон Эмерлаху
59'
27УкраинапзОлег Федор
68'
7УкраинапзАлександр Назаренко
11Кабо-ВерденпЛеандру Андраде
68'
95УкраинанпИгорь Краснопир
87'
31ГрузиязщГеоргий Майсурадзе
59'
18УкраинапзАлександр Андриевский
59'
8УкраинапзРуслан Бабенко
68'
45УкраинанпМаксим Брагару
68'
89УкраинанпНиколай Гайдучик
87'
Запасные
48УкраинаврДенис Твардовский
29УкраинапзЕгор Назарина
99Бразилиянп Бруниньо
37БразилиянпЛукас Феррейра
49БразилиянпЛука Мейреллес
68НигериянпПроспер Оба
25БразилиянпГабриэл Карвальо
77УкраинаврГеоргий Бущан
16КосовозщИлир Красники
10УкраинапзВладислав Велетень
19УкраинапзВладимир Шепелев
9УкраинанпАлександр Филиппов
12УкраинаArtur Drobot
94УкраинаDenys Gryshkevych
Главные тренеры
ТурцияАрда Туран
УкраинаРуслан Петрович Ротань
Голы
Александр Назаренко
Леандру Андраде
0:1
31'
Александр Андриевский
0:2
74'
Наказания
Линдон Эмерлаху
35'
Никита Кравченко
55'
Богдан Михайличенко
72'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Шахтёр - Полесье, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Украины 2026/27, 4-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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