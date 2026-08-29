Шахтёр - Полесье 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Шахтёр 0 : 2 Полесье Составы команд Шахтёр Полесье Житомир 31 вр Дмитрий Ризнык 17 зщ Винисиус Аугусто 18 зщ Алаа Грам 5 зщ Валерий Бондарь 13 зщ Педро Энрике Азеведо Перейра 46' 6 пз Марлон Гомес 27 пз Олег Очеретько 46' 14 пз Исаке 62' 11 пз Невертон 79' 9 нп Кауан Элиас 77 нп Глейкер Мендоса 62' 16 зщ Ираклий Азаров 46' 8 пз Дмитрий Крыськив 46' 22 зщ Николай Матвиенко 62' 30 нп Алисон 62' 20 зщ Александр Караваев 79' 1 вр Олег Кудрик 4 зщ Никита Кравченко 59' 44 зщ Сергей Чоботенко 5 зщ Эдуард Сарапий 15 зщ Богдан Михайличенко 22 зщ Андрусв Араухо 14 пз Линдон Эмерлаху 59' 27 пз Олег Федор 68' 7 пз Александр Назаренко 11 нп Леандру Андраде 68' 95 нп Игорь Краснопир 87' 31 зщ Георгий Майсурадзе 59' 18 пз Александр Андриевский 59' 8 пз Руслан Бабенко 68' 45 нп Максим Брагару 68' 89 нп Николай Гайдучик 87' Запасные 48 вр Денис Твардовский 29 пз Егор Назарина 99 нп Бруниньо 37 нп Лукас Феррейра 49 нп Лука Мейреллес 68 нп Проспер Оба 25 нп Габриэл Карвальо 77 вр Георгий Бущан 16 зщ Илир Красники 10 пз Владислав Велетень 19 пз Владимир Шепелев 9 нп Александр Филиппов 12 Artur Drobot 94 Denys Gryshkevych Главные тренеры Арда Туран Руслан Петрович Ротань Голы Александр Назаренко Леандру Андраде 0:1 31' Александр Андриевский 0:2 74' Наказания Линдон Эмерлаху 35' Никита Кравченко 55' Богдан Михайличенко 72'

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