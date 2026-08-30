Челси - Брайтон 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Челси
4 : 3
Брайтон
Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
|26
|вр
|Эмилиано Мартинес
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
72'
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
68'
|27
|пз
|Мало Гюсто
|45
|пз
|Ромео Лавиа
68'
|21
|пз
|Йоррел Хато
|10
|пз
|Коул Палмер
|7
|пз
|Педру Нету
68'
|17
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Жоао Педро
|24
|зщ
|Рис Джеймс
68'
|34
|зщ
|Джош Ачимпонг
68'
|25
|пз
|Мойсес Кайседо
68'82'
|29
|зщ
|Пеп Чаварриа
72'
|4
|пз
|Валентин Барко
82'
|1
|вр
|Барт Вербрюгген
|27
|зщ
|Матс Виффер
80'
|44
|зщ
|Лука Вушкович
|5
|зщ
|Льюис Данк
|21
|зщ
|Оливье Боскальи
|24
|зщ
|Ферди Кадыоглу
|13
|пз
|Паскаль Грос
|25
|пз
|Диего Гомес
|29
|пз
|Максим Де Кёйпер
|35
|пз
|Малик Ялькуе
74'
|19
|нп
|Харалампос Костулас
80'
|15
|нп
|Ибрахим Осман
74'
|20
|зщ
|Коштинья
80'
|12
|нп
|Промис Дэвид
80'
Запасные
|39
|вр
|Майк Пендерс
|41
|нп
|Эстевао
|11
|нп
|Джейми Гиттенс
|18
|нп
|Дэнни Уэлбек
|23
|вр
|Джейсон Стил
|4
|зщ
|Паскаль Стрёйк
|6
|зщ
|Жауэн Аджам
|22
|пз
|Амарио Козье-Дюберри
|33
|пз
|Мэттью О'Райли
|49
|нп
|Неемия Ориола
Главные тренеры
|Хаби Алонсо
|Фабиан Марк Хюрцелер
Голы
Ромео Лавиа
1:0
4'
Педру Нету
Морган Роджерс
2:0
14'
Жоао Педро
Йоррел Хато
3:0
32'
Малик Ялькуе
3:1
35'
Жоао Педро
3:2
63'
Коул Палмер
Жоао Педро
4:2
74'
Паскаль Грос
4:3
90+6'
Наказания
Уэсли Фофана
55'
Льюис Данк
70'
Оливье Боскальи
89'
Коштинья
90+1'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Брайтон, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.