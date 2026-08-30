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Челси - Брайтон 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Челси
Челси
4 : 3
Брайтон
Брайтон
Составы команд
Челси
Лондон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
26АргентинаврЭмилиано Мартинес
5ФранциязщМаксанс Лакруа
6АнглиязщЛивай Колуилл
72'
3ФранциязщУэсли Фофана
68'
27ФранцияпзМало Гюсто
45БельгияпзРомео Лавиа
68'
21НидерландыпзЙоррел Хато
10АнглияпзКоул Палмер
7ПортугалияпзПедру Нету
68'
17АнглиянпМорган Роджерс
9БразилиянпЖоао Педро
24АнглиязщРис Джеймс
68'
34АнглиязщДжош Ачимпонг
68'
25ЭквадорпзМойсес Кайседо
68'82'
29ИспаниязщПеп Чаварриа
72'
4АргентинапзВалентин Барко
82'
1НидерландыврБарт Вербрюгген
27НидерландызщМатс Виффер
80'
44ХорватиязщЛука Вушкович
5АнглиязщЛьюис Данк
21ФранциязщОливье Боскальи
24ТурциязщФерди Кадыоглу
13ГерманияпзПаскаль Грос
25ПарагвайпзДиего Гомес
29БельгияпзМаксим Де Кёйпер
35Кот-д&#039;ИвуарпзМалик Ялькуе
74'
19ГрециянпХаралампос Костулас
80'
15ГананпИбрахим Осман
74'
20Португалиязщ Коштинья
80'
12КанаданпПромис Дэвид
80'
Запасные
39БельгияврМайк Пендерс
41Бразилиянп Эстевао
11АнглиянпДжейми Гиттенс
18АнглиянпДэнни Уэлбек
23АнглияврДжейсон Стил
4НидерландызщПаскаль Стрёйк
6АлжирзщЖауэн Аджам
22АнглияпзАмарио Козье-Дюберри
33ДанияпзМэттью О'Райли
49АнглиянпНеемия Ориола
Главные тренеры
ИспанияХаби Алонсо
ГерманияФабиан Марк Хюрцелер
Голы
Ромео Лавиа
1:0
4'
Педру Нету
Морган Роджерс
2:0
14'
Жоао Педро
Йоррел Хато
3:0
32'
Малик Ялькуе
3:1
35'
Жоао Педро
3:2
63'
Коул Палмер
Жоао Педро
4:2
74'
Паскаль Грос
4:3
90+6'
Наказания
Уэсли Фофана
55'
Льюис Данк
70'
Оливье Боскальи
89'
Коштинья
90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Брайтон, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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