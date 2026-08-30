Челси - Брайтон 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Челси 4 : 3 Брайтон Составы команд Челси Лондон Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув 26 вр Эмилиано Мартинес 5 зщ Максанс Лакруа 6 зщ Ливай Колуилл 72' 3 зщ Уэсли Фофана 68' 27 пз Мало Гюсто 45 пз Ромео Лавиа 68' 21 пз Йоррел Хато 10 пз Коул Палмер 7 пз Педру Нету 68' 17 нп Морган Роджерс 9 нп Жоао Педро 24 зщ Рис Джеймс 68' 34 зщ Джош Ачимпонг 68' 25 пз Мойсес Кайседо 68'82' 29 зщ Пеп Чаварриа 72' 4 пз Валентин Барко 82' 1 вр Барт Вербрюгген 27 зщ Матс Виффер 80' 44 зщ Лука Вушкович 5 зщ Льюис Данк 21 зщ Оливье Боскальи 24 зщ Ферди Кадыоглу 13 пз Паскаль Грос 25 пз Диего Гомес 29 пз Максим Де Кёйпер 35 пз Малик Ялькуе 74' 19 нп Харалампос Костулас 80' 15 нп Ибрахим Осман 74' 20 зщ Коштинья 80' 12 нп Промис Дэвид 80' Запасные 39 вр Майк Пендерс 41 нп Эстевао 11 нп Джейми Гиттенс 18 нп Дэнни Уэлбек 23 вр Джейсон Стил 4 зщ Паскаль Стрёйк 6 зщ Жауэн Аджам 22 пз Амарио Козье-Дюберри 33 пз Мэттью О'Райли 49 нп Неемия Ориола Главные тренеры Хаби Алонсо Фабиан Марк Хюрцелер Голы Ромео Лавиа 1:0 4' Педру Нету Морган Роджерс 2:0 14' Жоао Педро Йоррел Хато 3:0 32' Малик Ялькуе 3:1 35' Жоао Педро 3:2 63' Коул Палмер Жоао Педро 4:2 74' Паскаль Грос 4:3 90+6' Наказания Уэсли Фофана 55' Льюис Данк 70' Оливье Боскальи 89' Коштинья 90+1'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Челси - Брайтон, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.