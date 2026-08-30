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Сандерленд - Фулхэм 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Сандерленд
Сандерленд
1 : 0
Фулхэм
Фулхэм
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Фулхэм
Лондон
22НидерландыврРобин Руфс
12БельгиязщТома Мёнье
5Северная ИрландиязщДэниел Баллард
17МозамбикзщРейнилду Мандава
32Северная ИрландиязщТрай Хам
20ФранциязщНорди Мукиэле
34ШвейцарияпзГранит Джака
27ДР КонгопзНоа Садики
28ФранцияпзЭнцо Ле Фе
90'
10ЭквадорпзНильсон Ангуло
65'
9НидерландынпБрайан Бробби
65'
19СенегалпзХабиб Диарра
65'83'
18ГаитинпВильсон Изидор
65'
11АнглияпзКристофер Ригг
83'
14АнглияпзРомейн Мандл
90'
1ГерманияврБернд Лено
21БельгиязщТимоти Кастань
68'
3НигериязщКэлвин Бейсси
33СШАзщЭнтони Робинсон
5ДаниязщЙоаким Андерсен
16НорвегияпзСандер Берге
83'
17НигерияпзАлекс Айуоби
14НорвегияпзОскар Бобб
68'
24АнглияпзДжош Кинг
8ИспанияпзСесар Паласиос
77'
7ИспаниянпГонсало Гарсия
30АнглиязщРайан Сесеньон
68'
19Северная ИрландияпзШи Чарльз
68'
32АнглияпзЭмиль Смит-Роу
77'
11Бразилияпз Кевин
83'
Запасные
31ШвецияврМелькер Элльборг
13АнглиязщЛюк О'Найен
15ПарагвайзщОмар Альдерете
7МароккопзШемсдин Тальби
29ДР КонгопзJules Ahoka
23ФранцияврБенжамен Леком
4ИспаниязщХорхе Куэнка
6АнглияпзХаррисон Рид
9БразилиянпРодриго Мунис
35ФранцияMacauley Zepa
Главные тренеры
ФранцияРежис Ле Брис
ИспанияАльваро Арбелоа
Голы
Вильсон Изидор
Хабиб Диарра
1:0
75'
Наказания
Йоаким Андерсен
35'
Сесар Паласиос
59'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Фулхэм, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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