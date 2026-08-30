Сандерленд - Фулхэм 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Сандерленд
1 : 0
Фулхэм
Составы команд
Сандерленд
Сандерленд
Фулхэм
Лондон
|22
|вр
|Робин Руфс
|12
|зщ
|Тома Мёнье
|5
|зщ
|Дэниел Баллард
|17
|зщ
|Рейнилду Мандава
|32
|зщ
|Трай Хам
|20
|зщ
|Норди Мукиэле
|34
|пз
|Гранит Джака
|27
|пз
|Ноа Садики
|28
|пз
|Энцо Ле Фе
90'
|10
|пз
|Нильсон Ангуло
65'
|9
|нп
|Брайан Бробби
65'
|19
|пз
|Хабиб Диарра
65'83'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
65'
|11
|пз
|Кристофер Ригг
83'
|14
|пз
|Ромейн Мандл
90'
|1
|вр
|Бернд Лено
|21
|зщ
|Тимоти Кастань
68'
|3
|зщ
|Кэлвин Бейсси
|33
|зщ
|Энтони Робинсон
|5
|зщ
|Йоаким Андерсен
|16
|пз
|Сандер Берге
83'
|17
|пз
|Алекс Айуоби
|14
|пз
|Оскар Бобб
68'
|24
|пз
|Джош Кинг
|8
|пз
|Сесар Паласиос
77'
|7
|нп
|Гонсало Гарсия
|30
|зщ
|Райан Сесеньон
68'
|19
|пз
|Ши Чарльз
68'
|32
|пз
|Эмиль Смит-Роу
77'
|11
|пз
|Кевин
83'
Запасные
|31
|вр
|Мелькер Элльборг
|13
|зщ
|Люк О'Найен
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|7
|пз
|Шемсдин Тальби
|29
|пз
|Jules Ahoka
|23
|вр
|Бенжамен Леком
|4
|зщ
|Хорхе Куэнка
|6
|пз
|Харрисон Рид
|9
|нп
|Родриго Мунис
|35
|Macauley Zepa
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Альваро Арбелоа
Голы
Вильсон Изидор
Хабиб Диарра
1:0
75'
Наказания
Йоаким Андерсен
35'
Сесар Паласиос
59'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Фулхэм, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.