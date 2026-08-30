Сандерленд - Фулхэм 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Сандерленд 1 : 0 Фулхэм Составы команд Сандерленд Сандерленд Фулхэм Лондон 22 вр Робин Руфс 12 зщ Тома Мёнье 5 зщ Дэниел Баллард 17 зщ Рейнилду Мандава 32 зщ Трай Хам 20 зщ Норди Мукиэле 34 пз Гранит Джака 27 пз Ноа Садики 28 пз Энцо Ле Фе 90' 10 пз Нильсон Ангуло 65' 9 нп Брайан Бробби 65' 19 пз Хабиб Диарра 65'83' 18 нп Вильсон Изидор 65' 11 пз Кристофер Ригг 83' 14 пз Ромейн Мандл 90' 1 вр Бернд Лено 21 зщ Тимоти Кастань 68' 3 зщ Кэлвин Бейсси 33 зщ Энтони Робинсон 5 зщ Йоаким Андерсен 16 пз Сандер Берге 83' 17 пз Алекс Айуоби 14 пз Оскар Бобб 68' 24 пз Джош Кинг 8 пз Сесар Паласиос 77' 7 нп Гонсало Гарсия 30 зщ Райан Сесеньон 68' 19 пз Ши Чарльз 68' 32 пз Эмиль Смит-Роу 77' 11 пз Кевин 83' Запасные 31 вр Мелькер Элльборг 13 зщ Люк О'Найен 15 зщ Омар Альдерете 7 пз Шемсдин Тальби 29 пз Jules Ahoka 23 вр Бенжамен Леком 4 зщ Хорхе Куэнка 6 пз Харрисон Рид 9 нп Родриго Мунис 35 Macauley Zepa Главные тренеры Режис Ле Брис Альваро Арбелоа Голы Вильсон Изидор Хабиб Диарра 1:0 75' Наказания Йоаким Андерсен 35' Сесар Паласиос 59'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Сандерленд - Фулхэм, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.