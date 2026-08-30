Лидс - Брентфорд 30 августа обзор матча
Дата публикации: 30-08-2026
Лидс
1 : 1
Брентфорд
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Брентфорд
Лондон
|1
|вр
|Джеймс Траффорд
|6
|зщ
|Джо Родон
34'
|15
|зщ
|Яка Бийол
46'
|5
|зщ
|Тарик Мухаремович
|2
|пз
|Джейден Богл
68'
|18
|пз
|Антон Стах
|4
|пз
|Итан Ампаду
|24
|пз
|Джеймс Джастин
|9
|нп
|Доминик Калверт-Льюин
|11
|нп
|Бренден Ааронсон
46'
|19
|нп
|Ноа Окафор
68'
|30
|зщ
|Нико Эльведи
34'
|22
|пз
|Ао Танака
46'
|10
|нп
|Гарри Уилсон
46'
|7
|пз
|Дэниел Джеймс
68'
|14
|нп
|Лукас Нмеча
68'
|1
|вр
|Кивин Келлехер
|33
|зщ
|Микаель Кайоде
88'
|20
|зщ
|Кристоффер Аер
|22
|зщ
|Нейтан Коллинз
|23
|зщ
|Кин Льюис-Поттер
88'
|18
|пз
|Мамаду Сангаре
|27
|пз
|Витали Янельт
|7
|пз
|Кевин Шаде
88'
|9
|нп
|Игор Тьяго
|19
|нп
|Джейдон Энтони
61'
|24
|нп
|Миккель Дамсгор
69'
|11
|пз
|Данго Уаттара
61'
|6
|пз
|Егор Ярмолюк
69'
|3
|зщ
|Рико Генри
88'
|2
|зщ
|Аарон Хики
88'
|13
|нп
|Каллум Уилсон
88'
Запасные
|21
|вр
|Алекс Кэйрнс
|3
|зщ
|Габриэль Гудмундссон
|8
|пз
|Шон Лонгстафф
|29
|нп
|Вильфред Ньонто
|12
|вр
|Хаукон Рафн Валдимарссон
|25
|зщ
|Эль-Хаджи Малик Диуф
|44
|зщ
|Янник Шустер
|14
|пз
|Фабиу Карвалью
Главные тренеры
|Даниэль Фарке
Голы
Кевин Шаде
Кин Льюис-Поттер
0:1
41'
Доминик Калверт-Льюин
Лукас Нмеча
1:1
79'
Наказания
Джейдон Энтони
30'
Кристоффер Аер
74'
Витали Янельт
76'
Нейтан Коллинз
90+3'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лидс - Брентфорд, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.