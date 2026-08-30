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Лидс - Брентфорд 30 августа обзор матча

Дата публикации: 30-08-2026
Лидс
Лидс
1 : 1
Брентфорд
Брентфорд
Составы команд
Лидс Юнайтед
Лидс
Брентфорд
Лондон
1АнглияврДжеймс Траффорд
6УэльсзщДжо Родон
34'
15СловениязщЯка Бийол
46'
5Босния и ГерцеговиназщТарик Мухаремович
2АнглияпзДжейден Богл
68'
18ГерманияпзАнтон Стах
4УэльспзИтан Ампаду
24АнглияпзДжеймс Джастин
9АнглиянпДоминик Калверт-Льюин
11СШАнпБренден Ааронсон
46'
19ШвейцариянпНоа Окафор
68'
30ШвейцариязщНико Эльведи
34'
22ЯпонияпзАо Танака
46'
10УэльснпГарри Уилсон
46'
7УэльспзДэниел Джеймс
68'
14ГерманиянпЛукас Нмеча
68'
1ИрландияврКивин Келлехер
33ИталиязщМикаель Кайоде
88'
20НорвегиязщКристоффер Аер
22ИрландиязщНейтан Коллинз
23АнглиязщКин Льюис-Поттер
88'
18МалипзМамаду Сангаре
27ГерманияпзВитали Янельт
7ГерманияпзКевин Шаде
88'
9БразилиянпИгор Тьяго
19АнглиянпДжейдон Энтони
61'
24ДаниянпМиккель Дамсгор
69'
11Буркина-ФасопзДанго Уаттара
61'
6УкраинапзЕгор Ярмолюк
69'
3АнглиязщРико Генри
88'
2ШотландиязщАарон Хики
88'
13АнглиянпКаллум Уилсон
88'
Запасные
21АнглияврАлекс Кэйрнс
3ШвециязщГабриэль Гудмундссон
8АнглияпзШон Лонгстафф
29ИталиянпВильфред Ньонто
12ИсландияврХаукон Рафн Валдимарссон
25СенегалзщЭль-Хаджи Малик Диуф
44АвстриязщЯнник Шустер
14ПортугалияпзФабиу Карвалью
Главные тренеры
ГерманияДаниэль Фарке
Голы
Кевин Шаде
Кин Льюис-Поттер
0:1
41'
Доминик Калверт-Льюин
Лукас Нмеча
1:1
79'
Наказания
Джейдон Энтони
30'
Кристоффер Аер
74'
Витали Янельт
76'
Нейтан Коллинз
90+3'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Лидс - Брентфорд, который состоялся 30 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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