Лидс - Брентфорд 30 августа обзор матча Дата публикации: 30-08-2026 Лидс 1 : 1 Брентфорд Составы команд Лидс Юнайтед Лидс Брентфорд Лондон 1 вр Джеймс Траффорд 6 зщ Джо Родон 34' 15 зщ Яка Бийол 46' 5 зщ Тарик Мухаремович 2 пз Джейден Богл 68' 18 пз Антон Стах 4 пз Итан Ампаду 24 пз Джеймс Джастин 9 нп Доминик Калверт-Льюин 11 нп Бренден Ааронсон 46' 19 нп Ноа Окафор 68' 30 зщ Нико Эльведи 34' 22 пз Ао Танака 46' 10 нп Гарри Уилсон 46' 7 пз Дэниел Джеймс 68' 14 нп Лукас Нмеча 68' 1 вр Кивин Келлехер 33 зщ Микаель Кайоде 88' 20 зщ Кристоффер Аер 22 зщ Нейтан Коллинз 23 зщ Кин Льюис-Поттер 88' 18 пз Мамаду Сангаре 27 пз Витали Янельт 7 пз Кевин Шаде 88' 9 нп Игор Тьяго 19 нп Джейдон Энтони 61' 24 нп Миккель Дамсгор 69' 11 пз Данго Уаттара 61' 6 пз Егор Ярмолюк 69' 3 зщ Рико Генри 88' 2 зщ Аарон Хики 88' 13 нп Каллум Уилсон 88' Запасные 21 вр Алекс Кэйрнс 3 зщ Габриэль Гудмундссон 8 пз Шон Лонгстафф 29 нп Вильфред Ньонто 12 вр Хаукон Рафн Валдимарссон 25 зщ Эль-Хаджи Малик Диуф 44 зщ Янник Шустер 14 пз Фабиу Карвалью Главные тренеры Даниэль Фарке Голы Кевин Шаде Кин Льюис-Поттер 0:1 41' Доминик Калверт-Льюин Лукас Нмеча 1:1 79' Наказания Джейдон Энтони 30' Кристоффер Аер 74' Витали Янельт 76' Нейтан Коллинз 90+3'

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