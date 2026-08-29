Страсбург - Ланс 29 августа обзор матча Дата публикации: 29-08-2026 Страсбург 2 : 1 Ланс Составы команд Страсбург Страсбург Ланс Ланс 1 вр Филип Йоргенсен 2 зщ Эндрю Омобамиделе 24 зщ Лукас Хёгсберг 83' 4 зщ Хейланд Митчелл 16 зщ Дженезис Антви 23 пз Диогу де Соуза 21 пз Пап Диоп 11 пз Себастьян Нанаси 90' 80 пз Жессим Яссин 90' 10 пз Джованни Рейна 76' 30 нп Хакобо Ортега 83' 7 пз Самуэль Амо-Амейо 76' 31 зщ Карим Кулибали 83' 14 нп Секу Мара 83' 15 зщ Матео Дель Бланко 90' 19 нп Фабио Бальде 90' 40 вр Робен Риссер 3 зщ Майк Навроцкий 62' 31 зщ Сулейман Саньян 14 зщ Матьё Юдоль 25 зщ Исмаэло Ганью 27 пз Микаэль Кюизанс 72' 8 пз Яссин Титрауи 22 пз Михал Скурась 89' 10 пз Флорьян Товен 29 пз Франьо Иванович 72' 19 нп Абдалла Сима 89' 2 пз Рубен Агилар 62' 9 пз Торган Азар 72' 5 пз Андрия Булатович 72' 38 пз Мезиан Суареш 89' 7 нп Флорьян Сотока 89' Запасные 12 вр Милош Пекутовски 17 пз Матис Амугу 45 пз Беньямин Брантлинд 28 пз Тайриз Нубисси 16 вр Матьё Горжелен 4 зщ Нидал Челик 21 пз Амаду Айдара 18 нп Райан Фофана Главные тренеры Дино Топпмёллер Голы Флорьян Товен 0:1 38' Жессим Яссин Себастьян Нанаси 1:1 48' Жессим Яссин Себастьян Нанаси 2:1 85' Наказания Хейланд Митчелл 36' Франьо Иванович 69' Рубен Агилар 80' Жессим Яссин 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Страсбург - Ланс, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.