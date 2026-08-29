Страсбург - Ланс 29 августа обзор матча
Дата публикации: 29-08-2026
Страсбург
2 : 1
Ланс
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
|1
|вр
|Филип Йоргенсен
|2
|зщ
|Эндрю Омобамиделе
|24
|зщ
|Лукас Хёгсберг
83'
|4
|зщ
|Хейланд Митчелл
|16
|зщ
|Дженезис Антви
|23
|пз
|Диогу де Соуза
|21
|пз
|Пап Диоп
|11
|пз
|Себастьян Нанаси
90'
|80
|пз
|Жессим Яссин
90'
|10
|пз
|Джованни Рейна
76'
|30
|нп
|Хакобо Ортега
83'
|7
|пз
|Самуэль Амо-Амейо
76'
|31
|зщ
|Карим Кулибали
83'
|14
|нп
|Секу Мара
83'
|15
|зщ
|Матео Дель Бланко
90'
|19
|нп
|Фабио Бальде
90'
|40
|вр
|Робен Риссер
|3
|зщ
|Майк Навроцкий
62'
|31
|зщ
|Сулейман Саньян
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|25
|зщ
|Исмаэло Ганью
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
72'
|8
|пз
|Яссин Титрауи
|22
|пз
|Михал Скурась
89'
|10
|пз
|Флорьян Товен
|29
|пз
|Франьо Иванович
72'
|19
|нп
|Абдалла Сима
89'
|2
|пз
|Рубен Агилар
62'
|9
|пз
|Торган Азар
72'
|5
|пз
|Андрия Булатович
72'
|38
|пз
|Мезиан Суареш
89'
|7
|нп
|Флорьян Сотока
89'
Запасные
|12
|вр
|Милош Пекутовски
|17
|пз
|Матис Амугу
|45
|пз
|Беньямин Брантлинд
|28
|пз
|Тайриз Нубисси
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|4
|зщ
|Нидал Челик
|21
|пз
|Амаду Айдара
|18
|нп
|Райан Фофана
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
Голы
Флорьян Товен
0:1
38'
Жессим Яссин
Себастьян Нанаси
1:1
48'
Жессим Яссин
Себастьян Нанаси
2:1
85'
Наказания
Хейланд Митчелл
36'
Франьо Иванович
69'
Рубен Агилар
80'
Жессим Яссин
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Страсбург - Ланс, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.