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Страсбург - Ланс 29 августа обзор матча

Дата публикации: 29-08-2026
Страсбург
Страсбург
2 : 1
Ланс
Ланс
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Ланс
Ланс
1ДанияврФилип Йоргенсен
2ИрландиязщЭндрю Омобамиделе
24ДаниязщЛукас Хёгсберг
83'
4Коста-РиказщХейланд Митчелл
16ШвециязщДженезис Антви
23ПортугалияпзДиогу де Соуза
21СенегалпзПап Диоп
11ШвецияпзСебастьян Нанаси
90'
80МароккопзЖессим Яссин
90'
10СШАпзДжованни Рейна
76'
30ИспаниянпХакобо Ортега
83'
7АнглияпзСамуэль Амо-Амейо
76'
31ГерманиязщКарим Кулибали
83'
14ФранциянпСеку Мара
83'
15АргентиназщМатео Дель Бланко
90'
19ПортугалиянпФабио Бальде
90'
40ФранцияврРобен Риссер
3ПольшазщМайк Навроцкий
62'
31ФранциязщСулейман Саньян
14ФранциязщМатьё Юдоль
25Буркина-ФасозщИсмаэло Ганью
27ФранцияпзМикаэль Кюизанс
72'
8АлжирпзЯссин Титрауи
22ПольшапзМихал Скурась
89'
10ФранцияпзФлорьян Товен
29ХорватияпзФраньо Иванович
72'
19СенегалнпАбдалла Сима
89'
2ФранцияпзРубен Агилар
62'
9БельгияпзТорган Азар
72'
5ЧерногорияпзАндрия Булатович
72'
38ПортугалияпзМезиан Суареш
89'
7ФранциянпФлорьян Сотока
89'
Запасные
12ПольшаврМилош Пекутовски
17ФранцияпзМатис Амугу
45ШвецияпзБеньямин Брантлинд
28ФранцияпзТайриз Нубисси
16ФранцияврМатьё Горжелен
4Босния и ГерцеговиназщНидал Челик
21МалипзАмаду Айдара
18ФранциянпРайан Фофана
Главные тренеры
ГерманияДино Топпмёллер
Голы
Флорьян Товен
0:1
38'
Жессим Яссин
Себастьян Нанаси
1:1
48'
Жессим Яссин
Себастьян Нанаси
2:1
85'
Наказания
Хейланд Митчелл
36'
Франьо Иванович
69'
Рубен Агилар
80'
Жессим Яссин
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Страсбург - Ланс, который состоялся 29 августа 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Франции 2026/27, 2-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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