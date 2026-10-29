«Милан» упустил преимущество и пропустил четыре мяча от «Болоньи» 

«Милан» потерпел поражение от «Болоньи» в матче 9-го тура чемпионата Италии сезона-2026/2027. Встреча состоялась в среду, 28 октября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой гостей со счётом 4:2. Главным героем игры стал бельгийский нападающий Самюэль Мбангула, оформивший хет-трик.

Мбангула открыл счёт, но «Милан» ответил двумя голами

Гости вышли вперёд уже на восьмой минуте. Мбангула воспользовался передачей Надира Цортеа и отправил мяч в ворота миланцев, задав тон результативному матчу.

Однако хозяева быстро перехватили инициативу. На 14-й минуте Альфаджо Сиссе восстановил равновесие, а ещё через 13 минут «россонери» вышли вперёд. На этот раз голом отметился сам Сиссе, которому ассистировал Фикайо Томори.

После первого тайма «Милан» имел преимущество в счёте, но сохранить его команде не удалось.

Автогол и дубль Мбангулы изменили ход встречи

Перелом наступил во втором тайме. На 61-й минуте защитник «Милана» Давиде Бартезаги отправил мяч в собственные ворота, позволив «Болонье» сравнять счёт.

Уже спустя минуту гости вышли вперёд. Мбангула оформил дубль после передачи Хуана Миранды, воспользовавшись моментом и вновь поразив ворота хозяев.

«Болонья» не остановилась на достигнутом и продолжила создавать угрозу у ворот миланцев. На 86-й минуте Мбангула забил третий мяч, оформил хет-трик и установил окончательный счёт — 4:2 в пользу гостей.

Хет-трик Мбангулы принёс «Болонье» победу

Таким образом, «Болонья» сумела отыграться после неудачного начала и превратить отставание в победу. Два быстрых гола в начале второго тайма позволили гостям перехватить инициативу, а третий мяч Мбангулы окончательно закрепил их преимущество.

Для «Милана» матч обернулся болезненной потерей очков: команда вела в счёте после первого тайма, но во второй половине встречи пропустила трижды. Главным героем вечера стал Мбангула, чьи три гола определили исход противостояния.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Хуаном Лукой Сакки.