Бразилия - Гаити 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), 68 324 зрителя (99% при вместимости 69 144)
20 Июня 2026 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Окончен
3 : 0
- 23'1:0Матеус Кунья
- 36'2:0Матеус Кунья
- 45+3'3:0Винисиус Жуниор
- 65'Дуглас Сантос
0'
45'
90'
- 4'Карлан Аркюс
- 45+4'Францди Пьерро
- 72'Денли Жан Жак
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Гаити, которое состоится 20 Июня 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бразилия
Гаити
|1
|вр
|Алисон Бекер
|13
|зщ
|Данило
|4
|зщ
|Маркиньос
|3
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|16
|зщ
|Дуглас Сантос
|8
|пз
|Бруно Гимарайнс
81'
|11
|пз
|Рафинья
40'
|7
|пз
|Винисиус Жуниор
81'
|5
|пз
|Каземиро
|20
|пз
|Лукас Пакета
64'
|9
|нп
|Матеус Кунья
64'
|26
|нп
|Райан
40'
|19
|нп
|Эндрик
64'
|22
|нп
|Габриэл Мартинелли
64'
|18
|пз
|Данило
81'
|2
|пз
|Эдерсон
81'
|1
|вр
|Джонни Плесид
|2
|зщ
|Карлан Аркюс
46'
|4
|зщ
|Рикардо Ад
|5
|зщ
|Анн Делькруа
|8
|зщ
|Мартин Эксперьянс
|22
|зщ
|Жан-Кевин Дюверн
|21
|пз
|Хосуэ Казимир
62'
|17
|пз
|Денли Жан Жак
|10
|пз
|Жан-Рикнер Беллегард
81'
|15
|нп
|Рубен Провиданс
71'
|20
|нп
|Францди Пьерро
46'
|25
|пз
|Доминик Симон
46'
|18
|нп
|Вильсон Изидор
46'
|11
|пз
|Луисиус Дон Дидсон
62'
|16
|нп
|Ленни Жозеф
71'
|7
|нп
|Деррик Этьенн
81'
Запасные
|12
|вр
|Вевертон
|23
|вр
|Эдерсон
|6
|зщ
|Алекс Сандро
|14
|зщ
|Бремер
|15
|зщ
|Перейра Лео
|24
|зщ
|Рожер Ибаньес
|17
|пз
|Фабиньо
|21
|нп
|Луис Энрике
|25
|нп
|Игор Тьяго
|12
|вр
|Александр Пьер
|23
|вр
|Жозуэ Дюверге
|3
|зщ
|Кито Термонси
|13
|зщ
|Дюк Лакруа
|14
|зщ
|Гарвен-Миши Метусала
|24
|зщ
|Вильгенс Поген
|6
|пз
|Карл Сенте
|26
|пз
|Вуденски Пьер
|9
|нп
|Дюкенс Назон
|19
|нп
|Яссин Фортюн
Главные тренеры
|Карло Анчелотти
|Себастьен Минье
История личных встреч
|09.06.2016
|Кубок Америки — 2016
|Группа B
|7 : 1
Текстовая трансляция
90+6'
Матч окончен! Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче ЧМ-2026 — 3:0.
90+5'
Райан, пытаясь выбить мяч, попал Эксперьянсу по ногам. Обошлось без карточки.
90+3'
Симон освободился от опеки и с дальней дистанции пробил по воротам! Алисон в прыжке перевёл мяч на угловой!
90+2'
Эндрик в контратаке ворвался в штрафную и полез обыгрывать защитника, но в итоге потерял мяч.
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Ад подключился к атаке и решился на удар с дальней дистанции — мяч прокатился мимо створа!
87'
🔥 Изидор с левого фланга ворвался в штрафную, ушёл на рывке от Маркиньоса и пробил с острого угла! Алисон сократил угол обстрела и спас команду!
85'
По владению мячом преимущество у Бразилии — 57% на 43%. И по ударам впереди команда Карло Анчелотти — 7:5 ( в створ — 4:1).
83'
Этьенн сделал проникающий пас в штрафную, а Эксперьянс не успел к мячу и сбил Каземиро.
81'
Деррик Этьенн
Этьенн вступил в игру вместо Беллегарда.
81'
Эдерсон
Эдерсон заменил Гимарайнса.
81'
Данило
Данило Сантос вышел вместо Винисиуса.
78'
❌ Не засчитали гол бразильцев! Райан продвинулся по центру и сделал пас вперёд, Эндрик на скорости вошёл в штрафную и мощным ударом пробил Плесида! Но арбитр сразу показал, что был офсайд.
76'
🔥 Контратака Бразилии! Райан сделал пас на левый фланг, Дуглас влетел в штрафную и пробил — мяч просвистел над перекладиной!
74'
Жозеф потерял мяч в центре поля, после чего прихватил руками Гимарайнса. Арбитр был рядом и зафиксировал фол.
72'
Денли Жан Жак
Жан Жак в центре поля жёстко влетел в Мартинелли и получил карточку.
71'
Ленни Жозеф
Жозеф появился на поле вместо Провиданса.
69'
Пауза на водопой.
68'
🔥 Бразильцы красиво разыграли в штрафной, Винисиус сделал пас пяткой, Мартинелли пробил верхом и попал в перекладину! А после небольшой паузы арбитр зафиксировал офсайд.
66'
Дуглас Сантос
Дуглас не успел к мячу и сбил Дидсона на фланге — жёлтая карточка.
64'
Габриэл Мартинелли
Мартинелли и Эндрик вышли вместо Куньи и Пакета.
64'
Эндрик
Двойную замену провёл Карло Анчелотти.
63'
🔥 Шанс у Гаити! Прошла подача с углового, Ад выпрыгнул и пробил головой из вратарской — Алисон отбил, а Данило вынес мяч с линии!
63'
Луисиус Дон Дидсон
Дон Дидсон появился на поле вместо Каземира.
60'
Райан забежал по правому флангу и прострелил низом в штрафную — гаитяне перехватили мяч.
58'
Винисиус по левому флангу дошёл до лицевой и сильно прострелил вдоль ворот — Райан совсем немного не успел к мячу.
57'
Провиданс подключился по левому флангу и выполнил подачу в штрафную! Симон пробил головой, но Алисон без проблем выловил мяч.
55'
Винисиус откликнулся на заброс из глубины и ворвался в штрафную, но затем слишком затянул и сделал пас в противоход Каземиро.
53'
Заброс из глубины прошёл к штрафной гаитян! Дюверн поставил поставил корпус и не пустил Винисиуса к мячу.
51'
Алисон получил пас и эффектным финтом в своей штрафной обыграл Изидора.
50'
Жан Жак ускорился по центру и сделал слишком сильную диагональ на левый фланг — Провиданс не успел к мячу.
48'
Изидор совершил перехват, дошёл по центру до штрафной и пробил низом — бразильцы заблокировали!
46'
Стартовал второй тайм!
46'
Вильсон Изидор
Изидор и Симон вошли в игру вместо Пьерро и Аркюса.
46'
Доминик Симон
Двойная замена в перерыве произошла у Гаити.
45+6'
Перерыв! 3:0 в пользу сборной Бразилии после 45 минут. Гаитяне компактно оборонялись и долго не позволяли фавориту создавать по-настоящему опасные моменты. Однако на в середине тайма Кунья удачно сыграл на добивании и открыл счёт. После этого преимущество бразильцев стало подавляющим. На 36-й минуте Кунья оформил дубль, завершив стремительную контратаку, а уже в компенсированное время Винисиус отличился после великолепного заброса Пакеты. Гаити за весь первый тайм практически не угрожал воротам Алиссона, тогда как Бразилия эффективно реализовала свои моменты.
45+4'
Францди Пьерро
Пьерро в верховом единоборстве вытянул локоть и попал Габриэлу по голове — жёлтая карточка.
45+3'
Винисиус ускорился по левому флангу, обыграл соперника и выполнил подачу в штрафную! Гаитяне выиграли борьбу и вынесли мяч.
45'
Шесть минут компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Продолжают бразильцы перекатывать мяч на чужой половине поля.
42'
Ещё одна пауза — Казимир в центре поля получил болезненный удар по ноге.
40'
Райан
Вынужденная замена у Бразилии — Райан вошёл в игру вместо Рафиньи.
38'
Рафинья получил повреждение и присел на газон — нужна помощь медиков.
36'
Гаитяне заработали первый угловой: Беллегард навесил, но Данило выиграл борьбу в воздухе у Делькруа.
33'
Эксперьянс подключился по левому флангу и попытался навесить, но мяч срезался с ноги и улетел на трибуну.
31'
Винисиус откликнулся на заброс из глубины, но арбитр зафиксировал очередной офсайд у бразильцев.
30'
По владению мячом преимущество у Бразилии — 64% на 36%. И по ударам впереди команда Карло Анчелотти — 5:0 (в створ — 3:0).
29'
Бразильцы в быстрой атаке выскочили два в два! Рафинья влетел в штрафную и пробил из борьбы — Плесид в падении накрыл мяч!
28'
Вернулись команды на поле, продолжается игра!
25'
Арбитр отправил команды на водопой.
23'
🔥 Шанс у Бразилии! Прошла передача из глубины по центру, Рафинья выскочил один на один и аккуратно перебросил голкипера, но мяч прошёл рядом со штангой! А после небольшой паузы арбитр зафиксировал офсайд у бразильца.
21'
Гаитяне уверенно справились с очередной подачей Рафиньи с углового
19'
Казимир накрутил соперника и сделал пас по правому флангу, но Аркюс поторопился и залез в офсайд.
17'
Рафинья выполнил подачу с углового, Винисиус подобрал отскок, сместился в сторону и пробил! Мяч после рикошета пролетел мимо створа.
16'
Габриэль подключился к атаке и сделал заброс по левому флангу, но Винисиус не успел к мячу.
14'
Продолжают бразильцы комбинировать на чужой половине поля.
12'
❌ Не засчитали гол бразильцев! Прошла быстрая атака правым флангом, Каземиро «черпаком» забросил мяч в штрафную, Рафинья выскочил один на один и пробил в дальний верхний угол! Но арбитр сразу показал, что был офсайд.
10'
Казимир в центре поля жёстко встретил Габриэла.
8'
Винисиус совершил забег по левому флангу, ворвался в штрафную и упал после контакта с Дюверном — арбитр показал, что нужно подниматься.
6'
А вот и сработало новое правило! Плесид долго вводил мяч в игру — в результате арбитр назначил угловой. Но гаитяне справились с подачей Рафиньи на ближнюю штангу.
4'
Карлан Аркюс
Аркюс не успел к мячу и наступил шипами на ногу Дугласу — арбитр сразу показал карточку игроку сборной Гаити.
3'
Жан Жак вступил в отбор и жёстко влетел в Винисиуса — обошлось без карточки.
1'
Матч начался! Бразильцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Стартовые составы команд.Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Бразилия — Гаити. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Турция
|1
|0
|4
|Парагвай
|1
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|1
|3
|2
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Кюрасао
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|3
|Нидерланды
|1
|1
|4
|Тунис
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия
|1
|1
|2
|Иран
|1
|1
|3
|Египет
|1
|1
|4
|Бельгия
|1
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уругвай
|1
|1
|2
|Саудовская Аравия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Кабо-Верде
|1
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Норвегия
|1
|3
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|4
|Ирак
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|1
|3
|2
|Австрия
|1
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|4
|Алжир
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0