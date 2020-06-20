Бразилия - Гаити 20 Июня прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+6' Матч окончен! Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче ЧМ-2026 — 3:0.

90+5' Райан, пытаясь выбить мяч, попал Эксперьянсу по ногам. Обошлось без карточки.

90+3' Симон освободился от опеки и с дальней дистанции пробил по воротам! Алисон в прыжке перевёл мяч на угловой!

90+2' Эндрик в контратаке ворвался в штрафную и полез обыгрывать защитника, но в итоге потерял мяч.

90' Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.

89' Ад подключился к атаке и решился на удар с дальней дистанции — мяч прокатился мимо створа!

87' 🔥 Изидор с левого фланга ворвался в штрафную, ушёл на рывке от Маркиньоса и пробил с острого угла! Алисон сократил угол обстрела и спас команду!

85' По владению мячом преимущество у Бразилии — 57% на 43%. И по ударам впереди команда Карло Анчелотти — 7:5 ( в створ — 4:1).

83' Этьенн сделал проникающий пас в штрафную, а Эксперьянс не успел к мячу и сбил Каземиро.

81' Деррик Этьенн Этьенн вступил в игру вместо Беллегарда.

81' Эдерсон Эдерсон заменил Гимарайнса.

81' Данило Данило Сантос вышел вместо Винисиуса.

78' ❌ Не засчитали гол бразильцев! Райан продвинулся по центру и сделал пас вперёд, Эндрик на скорости вошёл в штрафную и мощным ударом пробил Плесида! Но арбитр сразу показал, что был офсайд.

76' 🔥 Контратака Бразилии! Райан сделал пас на левый фланг, Дуглас влетел в штрафную и пробил — мяч просвистел над перекладиной!

74' Жозеф потерял мяч в центре поля, после чего прихватил руками Гимарайнса. Арбитр был рядом и зафиксировал фол.

72' Денли Жан Жак Жан Жак в центре поля жёстко влетел в Мартинелли и получил карточку.

71' Ленни Жозеф Жозеф появился на поле вместо Провиданса.

69' Пауза на водопой.

68' 🔥 Бразильцы красиво разыграли в штрафной, Винисиус сделал пас пяткой, Мартинелли пробил верхом и попал в перекладину! А после небольшой паузы арбитр зафиксировал офсайд.

66' Дуглас Сантос Дуглас не успел к мячу и сбил Дидсона на фланге — жёлтая карточка.

64' Габриэл Мартинелли Мартинелли и Эндрик вышли вместо Куньи и Пакета.

64' Эндрик Двойную замену провёл Карло Анчелотти.

63' 🔥 Шанс у Гаити! Прошла подача с углового, Ад выпрыгнул и пробил головой из вратарской — Алисон отбил, а Данило вынес мяч с линии!

63' Луисиус Дон Дидсон Дон Дидсон появился на поле вместо Каземира.

60' Райан забежал по правому флангу и прострелил низом в штрафную — гаитяне перехватили мяч.

58' Винисиус по левому флангу дошёл до лицевой и сильно прострелил вдоль ворот — Райан совсем немного не успел к мячу.

57' Провиданс подключился по левому флангу и выполнил подачу в штрафную! Симон пробил головой, но Алисон без проблем выловил мяч.

55' Винисиус откликнулся на заброс из глубины и ворвался в штрафную, но затем слишком затянул и сделал пас в противоход Каземиро.

53' Заброс из глубины прошёл к штрафной гаитян! Дюверн поставил поставил корпус и не пустил Винисиуса к мячу.

51' Алисон получил пас и эффектным финтом в своей штрафной обыграл Изидора.

50' Жан Жак ускорился по центру и сделал слишком сильную диагональ на левый фланг — Провиданс не успел к мячу.

48' Изидор совершил перехват, дошёл по центру до штрафной и пробил низом — бразильцы заблокировали!

46' Стартовал второй тайм!

46' Вильсон Изидор Изидор и Симон вошли в игру вместо Пьерро и Аркюса.

46' Доминик Симон Двойная замена в перерыве произошла у Гаити.

45+6' Перерыв! 3:0 в пользу сборной Бразилии после 45 минут. Гаитяне компактно оборонялись и долго не позволяли фавориту создавать по-настоящему опасные моменты. Однако на в середине тайма Кунья удачно сыграл на добивании и открыл счёт. После этого преимущество бразильцев стало подавляющим. На 36-й минуте Кунья оформил дубль, завершив стремительную контратаку, а уже в компенсированное время Винисиус отличился после великолепного заброса Пакеты. Гаити за весь первый тайм практически не угрожал воротам Алиссона, тогда как Бразилия эффективно реализовала свои моменты.

45+4' Францди Пьерро Пьерро в верховом единоборстве вытянул локоть и попал Габриэлу по голове — жёлтая карточка.

45+3' Винисиус ускорился по левому флангу, обыграл соперника и выполнил подачу в штрафную! Гаитяне выиграли борьбу и вынесли мяч.

45' Шесть минут компенсировал арбитр к первому тайму.

44' Продолжают бразильцы перекатывать мяч на чужой половине поля.

42' Ещё одна пауза — Казимир в центре поля получил болезненный удар по ноге.

40' Райан Вынужденная замена у Бразилии — Райан вошёл в игру вместо Рафиньи.

38' Рафинья получил повреждение и присел на газон — нужна помощь медиков.

36' Гаитяне заработали первый угловой: Беллегард навесил, но Данило выиграл борьбу в воздухе у Делькруа.

33' Эксперьянс подключился по левому флангу и попытался навесить, но мяч срезался с ноги и улетел на трибуну.

31' Винисиус откликнулся на заброс из глубины, но арбитр зафиксировал очередной офсайд у бразильцев.

30' По владению мячом преимущество у Бразилии — 64% на 36%. И по ударам впереди команда Карло Анчелотти — 5:0 (в створ — 3:0).

29' Бразильцы в быстрой атаке выскочили два в два! Рафинья влетел в штрафную и пробил из борьбы — Плесид в падении накрыл мяч!

28' Вернулись команды на поле, продолжается игра!

25' Арбитр отправил команды на водопой.

23' 🔥 Шанс у Бразилии! Прошла передача из глубины по центру, Рафинья выскочил один на один и аккуратно перебросил голкипера, но мяч прошёл рядом со штангой! А после небольшой паузы арбитр зафиксировал офсайд у бразильца.

21' Гаитяне уверенно справились с очередной подачей Рафиньи с углового

19' Казимир накрутил соперника и сделал пас по правому флангу, но Аркюс поторопился и залез в офсайд.

17' Рафинья выполнил подачу с углового, Винисиус подобрал отскок, сместился в сторону и пробил! Мяч после рикошета пролетел мимо створа.

16' Габриэль подключился к атаке и сделал заброс по левому флангу, но Винисиус не успел к мячу.

14' Продолжают бразильцы комбинировать на чужой половине поля.

12' ❌ Не засчитали гол бразильцев! Прошла быстрая атака правым флангом, Каземиро «черпаком» забросил мяч в штрафную, Рафинья выскочил один на один и пробил в дальний верхний угол! Но арбитр сразу показал, что был офсайд.

10' Казимир в центре поля жёстко встретил Габриэла.

8' Винисиус совершил забег по левому флангу, ворвался в штрафную и упал после контакта с Дюверном — арбитр показал, что нужно подниматься.

6' А вот и сработало новое правило! Плесид долго вводил мяч в игру — в результате арбитр назначил угловой. Но гаитяне справились с подачей Рафиньи на ближнюю штангу.

4' Карлан Аркюс Аркюс не успел к мячу и наступил шипами на ногу Дугласу — арбитр сразу показал карточку игроку сборной Гаити.

3' Жан Жак вступил в отбор и жёстко влетел в Винисиуса — обошлось без карточки.

1' Матч начался! Бразильцы разыграли мяч с центра поля.

0' Стартовые составы команд.Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.