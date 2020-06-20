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Бразилия - Гаити 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США), 68 324 зрителя (99% при вместимости 69 144)
20 Июня 2026 года в 03:30 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 2-й тур
Главный судья: Алехандро Эрнандес (Лансароте, Испания);
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити

  • 23'
    1:0
    Матеус Кунья
  • 36'
    2:0
    Матеус Кунья
  • 45+3'
    3:0
    Винисиус Жуниор
  • 65'
    Дуглас Сантос
0'
45'
90'
  • 4'
    Карлан Аркюс
  • 45+4'
    Францди Пьерро
  • 72'
    Денли Жан Жак
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бразилия - Гаити, которое состоится 20 Июня 2026 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа C. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Линкольн Файненшел Филд (Филадельфия, Пенсильвания, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бразилия
Гаити
1БразилияврАлисон Бекер
13Бразилиязщ Данило
4Бразилиязщ Маркиньос
3БразилиязщГабриэл Магальяйнс
16БразилиязщДуглас Сантос
8БразилияпзБруно Гимарайнс
81'
11Бразилияпз Рафинья
40'
7Бразилияпз Винисиус Жуниор
81'
5Бразилияпз Каземиро
20БразилияпзЛукас Пакета
64'
9БразилиянпМатеус Кунья
64'
26Бразилиянп Райан
40'
19Бразилиянп Эндрик
64'
22БразилиянпГабриэл Мартинелли
64'
18Бразилияпз Данило
81'
2Бразилияпз Эдерсон
81'
1ГаитиврДжонни Плесид
2ГаитизщКарлан Аркюс
46'
4ГаитизщРикардо Ад
5ГаитизщАнн Делькруа
8ГаитизщМартин Эксперьянс
22ГаитизщЖан-Кевин Дюверн
21ГаитипзХосуэ Казимир
62'
17ГаитипзДенли Жан Жак
10ГаитипзЖан-Рикнер Беллегард
81'
15ГаитинпРубен Провиданс
71'
20ГаитинпФранцди Пьерро
46'
25ГаитипзДоминик Симон
46'
18ГаитинпВильсон Изидор
46'
11ГаитипзЛуисиус Дон Дидсон
62'
16ГаитинпЛенни Жозеф
71'
7ГаитинпДеррик Этьенн
81'
Запасные
12Бразилиявр Вевертон
23Бразилиявр Эдерсон
6БразилиязщАлекс Сандро
14Бразилиязщ Бремер
15БразилиязщПерейра Лео
24БразилиязщРожер Ибаньес
17Бразилияпз Фабиньо
21БразилиянпЛуис Энрике
25БразилиянпИгор Тьяго
12ГаитиврАлександр Пьер
23ГаитиврЖозуэ Дюверге
3ГаитизщКито Термонси
13ГаитизщДюк Лакруа
14ГаитизщГарвен-Миши Метусала
24ГаитизщВильгенс Поген
6ГаитипзКарл Сенте
26ГаитипзВуденски Пьер
9ГаитинпДюкенс Назон
19ГаитинпЯссин Фортюн
Главные тренеры
ИталияКарло Анчелотти
ФранцияСебастьен Минье
История личных встреч
09.06.2016 Кубок Америки — 2016 Группа B Бразилия7 : 1Гаити
Текстовая трансляция
90+6'
Матч окончен! Сборная Бразилии разгромила Гаити в матче ЧМ-2026 — 3:0.
90+5'
Райан, пытаясь выбить мяч, попал Эксперьянсу по ногам. Обошлось без карточки.
90+3'
Симон освободился от опеки и с дальней дистанции пробил по воротам! Алисон в прыжке перевёл мяч на угловой!
90+2'
Эндрик в контратаке ворвался в штрафную и полез обыгрывать защитника, но в итоге потерял мяч.
90'
Пять минут компенсировал арбитр ко второму тайму.
89'
Ад подключился к атаке и решился на удар с дальней дистанции — мяч прокатился мимо створа!
87'
🔥 Изидор с левого фланга ворвался в штрафную, ушёл на рывке от Маркиньоса и пробил с острого угла! Алисон сократил угол обстрела и спас команду!
85'
По владению мячом преимущество у Бразилии — 57% на 43%. И по ударам впереди команда Карло Анчелотти — 7:5 ( в створ — 4:1).
83'
Этьенн сделал проникающий пас в штрафную, а Эксперьянс не успел к мячу и сбил Каземиро.
81'
 
Деррик Этьенн
Этьенн вступил в игру вместо Беллегарда.
81'
 
Эдерсон
Эдерсон заменил Гимарайнса.
81'
 
Данило
Данило Сантос вышел вместо Винисиуса.
78'
❌ Не засчитали гол бразильцев! Райан продвинулся по центру и сделал пас вперёд, Эндрик на скорости вошёл в штрафную и мощным ударом пробил Плесида! Но арбитр сразу показал, что был офсайд.
76'
🔥 Контратака Бразилии! Райан сделал пас на левый фланг, Дуглас влетел в штрафную и пробил — мяч просвистел над перекладиной!
74'
Жозеф потерял мяч в центре поля, после чего прихватил руками Гимарайнса. Арбитр был рядом и зафиксировал фол.
72'
 
Денли Жан Жак
Жан Жак в центре поля жёстко влетел в Мартинелли и получил карточку.
71'
 
Ленни Жозеф
Жозеф появился на поле вместо Провиданса.
69'
Пауза на водопой.
68'
🔥 Бразильцы красиво разыграли в штрафной, Винисиус сделал пас пяткой, Мартинелли пробил верхом и попал в перекладину! А после небольшой паузы арбитр зафиксировал офсайд.
66'
 
Дуглас Сантос
Дуглас не успел к мячу и сбил Дидсона на фланге — жёлтая карточка.
64'
 
Габриэл Мартинелли
Мартинелли и Эндрик вышли вместо Куньи и Пакета.
64'
 
Эндрик
Двойную замену провёл Карло Анчелотти.
63'
🔥 Шанс у Гаити! Прошла подача с углового, Ад выпрыгнул и пробил головой из вратарской — Алисон отбил, а Данило вынес мяч с линии!
63'
 
Луисиус Дон Дидсон
Дон Дидсон появился на поле вместо Каземира.
60'
Райан забежал по правому флангу и прострелил низом в штрафную — гаитяне перехватили мяч.
58'
Винисиус по левому флангу дошёл до лицевой и сильно прострелил вдоль ворот — Райан совсем немного не успел к мячу.
57'
Провиданс подключился по левому флангу и выполнил подачу в штрафную! Симон пробил головой, но Алисон без проблем выловил мяч.
55'
Винисиус откликнулся на заброс из глубины и ворвался в штрафную, но затем слишком затянул и сделал пас в противоход Каземиро.
53'
Заброс из глубины прошёл к штрафной гаитян! Дюверн поставил поставил корпус и не пустил Винисиуса к мячу.
51'
Алисон получил пас и эффектным финтом в своей штрафной обыграл Изидора.
50'
Жан Жак ускорился по центру и сделал слишком сильную диагональ на левый фланг — Провиданс не успел к мячу.
48'
Изидор совершил перехват, дошёл по центру до штрафной и пробил низом — бразильцы заблокировали!
46'
Стартовал второй тайм!
46'
 
Вильсон Изидор
Изидор и Симон вошли в игру вместо Пьерро и Аркюса.
46'
 
Доминик Симон
Двойная замена в перерыве произошла у Гаити.
45+6'
Перерыв! 3:0 в пользу сборной Бразилии после 45 минут. Гаитяне компактно оборонялись и долго не позволяли фавориту создавать по-настоящему опасные моменты. Однако на в середине тайма Кунья удачно сыграл на добивании и открыл счёт. После этого преимущество бразильцев стало подавляющим. На 36-й минуте Кунья оформил дубль, завершив стремительную контратаку, а уже в компенсированное время Винисиус отличился после великолепного заброса Пакеты. Гаити за весь первый тайм практически не угрожал воротам Алиссона, тогда как Бразилия эффективно реализовала свои моменты.
45+4'
 
Францди Пьерро
Пьерро в верховом единоборстве вытянул локоть и попал Габриэлу по голове — жёлтая карточка.
45+3'
Винисиус ускорился по левому флангу, обыграл соперника и выполнил подачу в штрафную! Гаитяне выиграли борьбу и вынесли мяч.
45'
Шесть минут компенсировал арбитр к первому тайму.
44'
Продолжают бразильцы перекатывать мяч на чужой половине поля.
42'
Ещё одна пауза — Казимир в центре поля получил болезненный удар по ноге.
40'
 
Райан
Вынужденная замена у Бразилии — Райан вошёл в игру вместо Рафиньи.
38'
Рафинья получил повреждение и присел на газон — нужна помощь медиков.
36'
Гаитяне заработали первый угловой: Беллегард навесил, но Данило выиграл борьбу в воздухе у Делькруа.
33'
Эксперьянс подключился по левому флангу и попытался навесить, но мяч срезался с ноги и улетел на трибуну.
31'
Винисиус откликнулся на заброс из глубины, но арбитр зафиксировал очередной офсайд у бразильцев.
30'
По владению мячом преимущество у Бразилии — 64% на 36%. И по ударам впереди команда Карло Анчелотти — 5:0 (в створ — 3:0).
29'
Бразильцы в быстрой атаке выскочили два в два! Рафинья влетел в штрафную и пробил из борьбы — Плесид в падении накрыл мяч!
28'
Вернулись команды на поле, продолжается игра!
25'
Арбитр отправил команды на водопой.
23'
🔥 Шанс у Бразилии! Прошла передача из глубины по центру, Рафинья выскочил один на один и аккуратно перебросил голкипера, но мяч прошёл рядом со штангой! А после небольшой паузы арбитр зафиксировал офсайд у бразильца.
21'
Гаитяне уверенно справились с очередной подачей Рафиньи с углового
19'
Казимир накрутил соперника и сделал пас по правому флангу, но Аркюс поторопился и залез в офсайд.
17'
Рафинья выполнил подачу с углового, Винисиус подобрал отскок, сместился в сторону и пробил! Мяч после рикошета пролетел мимо створа.
16'
Габриэль подключился к атаке и сделал заброс по левому флангу, но Винисиус не успел к мячу.
14'
Продолжают бразильцы комбинировать на чужой половине поля.
12'
❌ Не засчитали гол бразильцев! Прошла быстрая атака правым флангом, Каземиро «черпаком» забросил мяч в штрафную, Рафинья выскочил один на один и пробил в дальний верхний угол! Но арбитр сразу показал, что был офсайд.
10'
Казимир в центре поля жёстко встретил Габриэла.
8'
Винисиус совершил забег по левому флангу, ворвался в штрафную и упал после контакта с Дюверном — арбитр показал, что нужно подниматься.
6'
А вот и сработало новое правило! Плесид долго вводил мяч в игру — в результате арбитр назначил угловой. Но гаитяне справились с подачей Рафиньи на ближнюю штангу.
4'
 
Карлан Аркюс
Аркюс не успел к мячу и наступил шипами на ногу Дугласу — арбитр сразу показал карточку игроку сборной Гаити.
3'
Жан Жак вступил в отбор и жёстко влетел в Винисиуса — обошлось без карточки.
1'
Матч начался! Бразильцы разыграли мяч с центра поля.
0'
Стартовые составы команд.Бразилия: Алисон, Магальяйнс, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнс, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.Гаити: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Бразилия — Гаити. Это соперники по группе C. Начало встречи запланировано на 03:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Турция10
4 Парагвай10
Группа E
КомандаИО
1 Германия13
2 Кот-д'Ивуар13
3 Эквадор10
4 Кюрасао10
Группа F
КомандаИО
1 Швеция13
2 Япония11
3 Нидерланды11
4 Тунис10
Группа G
КомандаИО
1 Новая Зеландия11
2 Иран11
3 Египет11
4 Бельгия11
Группа H
КомандаИО
1 Уругвай11
2 Саудовская Аравия11
3 Испания11
4 Кабо-Верде11
Группа I
КомандаИО
1 Норвегия13
2 Франция13
3 Сенегал10
4 Ирак10
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина13
2 Австрия13
3 Иордания10
4 Алжир10
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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