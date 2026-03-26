Турция - Парагвай 20 Июня прямая трансляция
Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), 68 827 зрителей (100% при вместимости 68 500)
20 Июня 2026 года в 06:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Окончен
0 : 1
- 71'Эрен Эльмалы
0'
45'
90'
- 2'0:1Матиас Галарса
- 4'Матиас Галарса
- 45+3'Мигель Альмирон
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Стартовый состав
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Парагвай, которое состоится 20 Июня 2026 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Турция
Парагвай
|23
|вр
|Угурджан Чакыр
|3
|зщ
|Мерих Демирал
|14
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
86'
|20
|зщ
|Ферди Кадыоглу
71'
|18
|зщ
|Мерт Мюльдюр
|16
|пз
|Исмаиль Юксек
60'
|10
|пз
|Хакан Чалханоглу
|8
|пз
|Арда Гюлер
|7
|нп
|Керем Актюркоглу
46'
|19
|нп
|Юнус Акгюн
60'
|11
|нп
|Кенан Йылдыз
|21
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
46'
|26
|пз
|Джан Узун
60'
|9
|нп
|Дениз Гюль
60'
|13
|зщ
|Эрен Эльмалы
71'
|6
|пз
|Оркун Кёкчю
86'
|12
|вр
|Орландо Хиль
|4
|зщ
|Хуан Хосе Касерес
81'
|15
|зщ
|Густаво Гомес
|3
|зщ
|Омар Альдерете
|6
|зщ
|Хуниор Алонсо
|8
|пз
|Диего Гомес
67'
|14
|пз
|Андрес Кубас
|19
|пз
|Хулио Энсисо
90+1'
|23
|пз
|Матиас Галарса
90+1'
|10
|нп
|Мигель Альмирон
|25
|нп
|Исидро Питта
46'
|16
|пз
|Дамьян Бобадилья
46'
|2
|зщ
|Густаво Веласкес
67'
|26
|зщ
|Александро Майдана
81'
|13
|зщ
|Хосе Канале
90+1'
|21
|нп
|Габриэль Авалос
90+1'
Запасные
|1
|вр
|Мерт Гюнок
|12
|вр
|Алтай Байындыр
|2
|зщ
|Зеки Челик
|4
|зщ
|Чаглар Сёюнджю
|15
|зщ
|Озан Кабак
|25
|зщ
|Самет Акайдын
|5
|пз
|Салих Озджан
|22
|пз
|Каан Айхан
|17
|нп
|Ирфан Кахведжи
|24
|нп
|Огуз Айдын
|1
|вр
|Роберто Фернандес
|22
|вр
|Гастон Ольвейра
|5
|зщ
|Фабиан Бальбуэна
|11
|пз
|Маурисио
|20
|пз
|Брайан Охеда
|17
|пз
|Каку
|7
|нп
|Рамон Соса
|24
|нп
|Густаво Кабальеро
|9
|нп
|Антонио Санабрия
|18
|нп
|Алекс Арсе
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Густаво Альфаро
История личных встреч
|14.06.2026
|ЧМ-2026 — финальный раунд
|Группа D. 1-й тур
|2 : 0
|07.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|2 : 1
|01.06.2026
|Товарищеские матчи (сборные) — 2026
|Товарищеские матчи
|4 : 0
|31.03.2026
|ЧМ-2026 — Европа
|Плей-офф. Финал
|0 : 1
|26.03.2026
|ЧМ-2026 — Европа
|Плей-офф. 1/2 финала
|1 : 0
Текстовая трансляция
90+9'
Игра окончена!
90+9'
Гюлер со штрафного выполнил навес во вратарскую, Хиль мяч выбил руками.
90+9'
Турция заработала стандарт вблизи ворот команды Парагвая. Последний шанс.
90+8'
Угловой выполнила сборная Турции. Мяч прилетел в центр штрафной, откуда игрок Парагвая его вынес.
90+7'
Демирал в районе 11-метровой отметки выпрыгнул выше всех, пробил головой в дальний угол — мяч пролетел в сантиметрах от штанги!
90+7'
Серия дальних ударов от игроков сборной Турции — всё перекрыто. Мяч до Хиля не доходит.
90+5'
Совсем ничего у Турции не получается в концовке, не могут они создать акцентированный момент у ворот соперника.
90+3'
Йылдыз прострелил в штрафную с левого фланга, но там сфолил Гюль и владение перешло к сборной Парагвая.
90+1'
Хосе Канале
И Хосе Канале появился на газоне вместо Галарсы.
90+1'
Габриэль Авалос
Замены у Парагвая. Габриэль Авалос вышел на поле вместо Энсисо.
90+1'
Главный судья добавил семь минут ко времени второго тайма.
89'
Быстрая атака получилась у сборной Турции, Узун бил в касание низом — Хиль вытащил, а потом Гюль не попал в створ с близкой дистанции!
89'
Энсисо выполнил навес в центр штрафной Турции, откуда мяч был вынесен.
88'
Эльмалы толкнул в спину Галарсу на правом фланге атаки Парагвая и номинальные гости выполнят стандарт.
86'
Оркун Кёкчю
Замена у Турции. Оркун Кёкчю поменял на поле Бардакджи.
84'
После стандарта Хуниор Алонсо очень опасно пробил головой в дальний угол — Чакыр в падении спасает! Однако, было положение «вне игры» у игрока Парагвая.
83'
С правого фланга Мюльдюр сделал аккуратный навес на дальнюю штангу, но мяч пролетел всех и ушёл за бровку.
82'
Узун отыгрался с партнёром на границе штрафной, пробил в ближний нижний угол, но не попал в створ.
81'
Александро Майдана
Замена у Парагвая. Александро Майдана вышел вместо Касереса.
80'
Демирал подключился к атаке, получил передачу в штрафной, в касание пробил в ближний угол — неточно.
78'
Бардакджи сделал прострел с левого фланга, Мюльдюр мощно в касание пробил головой, вновь мимо створа!
76'
Гюлер два раза подряд выполнил угловые с разных флангов, однако до удара в створ Парагвая дело не дошло.
74'
Бардакджи коварно выполнил навес, после чего мяч полетел под перекладину, но Хиль вытащил!
73'
Барыш Алпер Йылмаз решил пробить из-за пределов штрафной, однако мяч полетел в сторону от штанги. Будет удар от ворот Парагвая.
72'
Энсисо со стандарта выполнил навес в штрафную Турции, Альдерете скинул мяч головой в центр, после чего турецкие футболисты мяч вынесли.
71'
Эрен Эльмалы
Эльмалы получил жёлтую карточку за агрессивную борьбу на «втором» этаже с Касересом.
71'
Эрен Эльмалы
Замена у Турции. Эрен Эльмалы вышел вместо Кадыоглу.
68'
И вновь трёхминутная пауза у нас в игре.
67'
Густаво Веласкес
Замена у Парагвая. Вместо Диего Гомеса на поле вышел Густаво Веласкес.
65'
80% на 20% по владению мячом в пользу сборной Турции, 18:5 по ударам в сторону ворот в пользу номинальных хозяев.
63'
Главный тренер Турции Винченцо Монтелла получил жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение.
62'
Йылдыз с левого фланга выполнил мягкий навес в район вратарской, Гюль выпрыгнул выше всех, пробил головой — точно в руки Хилю!
61'
Энсисо классно ворвался в штрафную по правому флангу, сместился чуть в центр, плотно пробил в дальний угол, но немного не попал в створ!
60'
Дениз Гюль
И Дениз Гюль вышел вместо Акгюна.
60'
Джан Узун
Двойная замена у Турции. Джан Узун сменил Юксека.
59'
Демирал издали мощно пробил по центру, Хиль отразил в угол штрафной, мяч опасно заметался, однако всё же пришёл в руки голкиперу сборной Парагвая.
56'
Бардакджи из-за пределов штрафной опасно прострелил во вратарскую Парагвая, однако мяч пролетел всех и ушёл за лицевую.
55'
Сборная Парагвая убежала в быструю атаку, Энсисо в штрафной соперника попытался обыграть игрока Турции, но не получилось. Мяч потерян.
53'
Не самый высокий темп игры в начале второго тайма. Турция по-прежнему много действует с мячом.
50'
Кадыоглу на левом фланге в достаточно просто ситуации не смог остановить мяч и выпустил его за бровку.
48'
Йылдыз на левом фланге вошёл в штрафную, пробил в ближний угол, попал в сетку, однако с внешней стороны.
48'
Очередной угловой заработала сборная Турции, Гюлер выполнил навес на ближнюю штангу — мяч вынесен.
47'
Демирал с дальней дистанции плотно пробил, Хиль не сразу, но мяч в руки забрал.
46'
Второй тайм стартовал!
46'
Дамьян Бобадилья
У Парагвая в перерыве вышел Дамьян Бобадилья вместо Питты.
46'
Барыш Алпер Йылмаз
Замена у Турции в перерыве. Барыш Алпер Йылмаз вышел на поле вместо Актюркоглу.
45+11'
Звучит свисток на перерыв! Для сборной Парагвая первый тайм начался очень удачно, и уже на второй минуте счёт в игре был открыт. После этого команда Турции взяла мяч под свой контроль, владела большим преимуществом, однако моментов создать так и не смогла. В самой концовке Альмирон получил красную карточку за неспортивное поведение и номинальные гости начнут второй тайм в меньшинстве.
45+8'
Альдерете в своей штрафной успел перехватил прострельную передачу и вынес мяч за бровку.
45+6'
Гюлер неплохо делал передачу в касание на Чалханоглу в штрафную, однако пас был перехвачен.
45+3'
Мигель Альмирон
На повторе видно, что Мигель Альмирон закрыл рот рукой и что-то сказал. Удаление для игрока сборной Парагвая!
45+3'
Мигель Альмирон
Арбитр побежал к монитору изучить момент.
45+1'
Шесть минут добавил главный судья ко времени первого тайма.
45+1'
Стычка на поле после фола на игроке сборной Парагвая. На газоне лежит Исидро Питта.
44'
Без моментов проходит игра в концовке отрезка, многовато фолов и неточных передач.
43'
7:4 по ударам уже в пользу Турции, по ударам в створ — 2:1 в пользу Парагвая.
41'
80% на 20% по владению мячом в пользу сборной Турции к концу первого тайма.
39'
Диего Гомес получил передачу в центре, очень долго готовил удар, его накрыл Мюльдюр и мяч забрал.
37'
Парагвай убежал в быструю атаку, Касерес с правого фланга мощно пробил в ближний угол, но Чакыр спасает Турцию, отразив руками.
35'
Турция заработала стандарт, Чалханоглу сделал навес в штрафную Парагвая, Мюльдюр пробил головой, но мяч сначала попал в перекладину, а потом и в штангу!
32'
Исмаиль Юксек ворвался в штрафную соперника, уже был готов пробить, однако сзади здорово сыграл Касерес и чисто мяч выбил!
30'
С левого фланга Чалханоглу разыграл угловой, мяч по дуге прилетел в центр штрафной, откуда Густаво Гомес головой его вынес.
29'
Возобновляется игра, сборная Турции ввела мяч из-за боковой.
26'
Трёхминутная пауза во встрече.
23'
Чалханоглу со стандарта пробил в ближний угол, однако Диего Гомес головой мяч уверенно вынес.
22'
Йылдыз остался в окружении двоих соперников на левом фланге, на нём сфолили и будет штрафной.
21'
Очередной угловой заработала команда Турции, Чалханоглу выполнил навес в центр штрафной, где Хиль кулаками мяч вынес.
20'
Не получаются у Турции последние, обостряющие передачи возле штрафной соперника.
18'
3:2 по ударам в сторону ворот в пользу Парагвая и 1:0 в пользу номинальных гостей по ударам в створ.
16'
Акгюн с правого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную Парагвая, однако первым на мяче был Хиль.
15'
Угловой выполнила сборная Турции, Гюлер отправил мяч во вратарскую, откуда игрок Парагвая мяч головой вынес.
14'
Прошла быстрая атака Турции, Актюркоглу с правого фланга сделал передачу на Гюлера, который с границы штрафной пробил в касание — мимо створа!
13'
По владению мячом 77% на 23% в пользу сборной Турции.
11'
Диего Гомес в касание мощно пробил с дальней дистанции, однако мяч полетел сильно выше створа ворот сборной Турции.
10'
Много стычек на первых минутах встречи. Арбитр успокаивает игроков на поле.
8'
Энсисо с левого фланга простреливал в центр штрафной Турции, откуда мяч был вынесен за бровку.
7'
Много турецкие футболисты действуют с мячом, однако пока что без моментов и подходов к штрафной Парагвая.
4'
Матиас Галарса
В центре поля Галарса не успел к мячу, в подкате жёстко попал в ноги Акгюну, за что получил жёлтую карточку.
2'
Игра второго тура чемпионата мира — 2026 в группе D началась! Прозвучал стартовый свисток на стадионе в Санта-Кларе!
0'
Голкиперы игры: Угурджан Чакыр — Орландо Хиль.
0'
Следим за чемпионатом мира вместе!Следим за чемпионатом мира вместе!Live Парагвай героически выстоял! А Турция лишилась шансов на плей-офф! LIVE 10-го дня ЧМ 0'Ждём новые скандалы и потенциальную приостановку матча из-за непогоды Месси установит абсолютный рекорд, первые участники плей-офф. Интриги 2-го тура ЧМ-2026 0'1-й тур — огонь! Проходных матчей минимум Старт ЧМ-2026 превзошёл ожидания! Критику ФИФА и Инфантино пока можно приглушить? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Турция — Парагвай. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Южная Корея
|2
|3
|3
|Чехия
|2
|1
|4
|ЮАР
|2
|1
Группа B
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Канада
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Босния и Герцеговина
|2
|1
|4
|Катар
|2
|1
Группа C
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Марокко
|2
|4
|3
|Шотландия
|2
|3
|4
|Гаити
|2
|0
Группа D
|№
|Команда
|И
|О
|1
|США
|2
|6
|2
|Австралия
|2
|3
|3
|Парагвай
|2
|3
|4
|Турция
|2
|0
Группа E
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Германия
|1
|3
|2
|Кот-д'Ивуар
|1
|3
|3
|Эквадор
|1
|0
|4
|Кюрасао
|1
|0
Группа F
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Швеция
|1
|3
|2
|Япония
|1
|1
|3
|Нидерланды
|1
|1
|4
|Тунис
|1
|0
Группа G
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Новая Зеландия
|1
|1
|2
|Иран
|1
|1
|3
|Египет
|1
|1
|4
|Бельгия
|1
|1
Группа H
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Уругвай
|1
|1
|2
|Саудовская Аравия
|1
|1
|3
|Испания
|1
|1
|4
|Кабо-Верде
|1
|1
Группа I
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Норвегия
|1
|3
|2
|Франция
|1
|3
|3
|Сенегал
|1
|0
|4
|Ирак
|1
|0
Группа J
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Аргентина
|1
|3
|2
|Австрия
|1
|3
|3
|Иордания
|1
|0
|4
|Алжир
|1
|0
Группа K
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Колумбия
|1
|3
|2
|ДР Конго
|1
|1
|3
|Португалия
|1
|1
|4
|Узбекистан
|1
|0
Группа L
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Англия
|1
|3
|2
|Гана
|1
|3
|3
|Панама
|1
|0
|4
|Хорватия
|1
|0