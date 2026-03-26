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Турция - Парагвай 20 Июня прямая трансляция

Стадион: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США), 68 827 зрителей (100% при вместимости 68 500)
20 Июня 2026 года в 06:00 (+03:00). ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 2-й тур
Главный судья: Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор);
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай

  • 71'
    Эрен Эльмалы
0'
45'
90'
  • 2'
    0:1
    Матиас Галарса
  • 4'
    Матиас Галарса
  • 45+3'
    Мигель Альмирон
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Турция - Парагвай, которое состоится 20 Июня 2026 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2026 — финальный раунд, Группа D. 2-й тур, оно проводится на стадионе: Левайс (Санта-Клара, Калифорния, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Турция
Парагвай
23ТурцияврУгурджан Чакыр
3ТурциязщМерих Демирал
14ТурциязщАбдюлькерим Бардакджи
86'
20ТурциязщФерди Кадыоглу
71'
18ТурциязщМерт Мюльдюр
16ТурцияпзИсмаиль Юксек
60'
10ТурцияпзХакан Чалханоглу
8ТурцияпзАрда Гюлер
7ТурциянпКерем Актюркоглу
46'
19ТурциянпЮнус Акгюн
60'
11ТурциянпКенан Йылдыз
21ТурциянпБарыш Алпер Йылмаз
46'
26ТурцияпзДжан Узун
60'
9ТурциянпДениз Гюль
60'
13ТурциязщЭрен Эльмалы
71'
6ТурцияпзОркун Кёкчю
86'
12ПарагвайврОрландо Хиль
4ПарагвайзщХуан Хосе Касерес
81'
15ПарагвайзщГуставо Гомес
3ПарагвайзщОмар Альдерете
6ПарагвайзщХуниор Алонсо
8ПарагвайпзДиего Гомес
67'
14ПарагвайпзАндрес Кубас
19ПарагвайпзХулио Энсисо
90+1'
23ПарагвайпзМатиас Галарса
90+1'
10ПарагвайнпМигель Альмирон
25ПарагвайнпИсидро Питта
46'
16ПарагвайпзДамьян Бобадилья
46'
2ПарагвайзщГуставо Веласкес
67'
26ПарагвайзщАлександро Майдана
81'
13ПарагвайзщХосе Канале
90+1'
21ПарагвайнпГабриэль Авалос
90+1'
Запасные
1ТурцияврМерт Гюнок
12ТурцияврАлтай Байындыр
2ТурциязщЗеки Челик
4ТурциязщЧаглар Сёюнджю
15ТурциязщОзан Кабак
25ТурциязщСамет Акайдын
5ТурцияпзСалих Озджан
22ТурцияпзКаан Айхан
17ТурциянпИрфан Кахведжи
24ТурциянпОгуз Айдын
1ПарагвайврРоберто Фернандес
22ПарагвайврГастон Ольвейра
5ПарагвайзщФабиан Бальбуэна
11Парагвайпз Маурисио
20ПарагвайпзБрайан Охеда
17Парагвайпз Каку
7ПарагвайнпРамон Соса
24ПарагвайнпГуставо Кабальеро
9ПарагвайнпАнтонио Санабрия
18ПарагвайнпАлекс Арсе
Главные тренеры
ИталияВинченцо Монтелла
АргентинаГуставо Альфаро
История личных встреч
14.06.2026 ЧМ-2026 — финальный раунд Группа D. 1-й тур 2 : 0Турция
07.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Турция2 : 1
01.06.2026 Товарищеские матчи (сборные) — 2026 Товарищеские матчи Турция4 : 0
31.03.2026 ЧМ-2026 — Европа Плей-офф. Финал 0 : 1Турция
26.03.2026 ЧМ-2026 — Европа Плей-офф. 1/2 финала Турция1 : 0
Текстовая трансляция
90+9'
Игра окончена!
90+9'
Гюлер со штрафного выполнил навес во вратарскую, Хиль мяч выбил руками.
90+9'
Турция заработала стандарт вблизи ворот команды Парагвая. Последний шанс.
90+8'
Угловой выполнила сборная Турции. Мяч прилетел в центр штрафной, откуда игрок Парагвая его вынес.
90+7'
Демирал в районе 11-метровой отметки выпрыгнул выше всех, пробил головой в дальний угол — мяч пролетел в сантиметрах от штанги!
90+7'
Серия дальних ударов от игроков сборной Турции — всё перекрыто. Мяч до Хиля не доходит.
90+5'
Совсем ничего у Турции не получается в концовке, не могут они создать акцентированный момент у ворот соперника.
90+3'
Йылдыз прострелил в штрафную с левого фланга, но там сфолил Гюль и владение перешло к сборной Парагвая.
90+1'
 
Хосе Канале
И Хосе Канале появился на газоне вместо Галарсы.
90+1'
 
Габриэль Авалос
Замены у Парагвая. Габриэль Авалос вышел на поле вместо Энсисо.
90+1'
Главный судья добавил семь минут ко времени второго тайма.
89'
Быстрая атака получилась у сборной Турции, Узун бил в касание низом — Хиль вытащил, а потом Гюль не попал в створ с близкой дистанции!
89'
Энсисо выполнил навес в центр штрафной Турции, откуда мяч был вынесен.
88'
Эльмалы толкнул в спину Галарсу на правом фланге атаки Парагвая и номинальные гости выполнят стандарт.
86'
 
Оркун Кёкчю
Замена у Турции. Оркун Кёкчю поменял на поле Бардакджи.
84'
После стандарта Хуниор Алонсо очень опасно пробил головой в дальний угол — Чакыр в падении спасает! Однако, было положение «вне игры» у игрока Парагвая.
83'
С правого фланга Мюльдюр сделал аккуратный навес на дальнюю штангу, но мяч пролетел всех и ушёл за бровку.
82'
Узун отыгрался с партнёром на границе штрафной, пробил в ближний нижний угол, но не попал в створ.
81'
 
Александро Майдана
Замена у Парагвая. Александро Майдана вышел вместо Касереса.
80'
Демирал подключился к атаке, получил передачу в штрафной, в касание пробил в ближний угол — неточно.
78'
Бардакджи сделал прострел с левого фланга, Мюльдюр мощно в касание пробил головой, вновь мимо створа!
76'
Гюлер два раза подряд выполнил угловые с разных флангов, однако до удара в створ Парагвая дело не дошло.
74'
Бардакджи коварно выполнил навес, после чего мяч полетел под перекладину, но Хиль вытащил!
73'
Барыш Алпер Йылмаз решил пробить из-за пределов штрафной, однако мяч полетел в сторону от штанги. Будет удар от ворот Парагвая.
72'
Энсисо со стандарта выполнил навес в штрафную Турции, Альдерете скинул мяч головой в центр, после чего турецкие футболисты мяч вынесли.
71'
 
Эрен Эльмалы
Эльмалы получил жёлтую карточку за агрессивную борьбу на «втором» этаже с Касересом.
71'
 
Эрен Эльмалы
Замена у Турции. Эрен Эльмалы вышел вместо Кадыоглу.
68'
И вновь трёхминутная пауза у нас в игре.
67'
 
Густаво Веласкес
Замена у Парагвая. Вместо Диего Гомеса на поле вышел Густаво Веласкес.
65'
80% на 20% по владению мячом в пользу сборной Турции, 18:5 по ударам в сторону ворот в пользу номинальных хозяев.
63'
Главный тренер Турции Винченцо Монтелла получил жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение.
62'
Йылдыз с левого фланга выполнил мягкий навес в район вратарской, Гюль выпрыгнул выше всех, пробил головой — точно в руки Хилю!
61'
Энсисо классно ворвался в штрафную по правому флангу, сместился чуть в центр, плотно пробил в дальний угол, но немного не попал в створ!
60'
 
Дениз Гюль
И Дениз Гюль вышел вместо Акгюна.
60'
 
Джан Узун
Двойная замена у Турции. Джан Узун сменил Юксека.
59'
Демирал издали мощно пробил по центру, Хиль отразил в угол штрафной, мяч опасно заметался, однако всё же пришёл в руки голкиперу сборной Парагвая.
56'
Бардакджи из-за пределов штрафной опасно прострелил во вратарскую Парагвая, однако мяч пролетел всех и ушёл за лицевую.
55'
Сборная Парагвая убежала в быструю атаку, Энсисо в штрафной соперника попытался обыграть игрока Турции, но не получилось. Мяч потерян.
53'
Не самый высокий темп игры в начале второго тайма. Турция по-прежнему много действует с мячом.
50'
Кадыоглу на левом фланге в достаточно просто ситуации не смог остановить мяч и выпустил его за бровку.
48'
Йылдыз на левом фланге вошёл в штрафную, пробил в ближний угол, попал в сетку, однако с внешней стороны.
48'
Очередной угловой заработала сборная Турции, Гюлер выполнил навес на ближнюю штангу — мяч вынесен.
47'
Демирал с дальней дистанции плотно пробил, Хиль не сразу, но мяч в руки забрал.
46'
Второй тайм стартовал!
46'
 
Дамьян Бобадилья
У Парагвая в перерыве вышел Дамьян Бобадилья вместо Питты.
46'
 
Барыш Алпер Йылмаз
Замена у Турции в перерыве. Барыш Алпер Йылмаз вышел на поле вместо Актюркоглу.
45+11'
Звучит свисток на перерыв! Для сборной Парагвая первый тайм начался очень удачно, и уже на второй минуте счёт в игре был открыт. После этого команда Турции взяла мяч под свой контроль, владела большим преимуществом, однако моментов создать так и не смогла. В самой концовке Альмирон получил красную карточку за неспортивное поведение и номинальные гости начнут второй тайм в меньшинстве.
45+8'
Альдерете в своей штрафной успел перехватил прострельную передачу и вынес мяч за бровку.
45+6'
Гюлер неплохо делал передачу в касание на Чалханоглу в штрафную, однако пас был перехвачен.
45+3'
 
Мигель Альмирон
На повторе видно, что Мигель Альмирон закрыл рот рукой и что-то сказал. Удаление для игрока сборной Парагвая!
45+3'
Мигель Альмирон
Арбитр побежал к монитору изучить момент.
45+1'
Шесть минут добавил главный судья ко времени первого тайма.
45+1'
Стычка на поле после фола на игроке сборной Парагвая. На газоне лежит Исидро Питта.
44'
Без моментов проходит игра в концовке отрезка, многовато фолов и неточных передач.
43'
7:4 по ударам уже в пользу Турции, по ударам в створ — 2:1 в пользу Парагвая.
41'
80% на 20% по владению мячом в пользу сборной Турции к концу первого тайма.
39'
Диего Гомес получил передачу в центре, очень долго готовил удар, его накрыл Мюльдюр и мяч забрал.
37'
Парагвай убежал в быструю атаку, Касерес с правого фланга мощно пробил в ближний угол, но Чакыр спасает Турцию, отразив руками.
35'
Турция заработала стандарт, Чалханоглу сделал навес в штрафную Парагвая, Мюльдюр пробил головой, но мяч сначала попал в перекладину, а потом и в штангу!
32'
Исмаиль Юксек ворвался в штрафную соперника, уже был готов пробить, однако сзади здорово сыграл Касерес и чисто мяч выбил!
30'
С левого фланга Чалханоглу разыграл угловой, мяч по дуге прилетел в центр штрафной, откуда Густаво Гомес головой его вынес.
29'
Возобновляется игра, сборная Турции ввела мяч из-за боковой.
26'
Трёхминутная пауза во встрече.
23'
Чалханоглу со стандарта пробил в ближний угол, однако Диего Гомес головой мяч уверенно вынес.
22'
Йылдыз остался в окружении двоих соперников на левом фланге, на нём сфолили и будет штрафной.
21'
Очередной угловой заработала команда Турции, Чалханоглу выполнил навес в центр штрафной, где Хиль кулаками мяч вынес.
20'
Не получаются у Турции последние, обостряющие передачи возле штрафной соперника.
18'
3:2 по ударам в сторону ворот в пользу Парагвая и 1:0 в пользу номинальных гостей по ударам в створ.
16'
Акгюн с правого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную Парагвая, однако первым на мяче был Хиль.
15'
Угловой выполнила сборная Турции, Гюлер отправил мяч во вратарскую, откуда игрок Парагвая мяч головой вынес.
14'
Прошла быстрая атака Турции, Актюркоглу с правого фланга сделал передачу на Гюлера, который с границы штрафной пробил в касание — мимо створа!
13'
По владению мячом 77% на 23% в пользу сборной Турции.
11'
Диего Гомес в касание мощно пробил с дальней дистанции, однако мяч полетел сильно выше створа ворот сборной Турции.
10'
Много стычек на первых минутах встречи. Арбитр успокаивает игроков на поле.
8'
Энсисо с левого фланга простреливал в центр штрафной Турции, откуда мяч был вынесен за бровку.
7'
Много турецкие футболисты действуют с мячом, однако пока что без моментов и подходов к штрафной Парагвая.
4'
 
Матиас Галарса
В центре поля Галарса не успел к мячу, в подкате жёстко попал в ноги Акгюну, за что получил жёлтую карточку.
2'
Игра второго тура чемпионата мира — 2026 в группе D началась! Прозвучал стартовый свисток на стадионе в Санта-Кларе!
0'
Голкиперы игры: Угурджан Чакыр — Орландо Хиль.
0'
Следим за чемпионатом мира вместе!Следим за чемпионатом мира вместе!Live Парагвай героически выстоял! А Турция лишилась шансов на плей-офф! LIVE 10-го дня ЧМ 0'Ждём новые скандалы и потенциальную приостановку матча из-за непогоды Месси установит абсолютный рекорд, первые участники плей-офф. Интриги 2-го тура ЧМ-2026 0'1-й тур — огонь! Проходных матчей минимум Старт ЧМ-2026 превзошёл ожидания! Критику ФИФА и Инфантино пока можно приглушить? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура группового этапа ЧМ-2026: Турция — Парагвай. Это соперники по группе D. Начало встречи запланировано на 06:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИО
1 Мексика26
2 Южная Корея23
3 Чехия21
4 ЮАР21
Группа B
КомандаИО
1 Канада24
2 Швейцария24
3 Босния и Герцеговина21
4 Катар21
Группа C
КомандаИО
1 Бразилия24
2 Марокко24
3 Шотландия23
4 Гаити20
Группа D
КомандаИО
1 США26
2 Австралия23
3 Парагвай23
4 Турция20
Группа E
КомандаИО
1 Германия13
2 Кот-д'Ивуар13
3 Эквадор10
4 Кюрасао10
Группа F
КомандаИО
1 Швеция13
2 Япония11
3 Нидерланды11
4 Тунис10
Группа G
КомандаИО
1 Новая Зеландия11
2 Иран11
3 Египет11
4 Бельгия11
Группа H
КомандаИО
1 Уругвай11
2 Саудовская Аравия11
3 Испания11
4 Кабо-Верде11
Группа I
КомандаИО
1 Норвегия13
2 Франция13
3 Сенегал10
4 Ирак10
Группа J
КомандаИО
1 Аргентина13
2 Австрия13
3 Иордания10
4 Алжир10
Группа K
КомандаИО
1 Колумбия13
2 ДР Конго11
3 Португалия11
4 Узбекистан10
Группа L
КомандаИО
1 Англия13
2 Гана13
3 Панама10
4 Хорватия10

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