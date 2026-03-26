Турция - Парагвай 20 Июня прямая трансляция

Текстовая трансляция

90+9' Игра окончена!

90+9' Гюлер со штрафного выполнил навес во вратарскую, Хиль мяч выбил руками.

90+9' Турция заработала стандарт вблизи ворот команды Парагвая. Последний шанс.

90+8' Угловой выполнила сборная Турции. Мяч прилетел в центр штрафной, откуда игрок Парагвая его вынес.

90+7' Демирал в районе 11-метровой отметки выпрыгнул выше всех, пробил головой в дальний угол — мяч пролетел в сантиметрах от штанги!

90+7' Серия дальних ударов от игроков сборной Турции — всё перекрыто. Мяч до Хиля не доходит.

90+5' Совсем ничего у Турции не получается в концовке, не могут они создать акцентированный момент у ворот соперника.

90+3' Йылдыз прострелил в штрафную с левого фланга, но там сфолил Гюль и владение перешло к сборной Парагвая.

90+1' Хосе Канале И Хосе Канале появился на газоне вместо Галарсы.

90+1' Габриэль Авалос Замены у Парагвая. Габриэль Авалос вышел на поле вместо Энсисо.

90+1' Главный судья добавил семь минут ко времени второго тайма.

89' Быстрая атака получилась у сборной Турции, Узун бил в касание низом — Хиль вытащил, а потом Гюль не попал в створ с близкой дистанции!

89' Энсисо выполнил навес в центр штрафной Турции, откуда мяч был вынесен.

88' Эльмалы толкнул в спину Галарсу на правом фланге атаки Парагвая и номинальные гости выполнят стандарт.

86' Оркун Кёкчю Замена у Турции. Оркун Кёкчю поменял на поле Бардакджи.

84' После стандарта Хуниор Алонсо очень опасно пробил головой в дальний угол — Чакыр в падении спасает! Однако, было положение «вне игры» у игрока Парагвая.

83' С правого фланга Мюльдюр сделал аккуратный навес на дальнюю штангу, но мяч пролетел всех и ушёл за бровку.

82' Узун отыгрался с партнёром на границе штрафной, пробил в ближний нижний угол, но не попал в створ.

81' Александро Майдана Замена у Парагвая. Александро Майдана вышел вместо Касереса.

80' Демирал подключился к атаке, получил передачу в штрафной, в касание пробил в ближний угол — неточно.

78' Бардакджи сделал прострел с левого фланга, Мюльдюр мощно в касание пробил головой, вновь мимо створа!

76' Гюлер два раза подряд выполнил угловые с разных флангов, однако до удара в створ Парагвая дело не дошло.

74' Бардакджи коварно выполнил навес, после чего мяч полетел под перекладину, но Хиль вытащил!

73' Барыш Алпер Йылмаз решил пробить из-за пределов штрафной, однако мяч полетел в сторону от штанги. Будет удар от ворот Парагвая.

72' Энсисо со стандарта выполнил навес в штрафную Турции, Альдерете скинул мяч головой в центр, после чего турецкие футболисты мяч вынесли.

71' Эрен Эльмалы Эльмалы получил жёлтую карточку за агрессивную борьбу на «втором» этаже с Касересом.

71' Эрен Эльмалы Замена у Турции. Эрен Эльмалы вышел вместо Кадыоглу.

68' И вновь трёхминутная пауза у нас в игре.

67' Густаво Веласкес Замена у Парагвая. Вместо Диего Гомеса на поле вышел Густаво Веласкес.

65' 80% на 20% по владению мячом в пользу сборной Турции, 18:5 по ударам в сторону ворот в пользу номинальных хозяев.

63' Главный тренер Турции Винченцо Монтелла получил жёлтую карточку за слишком эмоциональное поведение.

62' Йылдыз с левого фланга выполнил мягкий навес в район вратарской, Гюль выпрыгнул выше всех, пробил головой — точно в руки Хилю!

61' Энсисо классно ворвался в штрафную по правому флангу, сместился чуть в центр, плотно пробил в дальний угол, но немного не попал в створ!

60' Дениз Гюль И Дениз Гюль вышел вместо Акгюна.

60' Джан Узун Двойная замена у Турции. Джан Узун сменил Юксека.

59' Демирал издали мощно пробил по центру, Хиль отразил в угол штрафной, мяч опасно заметался, однако всё же пришёл в руки голкиперу сборной Парагвая.

56' Бардакджи из-за пределов штрафной опасно прострелил во вратарскую Парагвая, однако мяч пролетел всех и ушёл за лицевую.

55' Сборная Парагвая убежала в быструю атаку, Энсисо в штрафной соперника попытался обыграть игрока Турции, но не получилось. Мяч потерян.

53' Не самый высокий темп игры в начале второго тайма. Турция по-прежнему много действует с мячом.

50' Кадыоглу на левом фланге в достаточно просто ситуации не смог остановить мяч и выпустил его за бровку.

48' Йылдыз на левом фланге вошёл в штрафную, пробил в ближний угол, попал в сетку, однако с внешней стороны.

48' Очередной угловой заработала сборная Турции, Гюлер выполнил навес на ближнюю штангу — мяч вынесен.

47' Демирал с дальней дистанции плотно пробил, Хиль не сразу, но мяч в руки забрал.

46' Второй тайм стартовал!

46' Дамьян Бобадилья У Парагвая в перерыве вышел Дамьян Бобадилья вместо Питты.

46' Барыш Алпер Йылмаз Замена у Турции в перерыве. Барыш Алпер Йылмаз вышел на поле вместо Актюркоглу.

45+11' Звучит свисток на перерыв! Для сборной Парагвая первый тайм начался очень удачно, и уже на второй минуте счёт в игре был открыт. После этого команда Турции взяла мяч под свой контроль, владела большим преимуществом, однако моментов создать так и не смогла. В самой концовке Альмирон получил красную карточку за неспортивное поведение и номинальные гости начнут второй тайм в меньшинстве.

45+8' Альдерете в своей штрафной успел перехватил прострельную передачу и вынес мяч за бровку.

45+6' Гюлер неплохо делал передачу в касание на Чалханоглу в штрафную, однако пас был перехвачен.

45+3' Мигель Альмирон На повторе видно, что Мигель Альмирон закрыл рот рукой и что-то сказал. Удаление для игрока сборной Парагвая!

45+3' Мигель Альмирон Арбитр побежал к монитору изучить момент.

45+1' Шесть минут добавил главный судья ко времени первого тайма.

45+1' Стычка на поле после фола на игроке сборной Парагвая. На газоне лежит Исидро Питта.

44' Без моментов проходит игра в концовке отрезка, многовато фолов и неточных передач.

43' 7:4 по ударам уже в пользу Турции, по ударам в створ — 2:1 в пользу Парагвая.

41' 80% на 20% по владению мячом в пользу сборной Турции к концу первого тайма.

39' Диего Гомес получил передачу в центре, очень долго готовил удар, его накрыл Мюльдюр и мяч забрал.

37' Парагвай убежал в быструю атаку, Касерес с правого фланга мощно пробил в ближний угол, но Чакыр спасает Турцию, отразив руками.

35' Турция заработала стандарт, Чалханоглу сделал навес в штрафную Парагвая, Мюльдюр пробил головой, но мяч сначала попал в перекладину, а потом и в штангу!

32' Исмаиль Юксек ворвался в штрафную соперника, уже был готов пробить, однако сзади здорово сыграл Касерес и чисто мяч выбил!

30' С левого фланга Чалханоглу разыграл угловой, мяч по дуге прилетел в центр штрафной, откуда Густаво Гомес головой его вынес.

29' Возобновляется игра, сборная Турции ввела мяч из-за боковой.

26' Трёхминутная пауза во встрече.

23' Чалханоглу со стандарта пробил в ближний угол, однако Диего Гомес головой мяч уверенно вынес.

22' Йылдыз остался в окружении двоих соперников на левом фланге, на нём сфолили и будет штрафной.

21' Очередной угловой заработала команда Турции, Чалханоглу выполнил навес в центр штрафной, где Хиль кулаками мяч вынес.

20' Не получаются у Турции последние, обостряющие передачи возле штрафной соперника.

18' 3:2 по ударам в сторону ворот в пользу Парагвая и 1:0 в пользу номинальных гостей по ударам в створ.

16' Акгюн с правого фланга выполнил прострельную передачу в штрафную Парагвая, однако первым на мяче был Хиль.

15' Угловой выполнила сборная Турции, Гюлер отправил мяч во вратарскую, откуда игрок Парагвая мяч головой вынес.

14' Прошла быстрая атака Турции, Актюркоглу с правого фланга сделал передачу на Гюлера, который с границы штрафной пробил в касание — мимо створа!

13' По владению мячом 77% на 23% в пользу сборной Турции.

11' Диего Гомес в касание мощно пробил с дальней дистанции, однако мяч полетел сильно выше створа ворот сборной Турции.

10' Много стычек на первых минутах встречи. Арбитр успокаивает игроков на поле.

8' Энсисо с левого фланга простреливал в центр штрафной Турции, откуда мяч был вынесен за бровку.

7' Много турецкие футболисты действуют с мячом, однако пока что без моментов и подходов к штрафной Парагвая.

4' Матиас Галарса В центре поля Галарса не успел к мячу, в подкате жёстко попал в ноги Акгюну, за что получил жёлтую карточку.

2' Игра второго тура чемпионата мира — 2026 в группе D началась! Прозвучал стартовый свисток на стадионе в Санта-Кларе!

0' Голкиперы игры: Угурджан Чакыр — Орландо Хиль.